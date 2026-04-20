Börse Aktuell: Ölpreise steigen nach Spannungen im Hormus - Markt News im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Ölpreise steigen durch geopolitische Spannungen

Unsicherheit durch fragile Verhandlungen

Risk-Off-Stimmung stützt den US-Dollar

Die Ölpreise starten fester in den Handel, nachdem Iran erneut Einschränkungen in der Straße von Hormus verhängt hat. Damit wurde die teilweise Öffnung der vergangenen Woche wieder zurückgenommen und neue Sorgen um die globale Versorgung ausgelöst. Im weiteren Verlauf gaben die Preise leicht nach, da Marktteilnehmer zunehmend die Möglichkeit neuer Verhandlungen einpreisen. Aktuell wird die Situation eher als kontrollierte Störung denn als vollständige Blockade der wichtigen Handelsroute bewertet. Das bestehende Waffenstillstandsabkommen steht kurz vor dem Auslaufen und gilt als zunehmend fragil. Iran signalisiert nur begrenztes Vertrauen in bevorstehende Gespräche, während einige Berichte sogar eine mögliche Nichtteilnahme andeuten. Parallel dazu werden US-Verhandler in Islamabad erwartet. Trotz steigender Spannungen gehen die Märkte weiterhin davon aus, dass beide Seiten langfristig an einer Einigung interessiert sind. Zusätzliche Markt News kamen aus dem Golf von Oman: Die US-Marine beschlagnahmte ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff, nachdem dieses nicht auf Warnungen reagiert hatte. Iran bezeichnete den Vorfall als „bewaffnete Piraterie“ und drohte mit Gegenmaßnahmen. Zudem gibt es Berichte über Drohnenangriffe auf US-Ziele, was auf eine weitere Eskalation der direkten Konfrontation hindeutet. Trotz der angespannten Lage bleibt die Schifffahrt durch die Straße von Hormus aktiv. Am Samstag passierten mehr als 20 Schiffe die Route – der höchste Wert seit Anfang März. Auch politisch bleibt die Lage widersprüchlich: Donald Trump erklärte am Wochenende, dass er weiterhin mit einer Einigung mit Iran rechne, obwohl sich die Situation vor Ort verschärft. Am Devisenmarkt zeigte sich der US-Dollar zum Handelsstart stärker, unterstützt durch steigende Ölpreise und eine zunehmende Risikoaversion. Währungen aus Schwellenländern gerieten hingegen unter Druck. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Markt News kompakt:

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie stark geopolitische Risiken die Börse aktuell beeinflussen. Während kurzfristige Spannungen die Ölpreise treiben, bleibt die Hoffnung auf diplomatische Lösungen ein stabilisierender Faktor für die Märkte. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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