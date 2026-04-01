Börse Aktuell: Ölpreise steigen, Markt News zu Nahost-Konflikt, China-Daten und Aktienrally

Das Wichtigste in Kürze Ölpreise steigen durch geopolitische Risiken

Asiens Wirtschaft verliert an Dynamik

Aktienmärkte reagieren positiv auf Entspannungshoffnungen

Die Ölpreise legen weiter zu. Brent steigt um 1,30 % auf 104,40 USD pro Barrel, während WTI um 1,10 % auf 102,60 USD klettert. Hintergrund sind neue Angriffe auf Energieinfrastruktur im Golfraum, die die Angebotsrisiken deutlich erhöhen. Gleichzeitig begrenzen Aussagen von Donald Trump die Aufwärtsdynamik. Er stellte in Aussicht, dass sich die USA innerhalb von zwei bis drei Wochen zurückziehen könnten und ein formelles Abkommen mit dem Iran nicht zwingend erforderlich sei. Dies deutet auf eine strategische Verschiebung hin, bei der die Neutralisierung der nuklearen Bedrohung im Vordergrund steht. Markt News: Eskalation im Nahen Osten belastet Energiemärkte Die Vereinigten Arabischen Emirate nähern sich einer direkten militärischen Beteiligung zur Sicherung der Straße von Hormus. Saudi-Arabien und Bahrain zeigen sich unterstützend, während Katar, Oman und Kuwait eine vorsichtigere Haltung einnehmen. Neue Angriffe, unter anderem nahe Doha sowie auf Treibstoffinfrastruktur in Kuwait, verdeutlichen die anhaltende Verwundbarkeit zentraler Energierouten. Börse aktuell: Schwächere Konjunkturdaten aus Asien Chinas Einkaufsmanagerindex fällt auf 50,8 nach zuvor 52,1. Damit bleibt die Industrie zwar im Expansionsbereich, verliert jedoch weiter an Dynamik. Produktion, Aufträge und Beschäftigung wachsen weiterhin, allerdings langsamer. Steigende Kosten und zunehmende Lieferprobleme belasten zusätzlich. Die Inputpreise steigen so stark wie seit März 2022 nicht mehr, während die Outputpreise den höchsten Stand seit vier Jahren erreichen. Unternehmen beginnen zunehmend, höhere Kosten weiterzugeben. Auch Japan verzeichnet eine Abschwächung: Der PMI sinkt auf 51,6 von 53,0. Trotz weiterhin wachsender Aktivität verliert die Dynamik deutlich. Besonders steigende Energiepreise treiben die Kosten im Jahresvergleich auf den höchsten Stand seit rund 19 Monaten. Australien rutscht mit einem PMI von 49,8 wieder unter die Expansionsschwelle. Neue Aufträge gehen erstmals seit fünf Monaten zurück, während die Produktionskosten auf ein 3,5-Jahreshoch steigen. Die Unternehmensstimmung verschlechtert sich spürbar. Markt News: Starke Rally an den US-Börsen Die Aussicht auf eine schnelle Entspannung im Nahost-Konflikt sorgt für deutliche Kursgewinne an den US-Märkten: Dow Jones steigt um 2,55 %

S&P 500 gewinnt knapp 3,00 %

Nasdaq legt um 3,90 % zu Damit handelt es sich um eine der stärksten Aufwärtsbewegungen seit Mai 2025. Börse aktuell: OpenAI mit Milliardenbewertung vor möglichem Börsengang OpenAI hat eine Finanzierungsrunde über 122 Milliarden USD abgeschlossen und erreicht nun eine Bewertung von 852 Milliarden USD. Dies könnte als Vorbereitung für einen möglichen Börsengang im Jahr 2026 gewertet werden. Fazit – Börse aktuell & Markt News:

Die Märkte stehen im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken, steigenden Energiepreisen und gleichzeitig zunehmender Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten. Während Rohstoffe von Unsicherheiten profitieren, reagieren Aktienmärkte sensibel auf politische Signale und Konjunkturdaten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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