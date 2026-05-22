SpaceX IPO: Erfahre alle Details zur SpaceX Aktie: Preisspanne, Underwriter, Risiken & Chancen des größten Börsengangs aller Zeiten

Es ist das finanzielle Jahrhundertereignis, auf das die Investmentwelt seit über einem Jahrzehnt wartet: Das Raumfahrt- und Technologieimperium SpaceX von Elon Musk hat am 20. Mai 2026 offiziell das öffentliche S-1-Prospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit ist das Geheimnis gelüftet, und der offizielle Countdown für den Handel der SpaceX Aktie läuft.

► SpaceX (vorläufige) WKN: SPACEX | (vorläufige) ISIN: NETSPACEX001 | (vorläufiger) Ticker: SPCX.US

geschrieben von Jens Klatt

Für Privatanleger wie auch für institutionelle Investoren markiert dieser Schritt eine fundamentale Zeitenwende. SpaceX hat sich längst von einer reinen Raketen-Manufaktur zu einem gigantischen, vertikal integrierten Technologie-Ökosystem entwickelt, das Satelliten-Internet, künstliche Intelligenz, globale Verteidigungsinfrastruktur und künftige weltraumbasierte Rechenzentren vereint. Wer in den kommenden Wochen Aktien kaufen möchte, blickt auf ein historisches IPO, das sämtliche bisherigen Rekorde der Wall Street pulverisieren wird.

💡 Key Takeaways

Der größte Börsengang aller Zeiten: Mit einem angestrebten Emissionsvolumen von bis zu 75 bis 80 Milliarden US-Dollar bricht SpaceX den bisherigen Rekord von Saudi Aramco (29 Mrd. USD im Jahr 2019) um Längen.

Die 2-Billionen-Dollar-Bewertung: Die angepeilte Marktkapitalisierung von 1,75 bis 2,0 Billionen US-Dollar katapultiert die SpaceX Aktie sofort in die Top-Riege der weltweit wertvollsten börsennotierten Unternehmen.

Einzigartige Retail-Tranche: Elon Musk bricht mit den Traditionen der Wall Street – bis zu 30 % des gesamten Emissionsvolumens sollen direkt für Privatanleger reserviert werden.

📅 Die Key Facts des SpaceX IPO im Überblick 📊

Damit Sie als Investor die bevorstehende Roadshow optimal einordnen können, sind hier die wichtigsten Eckdaten aus dem aktuellen S-1-Filing übersichtlich zusammengefasst:

Kennzahl / Detail Offizielle Daten zum IPO Börsenplatz / Handelssegment Nasdaq (USA) Ticker-Symbol $SPCX Geplanter Handelsbeginn 12. Juni 2026 Offizielles Pricing-Datum 11. Juni 2026 Angestrebte Bewertung 1,75 bis 2,0 Billionen US-Dollar Geplantes Emissionsvolumen 75 bis 80 Milliarden US-Dollar Geplanter Aktiensplit vor IPO 5:1 (zur Senkung des Einstiegspreises pro Aktie) Konsortium (Lead Underwriter) Goldman Sachs (Lead Left), Morgan Stanley (Co-Lead) Weitere Konsortialbanken Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, u.a.

🛸 Mehr als nur Raketen: Das Tech-Ökosystem hinter der SpaceX Aktie 🌌

Wer die SpaceX Aktie verstehen will, darf das Unternehmen nicht mit klassischen Luftfahrt- und Verteidigungskonzernen wie Boeing oder Lockheed Martin vergleichen. Das S-1-Filing offenbart ein extrem breit gefächertes Geschäftsmodell, das Analysten zu fundamentalen Neubewertungen zwingt.

1. Das Launch-Geschäft: Die unangefochtene Marktführerschaft 🛰️

SpaceX kontrolliert im Jahr 2026 fast den gesamten globalen kommerziellen Markt für Raketenstarts. Durch die Wiederverwendbarkeit der Falcon-9-Systeme und die anstehenden Meilensteine des gigantischen Starship-Programms hat das Unternehmen Kostenvorteile, die von keinem Konkurrenten weltweit erreicht werden.

2. Starlink: Der globale Cashflow-Lieferant 🌍

Das Satelliten-Internet-Netzwerk Starlink hat sich im ersten Quartal 2026 auf beeindruckende 10,3 Millionen Abonnenten mehr als verdoppelt (Vorjahr: 5,0 Millionen). Starlink liefert die stabilen, wiederkehrenden Cashflows (Subscription-Modell), die die kapitalintensiven Mars-Ambitionen des Konzerns querfinanzieren sollen.

3. Der xAI-Merger: Die KI-Fantasie im Weltraum 🤖

Ein entscheidender Grund für den Bewertungssprung auf bis zu 2 Billionen US-Dollar ist die im Februar 2026 vollzogene Fusion von SpaceX mit Musks KI-Unternehmen xAI. SpaceX plant den Bau von orbitalen Rechenzentren im Weltraum, die direkt mit Solarenergie betrieben und im Vakuum des Alls gekühlt werden. Damit adressiert das Unternehmen laut Prospekt einen potenziellen Gesamtmarkt von 28,5 Billionen US-Dollar, der primär an KI-Infrastruktur gekoppelt ist.

⚠️ Chancen und Risiken für Anfänger und Fortgeschrittene ⚖️

Für Anleger, die über das Thema Aktien kaufen nachdenken, bietet das IPO gigantische Chancen, bringt jedoch auch spezifische Risiken mit sich, die man nüchtern analysieren muss.

🟢 Die bullische Perspektive (Chancen)

Index-Zwangskäufe durch "Fast Entry": Die Nasdaq hat eine neue Regelung eingeführt. Als Mega-Unternehmen qualifiziert sich SpaceX bereits nach 15 Handelstagen für den Nasdaq-100-Index. ETFs und indexnachbildende Fonds werden somit gezwungen sein, kurz nach dem Börsendebüt massenhaft SpaceX Aktien zu kaufen.

Einmaliger Burggraben: Es gibt technologisch und operativ derzeit keinen ernsthaften Konkurrenten, der SpaceX das Wasser reichen kann.

🔴 Die bärische Perspektive (Risiken)

Hohe Verluste durch KI-Investitionen: Das S-1-Filing offenbart für das erste Quartal 2026 einen GAAP-Nettoverlust von 4,28 Milliarden US-Dollar . Grund hierfür sind die extremen Hardware-Kosten für den Aufbau der xAI-Infrastruktur.

Extreme Bewertungsmultiples: SpaceX geht mit einem Umsatz-Multiple in den Börsengang, das weit über dem Durchschnitt klassischer Industrieunternehmen liegt. Die Aktie bringt also eine enorme Vorschusslorbeere mit, die keinen Platz für operative Fehler lässt.

Absolute Kontrolle durch Elon Musk: Durch eine Dual-Class-Aktienstruktur (Klasse A und Klasse B) hält Elon Musk trotz des IPOs satte 85,1 % der Stimmrechte. Er behält die uneingeschränkte Kontrolle über die strategische Ausrichtung.

🏁 Fazit: Ein historischer Meilenstein für jedes Depot

Das anstehende SpaceX IPO am 12. Juni 2026 ist weit mehr als nur ein gewöhnlicher Börsengang – es ist das Geburtsfeuerwerk einer völlig neuen Anlageklasse an den öffentlichen Märkten. Für fortgeschrittene Investoren bietet die SpaceX Aktie durch den xAI-Merger und die Starlink-Monetarisierung eine aggressive Wachstumschance im Bereich High-Tech und KI-Infrastruktur. Anfänger sollten jedoch trotz der verlockenden 30%-Retail-Allokation die hohe Volatilität am ersten Handelstag sowie die massiven Quartalsverluste im Auge behalten.

Wer langfristig orientiert investieren und die absolute Speerspitze der technologischen Entwicklung im Depot abbilden möchte, kommt an diesem Börsengang im Juni 2026 nicht vorbei.

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❓ FAQ zum SpaceX IPO

Wann findet das SpaceX IPO statt und unter welchem Ticker-Symbol wird die Aktie gehandelt?

Der offizielle Handelsstart für die SpaceX Aktie an der Nasdaq ist für den 12. Juni 2026 geplant. Das Unternehmen wird unter dem Ticker-Symbol $SPCX gelistet. Das finale Pricing der Aktien findet am Tag zuvor, dem 11. Juni 2026, statt.

Wie hoch ist die Bewertung von SpaceX beim Börsengang?

SpaceX strebt beim IPO eine Marktkapitalisierung von 1,75 bis 2,0 Billionen US-Dollar an. Mit einem geplanten Emissionsvolumen von 75 bis 80 Milliarden US-Dollar wird es der größte Börsengang aller Zeiten. Um den Einstiegspreis für Privatanleger optisch zu senken, wird im Vorfeld ein Aktiensplit im Verhältnis 5:1 durchgeführt.

Welche Banken begleiten den SpaceX Börsengang?

Das hochkarätige Konsortium von Konsortialbanken (Underwriter) wird von Goldman Sachs (Lead Left) und Morgan Stanley (Co-Lead) angeführt. Weitere namhafte Institute wie die Bank of America, Citigroup und JPMorgan Chase begleiten den Prozess.

Können Privatanleger beim SpaceX IPO mitmachen und Aktien kaufen?

Ja, Elon Musk bricht mit traditionellen Wall-Street-Regeln und reserviert eine ungewöhnlich große Retail-Tranche von bis zu 30 % des gesamten Emissionsvolumens direkt für Privatanleger. Wer Aktien kaufen möchte, kann dies über teilnehmende Broker im Rahmen der Zeichnungsfrist tun.