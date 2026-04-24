Börse Aktuell: Markt News zu Geopolitik, Inflation und Aktienmärkten

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik treibt Börse Aktuell

Inflationsrisiken bleiben präsent

Aktienmärkte anfällig für Rückschläge

Geopolitik im Fokus der Märkte Die Markt News werden weiterhin stark von geopolitischen Spannungen dominiert. Die festgefahrenen Beziehungen zwischen den USA und Iran sorgen für Unsicherheit, während eine Einigung über weitere Gespräche ausbleibt. Gleichzeitig bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt - trotz einer verlängerten Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon bestehen Zweifel an deren Stabilität. Zusätzliche Risiken entstehen durch militärische Drohungen rund um die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl. Auch transatlantische Spannungen nehmen zu, nachdem neue Handelskonflikte zwischen den USA und Großbritannien angedeutet wurden. Inflation und Zentralbanken im Blick In Japan lag die Kerninflation im Jahresvergleich bei 1,8% und damit weiterhin unter dem Zielwert der Notenbank. Gleichzeitig zeigen steigende Produzentenpreise anhaltenden Preisdruck. Die Energiekrise könnte die Inflation in den kommenden Monaten erneut antreiben. Auch am Devisenmarkt bleibt es spannend: Der Yen bewegt sich nahe kritischer Marken, während mögliche Interventionen durch Japan und die USA im Raum stehen. In den USA könnten steigende Energiepreise zusätzlichen Inflationsdruck erzeugen. Höhere Kosten für Transport und Produktion erschweren die geldpolitischen Entscheidungen der Fed. Aktienmärkte: Uneinheitliche Entwicklung Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild: Der S&P 500 verlor 0,4%, während der Nasdaq um 0,9% fiel

Trotz steigender Ölpreise bleiben die Wochenverluste moderat

Die Marktbreite ist weiterhin gering - Gewinne konzentrieren sich stark auf den Technologiesektor Vor allem Halbleiterwerte treiben den Markt, während andere Sektoren zurückbleiben. Diese einseitige Entwicklung erhöht die Anfälligkeit für Korrekturen. In Asien zeigte sich ein gemischtes Bild: Während japanische Indizes zulegen konnten, standen chinesische und andere Märkte unter Druck. Währungen und Rohstoffe Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar stabil. Schwäche zeigen vor allem Rohstoff- und Schwellenländerwährungen. Bei Rohstoffen stehen die Markt News klar im Zeichen der Energiekrise: Ölpreise sind auf Wochensicht um bis zu 17% gestiegen

Aktuell leichte Korrektur, aber Aufwärtstrend bleibt intakt

Gold und Silber geben moderat nach Die angespannte Versorgungslage trifft zunehmend die Realwirtschaft - erste Auswirkungen zeigen sich etwa im Luftverkehr. Unternehmensnachrichten bewegen die Börse Einzelwerte sorgen ebenfalls für Bewegung: Intel überzeugt mit starken Quartalszahlen und deutlichem Kursanstieg

SAP profitiert von Cloud-Wachstum, bleibt jedoch vorsichtig beim Ausblick

Nike setzt Stellenabbau fort

Fortschritte im KI-Bereich treiben Innovationen in China und der Automobilindustrie Kryptowährungen unter Beobachtung Bitcoin zeigt sich leicht schwächer. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf ein bevorstehendes Krypto-Event in den USA, das kurzfristig für Volatilität sorgen könnte. Ausblick: Hohe Sensibilität der Märkte Die Börse aktuell bleibt anfällig für neue Schlagzeilen. Wichtige Einflussfaktoren sind: Quartalszahlen großer US-Unternehmen

Verbraucherstimmung in den USA

Entwicklungen im Nahen Osten Die Kombination aus geopolitischen Risiken und einer einseitigen Marktstruktur schafft ein fragiles Umfeld. Bereits kleinere negative Impulse könnten stärkere Marktbewegungen auslösen. Aktuelle Marktvolatilität. Quelle: XTB Investment Plattform Fazit:

Die aktuellen Markt News zeigen eine fragile Lage: Geopolitik, Inflation und steigende Energiepreise dominieren das Geschehen. Anleger sollten kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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