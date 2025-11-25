Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Fed-Zinsen, Asien & Tech

Das Wichtigste in Kürze US-Börsen im Aufwind

Die US-Aktienmärkte verzeichneten gestern eine deutliche Erholung. Der Nasdaq stieg um 2,69%, der S&P 500 um 1,55% und der Dow Jones um 1,4%. Die Gewinne wurden maßgeblich durch die wachsende Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember getragen – ein zentraler Treiber im Kontext Börse Aktuell. Mehrere Vertreter der US-Notenbank, darunter Daly, Waller und Williams, signalisierten, dass eine Zinssenkung zunehmend realistisch erscheint. Entscheidend bleiben die aktuellen Daten zu Inflation, Arbeitsmarkt und Industriesektor.

Die Märkte preisen inzwischen eine 70–75% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung ein – ein wesentlicher Stimmungsfaktor für Aktien und Risikoassets. Geopolitik: Xi, Trump und Ukraine-Gespräche Japans Premierministerin Takaichi und Donald Trump wollen über dessen jüngste Gespräche mit Chinas Präsident Xi beraten – vor dem Hintergrund steigender Spannungen rund um Taiwan. Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine wurden vom Weißen Haus als „produktiv“ beschrieben. Gleichzeitig entsendet die EU-Kommission ein Team nach Washington, um bilaterale Themen zu vertiefen. China–Russland Energiepartnerschaft stärkt Ölmarkt Chinas Präsident Xi kündigte eine engere Energiekooperation mit Russland an. Beide Länder verhandeln über eine Ausweitung von Ölimporten, um US-Sanktionen zu umgehen.

Infolge dieser Entwicklungen stabilisiert sich der Ölpreis bei rund 58,50 US-Dollar pro Barrel – ein wichtiger Punkt im aktuellen Marktbericht Börse. Börse Aktuell in Asien: Moderate Gewinne Die asiatischen Indizes folgten den positiven Impulsen aus den USA: Nikkei 225: +0,14%

Hang Seng: +1,2%

Shanghai Composite: +1,1%

S&P/ASX 200 (Australien): –0,1% Die Bank of Korea beließ ihren Leitzins unverändert bei 2,50%, könnte jedoch angesichts eines schwachen Won und Risiken im Immobiliensektor erst Anfang 2026 mit Zinssenkungen beginnen. Die People’s Bank of China setzte den USD/CNY-Referenzkurs auf 7,0826 – unter dem erwarteten Niveau von 7,1056. Währungen: Gemischte Dollar-Bewegung Der US-Dollar zeigte ein gemischtes Bild:

Er festigte sich gegenüber dem japanischen Yen, schwächte sich jedoch leicht gegenüber Euro und Britischem Pfund ab. Rohstoffe: Edelmetalle ziehen an Am Rohstoffmarkt legten Gold und Silber leicht zu. Gold: rund 4.140 USD pro Unze

Silber: etwa 51,40 USD pro Unze Kryptowährungen: Stimmungsaufschwung durch Fed-Hoffnungen Auch der Kryptomarkt profitierte von der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung: Bitcoin: ca. 87.975 USD

Auch der Kryptomarkt profitierte von der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung: Bitcoin: ca. 87.975 USD

Ethereum: rund 2.915 USD Tech-Sektor: Alphabet greift Nvidia an – Meta plant TPU-Umzug Im Technologiesektor baut Alphabet seine Position im KI-Chipmarkt aus und bringt neue TPUs auf den Markt. Damit wächst der Wettbewerbsdruck auf Nvidia, das bislang den GPU-Bereich dominiert. Meta erwägt, ab 2027 Teile seiner Rechenzentren auf Google TPUs umzustellen und zusätzliche Cloud-Kapazitäten von Google anzumieten. Tesla: Patentvorwürfe gegen Autopilot-Technologie Tesla sieht sich derzeit mit Vorwürfen konfrontiert, Patente im Zusammenhang mit seinen Autopilot-Robotiksystemen verletzt zu haben. Der Ausgang des Verfahrens könnte direkten Einfluss auf das Sentiment im Tech-Bereich und auf Börse Aktuell haben.

