DAX Verlierer: Bayer Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (27.05.2026) 27 Aktien im Plus, während 13 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Siemens Energy Aktie, die 4,63 Prozent verlor. Ebenfalls schwächer präsentierten sich RWE mit einem Minus von 3,00 Prozent sowie Fresenius mit einem Abschlag von 1,86 Prozent.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

⚡ Key Takeaways

Bayer Aktie größter DAX Verlierer: Die Bayer Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,64 Prozent und war damit der schwächste Wert im DAX. Der Verkaufsdruck hat sich zuletzt wieder deutlich verstärkt.

Die Bayer Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,64 Prozent und war damit der schwächste Wert im DAX. Der Verkaufsdruck hat sich zuletzt wieder deutlich verstärkt. Wichtige Unterstützung bei 35,11 EUR: Die SMA200 bei 35,11 EUR rückt als zentrale Unterstützungsmarke in den Fokus. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte das Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial bis zum offenen Gap bei 33,49 EUR eröffnen.

Die SMA200 bei 35,11 EUR rückt als zentrale Unterstützungsmarke in den Fokus. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte das Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial bis zum offenen Gap bei 33,49 EUR eröffnen. Kurzfristiger Trend bleibt bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart notiert die Bayer Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien. Für eine technische Erholung müssten zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobert werden. Bis dahin überwiegen die Abwärtsrisiken.

Zum Xetra-Schluss am Freitag (29.05.2026) konnten lediglich 16 DAX-Werte zulegen, während 24 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern zählten Bayer, Beiersdorf und Symrise. Die Bayer Aktie verlor dabei 3,64 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages.

Neben der Bayer Aktie gehörten auch Beiersdorf mit einem Minus von 2,79 Prozent sowie Symrise mit einem Abschlag von 2,56 Prozent zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex.

DAX Verlierer Bayer: Bayer Aktie mit deutlichem Rücksetzer

Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017) stand am Freitag besonders unter Druck. Mit einem Tagesverlust von 3,64 Prozent belegte die Bayer Aktie den letzten Platz unter den DAX-Werten und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.

Bayer Aktie im Tageschart: Wichtige Unterstützungen im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Bayer Aktie befindet sich seit Juni 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Nach einer Erholung ab November 2025 konnte das Papier zeitweise deutlich zulegen und markierte im Jahr 2026 ein Hoch bei 49,75 EUR. Anschließend setzte jedoch eine anhaltende Korrektur ein.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Bayer Aktie in den vergangenen Wochen mehrfach an den gleitenden Durchschnitten gescheitert ist:

SMA20 aktuell bei 37,93 EUR

SMA50 aktuell bei 39,93 EUR

SMA200 aktuell bei 35,11 EUR

Während kleinere Erholungsbewegungen zeitweise über die SMA50 führten, fehlte zuletzt die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch. In den vergangenen drei Handelstagen gelang es der Bayer Aktie nicht einmal mehr, die SMA20 zurückzuerobern. Zum Wochenschluss setzte sich die Schwäche fort.

Tageschart-Prognose für die Bayer Aktie

Aus charttechnischer Sicht ist das Tageschart aktuell neutral zu bewerten.

Wird die Schwäche der Bayer Aktie bestätigt, könnte die Notierung in Richtung der SMA200 bei 35,11 EUR zurückfallen. Diese wichtige Unterstützung wurde in den vergangenen Monaten nicht mehr getestet.

Sollte die Bayer Aktie nachhaltig unter die SMA200 rutschen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte das offene Gap bei 33,49 EUR in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Kann sich die Bayer Aktie hingegen stabilisieren und den Freitagsschlusskurs verteidigen, wären zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 die nächsten relevanten Widerstände.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

YouTube Trading Videos

Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart: Bärisches Bild dominiert

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich die Schwäche der Bayer Aktie noch deutlicher. Bereits Anfang März fiel das Papier unter die SMA200 bei aktuell 39,02 EUR zurück. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie gelang anschließend nicht.

Zwar konnte die Bayer Aktie zwischenzeitlich über die SMA20 und die SMA50 ansteigen, die Aufwärtsbewegungen wurden jedoch regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Aktuell notiert die Aktie erneut unter allen relevanten Durchschnittslinien.

Prognose im 4-Stunden-Chart

Das kurzfristige Chartbild der Bayer Aktie bleibt bärisch.

Setzt sich die Schwäche fort, könnten zunächst die Jahrestiefs erneut angelaufen werden. Sollte dort keine Gegenbewegung einsetzen, steigt das Risiko weiterer Abgaben bis in den Bereich des offenen Gaps bei 33,49 EUR.

Für eine nachhaltige Stabilisierung müsste die Bayer Aktie zunächst die SMA20 bei 37,87 EUR und die SMA50 bei 37,96 EUR zurückerobern. Beide Marken liegen aktuell eng beieinander und bilden einen wichtigen Widerstandsbereich.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose Bayer Aktie

Tendenz für den heutigen Handel: Abwärts

Widerstände

37,15 EUR

37,58 EUR

37,87 EUR

37,88 EUR

37,93 EUR

37,96 EUR

38,76 EUR

39,02 EUR

Unterstützungen

35,11 EUR

34,75 EUR

34,41 EUR

33,49 EUR (Gap)

30,59 EUR (Gap)

Kurse per Xetra-Schluss vom 29.05.2026.

DER DEUTSCHE INDEX