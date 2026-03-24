Börse Aktuell: Marktbericht Börse - Nahost-Konflikt bewegt Öl, Gold und Indizes

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik treibt Märkte und Ölpreis

Aktienmärkte unter Druck trotz vorheriger Erholung

Zentralbanken bleiben restriktiv bei unsicherem Wachstum

Nahost-Konflikt treibt Märkte und Ölpreise Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt das dominierende Thema an der Börse aktuell. US-Präsident Donald Trump deutete in einer Rede an, dass ein Abkommen mit dem Iran kurz bevorstehen könnte. Infolgedessen wurde ein geplanter Angriff auf die Energieinfrastruktur des Landes zunächst ausgesetzt. Allerdings bleibt die Situation angespannt: Sollte innerhalb von fünf Tagen keine Einigung erzielt werden, drohen erneute militärische Maßnahmen. Die Dementis aus Teheran haben bereits wieder zu negativer Marktstimmung geführt. Ein ähnliches Muster zeigte sich bereits im vergangenen Jahr im Handelskonflikt mit China: Zunächst wurde eine Einigung angekündigt und bestritten, bevor sie schließlich doch zustande kam. Dies deutet darauf hin, dass die USA eine schnelle Lösung anstreben. Ölpreis über 100 USD – Energie im Fokus Die Unsicherheit hat insbesondere den Ölmarkt erfasst. Die Preise sind wieder deutlich gestiegen und notieren nahe der Marke von 100 USD pro Barrel (Brent aktuell bei 99,8 USD). Zusätzliche Faktoren: Schäden an Gas- und Strominfrastruktur im Iran

Drohnenangriffe mit Auswirkungen auf AWS-Dienste in Bahrain

Saudi-Arabien erlaubt Nutzung strategischer Luftwaffenbasen durch die USA

Vereinigte Arabische Emirate kappen wirtschaftliche Beziehungen zum Iran Diese Entwicklungen verstärken die Angebotsrisiken und treiben die Energiepreise weiter nach oben. Edelmetalle unter Druck trotz Inflation Trotz steigender Inflationssorgen zeigen sich Gold und Silber schwächer: Gold fällt unter 4400 USD (-2%)

Silber verliert rund 4% auf 66 USD Der Rückgang erfolgt trotz anhaltender Käufe durch Zentralbanken, wie der World Gold Council bestätigt. Hintergrund könnten Liquiditätsbedenken im Nahen Osten sein, ausgelöst durch sinkende Einnahmen aus Energieexporten. Marktbericht Börse: Globale Indizes im Überblick Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich: US-Märkte: Nach starker Erholung zuletzt geben S&P 500 und Nasdaq heute rund 1% nach

Asien: China-Futures: -1% Australien: -1,7% Japan: -2,7%

Die Unsicherheit durch geopolitische Risiken bleibt der entscheidende Belastungsfaktor. Währungen und Konjunkturdaten im Fokus Der EURUSD bleibt stabil nahe 1,16 und profitiert weiterhin von relativer Dollar-Schwäche. Japan: Einkaufsmanagerindex (Industrie): Rückgang auf 51,4

Inflation (im Jahresvergleich): 1,3% (unter Erwartungen von 1,5%) Trotz schwächerer Daten bleibt eine Zinserhöhung im April wahrscheinlich, insbesondere aufgrund steigender Energiepreise. Energiekrise in Asien verschärft sich Die Energieproblematik weitet sich zunehmend aus: Südkorea plant verstärkten Einsatz von Kohlekraft

Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken

Einschränkungen im Straßenverkehr Dies unterstreicht die globalen Auswirkungen steigender Energiepreise. Handelsabkommen stützt Europa Die EU und Australien haben ein umfassendes Handelsabkommen geschlossen: Wegfall der meisten Zölle

Einsparungen von rund 1 Billion EUR jährlich

Verbesserter Zugang zu kritischen Rohstoffen (z. B. seltene Erden) Dies könnte mittelfristig positive Impulse für den DAX liefern. Zentralbanken bleiben vorsichtig Mehrere Notenbanken äußern sich zurückhaltend: RBNZ: Flexible Zinspolitik je nach Entwicklung der Lage

Fed (Goolsbee): Weitere Zinserhöhungen in den USA möglich Selbst bei einem schnellen Ende des Konflikts wird mit begrenztem globalem Wachstum gerechnet. Fazit: Börse aktuell bleibt stark geopolitisch getrieben Dieser Marktbericht Börse zeigt deutlich: Geopolitik dominiert derzeit die Finanzmärkte. Besonders der Ölpreis, die Inflationserwartungen und die Unsicherheit über geldpolitische Maßnahmen bestimmen die Richtung. Anleger sollten kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen, während mittelfristig Energiepreise und Zentralbankpolitik entscheidend bleiben. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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