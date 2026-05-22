DAX Verlierer: Airbus Aktie mit stärkstem Tagesverlust im DAX

Per Xetra-Schluss am 18.05.2026 notierten 34 Aktien im DAX im Plus, während lediglich sechs Werte Verluste verbuchten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte dabei die Commerzbank Aktie. Das Papier verlor im Tagesverlauf 0,61 Prozent und belegte damit den letzten Platz im deutschen Leitindex. Ebenfalls schwächer präsentierten sich Mercedes-Benz mit einem Minus von 0,44 Prozent sowie Brenntag mit einem Abschlag von 0,38 Prozent.

Per Xetra-Schluss am 21.05.2026 konnten lediglich 16 Aktien im DAX zulegen, während 24 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte dabei die Airbus Aktie (AIR), die mit einem Abschlag von 3,86 Prozent den stärksten Tagesverlust im deutschen Leitindex verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich die Commerzbank mit einem Minus von 3,35 Prozent sowie Scout24 mit einem Rückgang von 2,79 Prozent.

Airbus Aktie unter Druck - charttechnische Lage bleibt angespannt

Die Airbus Aktie stand gestern besonders stark unter Verkaufsdruck. Nach dem Xetra-Schluss verlor das Papier 3,86 Prozent und führte damit die Liste der DAX Verlierer an.

Airbus Aktie im Tageschart: Schwäche setzt sich fort

Die Airbus Aktie befand sich bis Ende Oktober 2025 in einer stabilen Aufwärtsbewegung. Nach dem Jahreshoch bei 216,80 EUR setzte jedoch eine deutliche Korrektur ein. Zunächst verlief die Schwächephase moderat, ehe ein Gap-down und eine lange rote Tageskerze weiteren Verkaufsdruck signalisierten.

Zwar gelang anschließend eine Stabilisierung und das offene Gap konnte geschlossen werden, allerdings fehlte es an nachhaltigem Kaufinteresse. Mitte Januar erreichte die Airbus Aktie nochmals ein Hoch bei 221,30 EUR, ehe umfangreiche Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese führten das Papier erneut unter die Marke von 200 EUR.

Nach weiteren Abgaben konnte sich die Aktie erst Anfang April stabilisieren und einen Boden ausbilden.

Airbus Aktie scheitert mehrfach an der SMA200

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die anschließende Erholung zunächst bis an die SMA50 bei aktuell 170,46 EUR führte. Nach einem Rücksetzer an die SMA20 bei derzeit 173,27 EUR gelang ein dynamischer Anstieg bis an die SMA200 bei aktuell 189,76 EUR.

Diese Durchschnittslinie erwies sich jedoch mehrfach als massiver Widerstand. Zwar überschritten die Tageshochs zeitweise die SMA200, die Kerzenkörper wurden jedoch jeweils darunter ausgebildet. Dies spricht weiterhin für eine übergeordnete Schwäche der Airbus Aktie.

Im gestrigen Handel fiel das Papier schließlich erneut unter die SMA50 zurück. Sollte dieser Rückfall heute bestätigt werden, könnte sich die Schwächebewegung weiter ausdehnen. In diesem Fall wäre auch ein erneuter Test des Jahrestiefs denkbar.

Können die Käufer die Airbus Aktie stabilisieren?

Eine kurzfristige Stabilisierung wäre erst dann wahrscheinlich, wenn sich die Airbus Aktie wieder nachhaltig über der SMA20 etablieren kann. Erst oberhalb dieser Marke würden sich neue Perspektiven in Richtung SMA200 ergeben.

Allerdings scheiterten entsprechende Erholungsversuche bereits mehrfach in den vergangenen Handelstagen. Aus charttechnischer Sicht bleibt daher abzuwarten, ob die Käufer ausreichend Stärke entwickeln können, um das technische Bild nachhaltig aufzuhellen.

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Airbus Aktie im 4-Stunden-Chart weiter angeschlagen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bleibt das Bild für die Airbus Aktie angespannt. Bereits Mitte Februar wurde die Aktie exakt an der SMA200 bei aktuell 174,13 EUR nach unten abgewiesen. Im Anschluss fiel das Papier unter die SMA50 bei 174,53 EUR sowie unter die SMA20 bei 170,35 EUR.

Zwar gelang zwischenzeitlich eine Erholung über die wichtigen Durchschnittslinien, allerdings führten erneute Gewinnmitnahmen dazu, dass die Airbus Aktie wieder unter sämtliche relevante gleitende Durchschnitte zurückfiel.

Die jüngsten Versuche, die SMA200 zurückzuerobern, scheiterten erneut. Solange die Airbus Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung Jahrestief bestehen.

Airbus Aktie: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

169,34 EUR

169,75 EUR

169,90 EUR

170,35 EUR

170,46 EUR

172,88 EUR

173,27 EUR

174,13 EUR

174,53 EUR

183,50 EUR (Gap)

191,76 EUR

Unterstützungen

164,66 EUR

160,78 EUR

157,40 EUR

154,12 EUR

144,86 EUR (Gap)

Prognose für die Airbus Aktie

Die übergeordnete Einschätzung für die Airbus Aktie bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bärisch. Solange keine nachhaltige Rückkehr über die SMA50 und SMA200 gelingt, dominieren weiterhin die Risiken auf der Unterseite.

Tagesprognose Airbus Aktie

Kurzfristige Einschätzung: abwärts

Übergeordnete Prognose Daily: bärisch

Übergeordnete Prognose 4h-Chart: bärisch

* Angaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 21.05.2026.

DER DEUTSCHE INDEX