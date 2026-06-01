DAX Prognose heute (01.06.2026): DAX Aktuell vor entscheidender Richtungsbewegung

- DAX aktuell an einer wichtigen Entscheidungszone
- Aufwärtspotenzial bleibt intakt, muss aber bestätigt werden
- Leicht positive Tagesprognose trotz erhöhter Rückschlagrisiken
- DAX aktuell an einer wichtigen Entscheidungszone
- Aufwärtspotenzial bleibt intakt, muss aber bestätigt werden
- Leicht positive Tagesprognose trotz erhöhter Rückschlagrisiken
Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.177 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index bewegte sich bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts. Die Bullen konnten den moderaten Rücksetzer am Nachmittag zwar stabilisieren, haben es aber nicht vermocht, den DAX aufwärtszuschieben. Erst am späten Nachmittag kam etwas Kaufinteresse auf, der DAX schaffte es im Zuge dessen über die 25.200 Punkte-Marke zu laufen, konnte sich dort aber nicht festsetzen. Es ging bis zum Xetra Schluss wieder an die 25.100 Punkte-Marke zurück. Zum Wochenschluss konnte der DAX kleinen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter ab. Der DAX ging bei 25.054 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
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💡 Key Takeaways
- DAX aktuell an einer wichtigen Entscheidungszone
Der DAX bewegt sich unmittelbar im Bereich der SMA20 und SMA50 im Stundenchart. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken könnte den Weg in Richtung 25.410 Punkte und darüber hinaus zum Allzeithoch ebnen. Scheitert der Index erneut, droht ein Rücksetzer in Richtung 25.000 Punkte.
- Aufwärtspotenzial bleibt intakt, muss aber bestätigt werden
Im 4-Stunden-Chart ist das übergeordnete Bild weiterhin konstruktiv. Voraussetzung für neue Hochs ist jedoch eine Rückeroberung der SMA20 bei rund 25.151 Punkten sowie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 25.410/420 Punkten.
- Leicht positive Tagesprognose trotz erhöhter Rückschlagrisiken
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für das bullische Szenario bleibt die DAX Prognose leicht positiv. Gleichzeitig sollten Anleger die Unterstützungszone um 24.980 Punkte im Blick behalten, da ein Bruch dieser Marke das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben würde.
Der DAX startete am Freitag bei 25.177 Punkten in den vorbörslichen Handel. Über weite Strecken des Tages bewegte sich der deutsche Leitindex in einer engen Handelsspanne. Nach einem moderaten Rücksetzer am Nachmittag konnten die Käufer den Markt zwar stabilisieren, nachhaltige Aufwärtsimpulse blieben jedoch zunächst aus.
Erst zum späten Nachmittag nahm das Kaufinteresse wieder zu. Der DAX stieg kurzfristig über die Marke von 25.200 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht verteidigen. Bis zum Xetra-Schluss fiel der Index wieder in Richtung 25.100 Punkte zurück.
Der Xetra-Handel endete bei 25.105 Punkten, während der DAX den Wochenhandel bei 25.054 Punkten abschloss.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Werten gehörten:
- SAP (+3,20 %)
- Scout24 (+3,14 %)
- Zalando (+3,06 %)
Am Ende der Gewinnerliste standen:
- Bayer (-3,64 %)
- Beiersdorf (-2,79 %)
- Symrise (-2,56 %)
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart (1H)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das kurzfristige Chartbild bleibt neutral. Der DAX bewegt sich aktuell zwischen den wichtigen gleitenden Durchschnitten SMA20 und SMA50.
Wichtige Marken im Stundenchart
- SMA20: 25.108 Punkte
- SMA50: 25.106 Punkte
- SMA200: 24.981 Punkte
Mehrere Versuche, die SMA50 nachhaltig zu überwinden, scheiterten zuletzt. Gleichzeitig konnte sich der DAX immer wieder im Bereich der SMA20 stabilisieren.
Bullisches Szenario
Gelingt ein Stundenschlusskurs oberhalb von SMA20 und SMA50, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Besonders relevant bleibt dabei der Bereich zwischen 25.410 und 25.420 Punkten. Ein Ausbruch darüber würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, das Allzeithoch erneut anzugreifen.
Bärisches Szenario
Scheitert der DAX erneut an den kurzfristigen Durchschnittslinien, könnte die SMA200 bei aktuell 24.981 Punkten in den Fokus rücken. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das Chartbild deutlich eintrüben und weitere Kursziele bei 24.790 sowie 24.520 Punkten aktivieren.
Kurzfristige DAX Prognose (1H): Neutral
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DAX aktuell: Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im mittelfristigen Zeitfenster konnte sich der DAX zuletzt wieder über alle wichtigen Durchschnittslinien schieben. Allerdings wurde die SMA20 in den vergangenen Handelstagen erneut aufgegeben.
Relevante Durchschnittslinien
- SMA20: 25.151 Punkte
- SMA50: 25.037 Punkte
- SMA200: 24.430 Punkte
Positive Perspektive
Kann der DAX die SMA20 zurückerobern und sich oberhalb von 25.410 Punkten etablieren, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff auf das Jahreshoch.
Risikofaktoren
Rücksetzer könnten zunächst im Bereich der SMA50 aufgefangen werden. Fällt der Index jedoch auch unter diese Unterstützung, dürfte die SMA200 bei 24.430 Punkten in den Fokus rücken.
Kurzfristige DAX Prognose (4H): Neutral
DAX Prognose für heute (01.06.2026)
Der DAX notierte zum Handelsstart bei 25.136 Punkten und damit leicht über dem Wochenschlussniveau.
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 25.136 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:
- 25.145 bis 25.147 Punkte
- 25.182 bis 25.184 Punkte
- 25.219 bis 25.221 Punkte
- 25.255 bis 25.257 Punkte
- 25.291 bis 25.293 Punkte
Oberhalb von 25.300 Punkten rücken die Bereiche 25.411, 25.450 und 25.500 Punkte in den Fokus.
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 25.136 Punkte zurück, liegen die nächsten Unterstützungen bei:
- 25.117 bis 25.115 Punkte
- 25.096 bis 25.094 Punkte
- 25.059 bis 25.057 Punkte
- 24.995 bis 24.993 Punkte
- 24.979 bis 24.977 Punkte
Unterhalb von 24.850 Punkten würde sich das Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 24.560 Punkten ausweiten.
DAX aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
|Marke
|25.151 - 25.155
|25.222 - 25.277
|25.309 - 25.378
|25.442 - 25.463
|25.531
|25.621
Unterstützungen
|Marke
|25.106 - 25.108
|25.037 - 25.047
|24.974 - 24.981
|24.953
|24.777
|24.636
|24.569
|24.430 - 24.451
|24.272
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel erwarten wir eine Bewegung innerhalb folgender Spanne:
25.257 bis 24.831 Punkte
Markterwartung:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Damit bleibt die DAX Prognose für den heutigen Handelstag leicht positiv, wobei die wichtige Widerstandszone um 25.400 Punkte weiterhin das entscheidende Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung darstellt.
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