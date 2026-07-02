Börse Aktuell: Rotation setzt sich fort; Kapital fließt aus den Technologieunternehmen ab!

Die Börse heute startet trotz der schwachen Vorgaben aus den USA freundlich in den Handelstag. Während der Ausverkauf im Technologiesektor die Wall Street und die asiatischen Börsen belastet, präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte überraschend robust. Anleger richten ihren Fokus dabei vor allem auf den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP), der entscheidend für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank sein könnte.

Im Mittelpunkt der Börse aktuell stehen zudem die Korrektur bei Halbleiterwerten, fallende Ölpreise, steigende Edelmetalle sowie Unternehmensnachrichten von Bayer, Volkswagen und UBS.

🌍 Börse aktuell: Europas Aktienmärkte zeigen Stärke

Trotz negativer Vorgaben aus den USA und Asien starten die europäischen Börsen mit Kursgewinnen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

📈 DAX: +0,46 %

📈 Eurotoxx50: +0,29 %

📈 FTSE 100: +0,45 %

📈 MIB40: +0,94 %

Die positive Eröffnung zeigt, dass Anleger derzeit verstärkt auf europäische Standardwerte setzen, während Technologieaktien weltweit unter Druck stehen.

Börse heute: US-Arbeitsmarktbericht entscheidet über die Richtung

Der wichtigste Termin des Tages steht am Nachmittag auf dem Programm.

Im Fokus:

👥 US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls)

📊 Erwartet werden rund 110.000 neue Arbeitsplätze

📈 Die Arbeitslosenquote soll bei 4,3 % liegen

⚠️ Die Prognosen reichen von 25.000 bis 200.000 neuen Stellen und erhöhen damit das Überraschungspotenzial.

Die Daten könnten entscheidend dafür sein, ob die Federal Reserve ihren restriktiven Zinspfad fortsetzt oder Spielraum für Zinssenkungen entsteht.

💻 Halbleiteraktien belasten die Börse aktuell

Der Technologiesektor bleibt das Sorgenkind der internationalen Aktienmärkte.

Auslöser der jüngsten Schwäche:

🤖 Meta kündigt an, überschüssige KI-Rechenleistung vermarkten zu wollen.

📉 Der SOX-Halbleiterindex verliert mehr als 6 % .

🌏 Auch die Börsen in Südkorea und Japan geraten deutlich unter Druck.

💾 Halbleiterwerte wie Infineon und ASML setzen ihre Korrektur fort.

Die Sorge vor einer Abschwächung der Investitionen in KI-Infrastruktur belastet insbesondere Chip- und Hardwareunternehmen.

🛢️ Rohstoffe und Devisen im Fokus

Auch an den Rohstoff- und Währungsmärkten zeigen sich deutliche Bewegungen.

🛢️ Öl

📉 Brent erreicht ein Viermonatstief.

📉 WTI verliert zwischen 0,72 % und 0,86 %.

Grund dafür sind Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran über die Schifffahrt in der Straße von Hormus.

🥇 Edelmetalle

🥇 Gold steigt um 0,78 % .

🥈 Silber gewinnt 1,29 %.

Die Schwäche des US-Dollars sorgt für Rückenwind bei den Edelmetallen.

🏦 Defensive Sektoren überzeugen

Innerhalb Europas entwickeln sich die Branchen unterschiedlich.

Die stärksten Sektoren:

🏥 Gesundheitswesen: +1,98 %

🏦 Finanzwerte: +1,22 %

🛍️ Zyklische Konsumgüter: +1,09 %

Schwächer entwickeln sich dagegen:

💻 Technologie: -2,80 %

📡 Kommunikationswerte: -0,75 %

Damit setzt sich die Rotation weg von Wachstumswerten hin zu defensiveren Branchen fort.

📰 Unternehmensnachrichten bewegen die Börse heute

Mehrere Einzelwerte sorgen für zusätzliche Impulse.

📈 Gewinner

💊 Bayer gewinnt mehr als 5 % nach der Gründung der neuen US-Einheit „Ruveon“ und einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

🍽️ Sodexo legt nach einer Anhebung der Umsatzprognose zu.

🚗 Volkswagen steigt trotz laufender Restrukturierungspläne.

📉 Verlierer

💾 Infineon verliert 3,20 % .

🖥️ ASML gibt 3,14 % nach.

Vor allem die Entwicklungen im Technologiesektor bleiben kurzfristig richtungsweisend.

👀 Worauf Anleger heute achten sollten

Für die weitere Entwicklung der Börse aktuell bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend:

👥 US-Arbeitsmarktbericht (NFP)

🏦 Zinserwartungen der Federal Reserve

💻 Entwicklung der Halbleiter- und KI-Aktien

🛢️ Ölpreis und geopolitische Entwicklungen

💵 Entwicklung des US-Dollars

Diese Themen dürften die Richtung der internationalen Aktienmärkte im weiteren Tagesverlauf bestimmen.

⚠️ Risiken für die Börse heute

Anleger sollten folgende Unsicherheiten im Blick behalten:

📉 Überraschungen bei den US-Arbeitsmarktdaten

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

💻 Fortgesetzter Ausverkauf im Technologiesektor

🌍 Geopolitische Spannungen

Kurzfristig dürfte die Volatilität an den Märkten daher erhöht bleiben.

🧾 Fazit: Börse aktuell wartet auf den nächsten Impuls

Die Börse heute zeigt sich trotz schwacher Vorgaben aus den USA erstaunlich robust. Europäische Aktien profitieren von einer positiven Marktstimmung außerhalb des Technologiesektors, während Halbleiter- und KI-Werte weiterhin unter Druck stehen.

Für die Börse aktuell dürfte der heutige US-Arbeitsmarktbericht zum entscheidenden Impulsgeber werden. Je nach Ergebnis könnten sich die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve deutlich verändern. Gleichzeitig bleiben die Entwicklungen im Technologiesektor, an den Rohstoffmärkten und bei den Unternehmensnachrichten wichtige Einflussfaktoren für den weiteren Handelsverlauf.

🏷️

Major European indices are opening higher today despite weakness on Wall Street—Euro Stoxx 50 futures are stable, while the German DAX is up 0.46%, as are the EU50 (+0.29%), UK100 (+0.45%), and the Italian ITA40 index (+0.94%).

The main factor driving the markets today is the U.S. June payrolls report—the median forecast is for an increase of 110,000 jobs with an unemployment rate of 4.3%, but the wide range of estimates (25,000–200,000) poses a high risk of a surprise that will determine whether the Fed will raise rates further later this year.

The sell-off in the tech sector is putting additional pressure on market sentiment—following news that Meta plans to sell excess AI computing power, the SOX semiconductor index fell by more than 6% on Wednesday, and stock markets in South Korea and Japan saw sharp declines.

The yen suddenly strengthened, and the dollar/yen exchange rate fell to around 161, following reports that Japan was shifting its currency intervention strategy to a more “surgical” approach against speculators betting on the yen’s weakness, which further weakened the dollar across the broader market.

Oil prices fall for the third day in a row—Brent hits a four-month low, while WTI prices drop 0.72–0.86% following progress in U.S.-Iran talks in Doha regarding the Strait of Hormuz, which eases inflation concerns.

The U.S. dollar is slightly weaker (-0.38%), while gold is up 0.78% and silver is up 1.29%, benefiting from the greenback's weakness.

On the European stock market, defensive and cyclical sectors are performing the best—Health Care (+1.98%), Financials (+1.22%), and Consumer Discretionary (+1.09%). Technology (-2.80%) and Communications (-0.75%) are underperforming, dragging the Euro Stoxx 50 index down despite the strong performance of other sectors. Source: XTB

Corporate Information