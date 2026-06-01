DAX Verlierer: Bayer Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

- Bayer Aktie größter DAX Verlierer
- Wichtige Unterstützung bei 35,11 EUR
- Kurzfristiger Trend bleibt bärisch
- Bayer Aktie größter DAX Verlierer
- Wichtige Unterstützung bei 35,11 EUR
- Kurzfristiger Trend bleibt bärisch
Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (27.05.2026) 27 Aktien im Plus, während 13 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Siemens Energy Aktie, die 4,63 Prozent verlor. Ebenfalls schwächer präsentierten sich RWE mit einem Minus von 3,00 Prozent sowie Fresenius mit einem Abschlag von 1,86 Prozent.
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
⚡ Key Takeaways
- Bayer Aktie größter DAX Verlierer: Die Bayer Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,64 Prozent und war damit der schwächste Wert im DAX. Der Verkaufsdruck hat sich zuletzt wieder deutlich verstärkt.
- Wichtige Unterstützung bei 35,11 EUR: Die SMA200 bei 35,11 EUR rückt als zentrale Unterstützungsmarke in den Fokus. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte das Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial bis zum offenen Gap bei 33,49 EUR eröffnen.
- Kurzfristiger Trend bleibt bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart notiert die Bayer Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien. Für eine technische Erholung müssten zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobert werden. Bis dahin überwiegen die Abwärtsrisiken.
Zum Xetra-Schluss am Freitag (29.05.2026) konnten lediglich 16 DAX-Werte zulegen, während 24 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern zählten Bayer, Beiersdorf und Symrise. Die Bayer Aktie verlor dabei 3,64 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages.
Neben der Bayer Aktie gehörten auch Beiersdorf mit einem Minus von 2,79 Prozent sowie Symrise mit einem Abschlag von 2,56 Prozent zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex.
DAX Verlierer Bayer: Bayer Aktie mit deutlichem Rücksetzer
Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017) stand am Freitag besonders unter Druck. Mit einem Tagesverlust von 3,64 Prozent belegte die Bayer Aktie den letzten Platz unter den DAX-Werten und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.
Bayer Aktie im Tageschart: Wichtige Unterstützungen im Fokus
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Bayer Aktie befindet sich seit Juni 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Nach einer Erholung ab November 2025 konnte das Papier zeitweise deutlich zulegen und markierte im Jahr 2026 ein Hoch bei 49,75 EUR. Anschließend setzte jedoch eine anhaltende Korrektur ein.
Im Tageschart zeigt sich, dass die Bayer Aktie in den vergangenen Wochen mehrfach an den gleitenden Durchschnitten gescheitert ist:
- SMA20 aktuell bei 37,93 EUR
- SMA50 aktuell bei 39,93 EUR
- SMA200 aktuell bei 35,11 EUR
Während kleinere Erholungsbewegungen zeitweise über die SMA50 führten, fehlte zuletzt die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch. In den vergangenen drei Handelstagen gelang es der Bayer Aktie nicht einmal mehr, die SMA20 zurückzuerobern. Zum Wochenschluss setzte sich die Schwäche fort.
Tageschart-Prognose für die Bayer Aktie
Aus charttechnischer Sicht ist das Tageschart aktuell neutral zu bewerten.
Wird die Schwäche der Bayer Aktie bestätigt, könnte die Notierung in Richtung der SMA200 bei 35,11 EUR zurückfallen. Diese wichtige Unterstützung wurde in den vergangenen Monaten nicht mehr getestet.
Sollte die Bayer Aktie nachhaltig unter die SMA200 rutschen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte das offene Gap bei 33,49 EUR in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.
Kann sich die Bayer Aktie hingegen stabilisieren und den Freitagsschlusskurs verteidigen, wären zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 die nächsten relevanten Widerstände.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
YouTube Trading Videos
Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart: Bärisches Bild dominiert
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich die Schwäche der Bayer Aktie noch deutlicher. Bereits Anfang März fiel das Papier unter die SMA200 bei aktuell 39,02 EUR zurück. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie gelang anschließend nicht.
Zwar konnte die Bayer Aktie zwischenzeitlich über die SMA20 und die SMA50 ansteigen, die Aufwärtsbewegungen wurden jedoch regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Aktuell notiert die Aktie erneut unter allen relevanten Durchschnittslinien.
Prognose im 4-Stunden-Chart
Das kurzfristige Chartbild der Bayer Aktie bleibt bärisch.
Setzt sich die Schwäche fort, könnten zunächst die Jahrestiefs erneut angelaufen werden. Sollte dort keine Gegenbewegung einsetzen, steigt das Risiko weiterer Abgaben bis in den Bereich des offenen Gaps bei 33,49 EUR.
Für eine nachhaltige Stabilisierung müsste die Bayer Aktie zunächst die SMA20 bei 37,87 EUR und die SMA50 bei 37,96 EUR zurückerobern. Beide Marken liegen aktuell eng beieinander und bilden einen wichtigen Widerstandsbereich.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch
Tagesprognose Bayer Aktie
Tendenz für den heutigen Handel: Abwärts
Widerstände
- 37,15 EUR
- 37,58 EUR
- 37,87 EUR
- 37,88 EUR
- 37,93 EUR
- 37,96 EUR
- 38,76 EUR
- 39,02 EUR
Unterstützungen
- 35,11 EUR
- 34,75 EUR
- 34,41 EUR
- 33,49 EUR (Gap)
- 30,59 EUR (Gap)
Kurse per Xetra-Schluss vom 29.05.2026.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 01.06.26 🔴 Überblick für KW 23
DAX Gewinner am Freitag: SAP Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Salesforce Aktie: Rekordumsatz und 25-Milliarden-Rückkauf – Jetzt günstig Aktien kaufen? 🚀☁️
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 01.06.26 - Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.