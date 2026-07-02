BÖRSE AKTUELL: Technologieaktien in Korea unter Druck, Yen erreicht vor Veröffentlichung der NFP-Zahlen 40-Jahres-Tief🚨

Das Wichtigste in Kürze 📉 Asiens Börsen unter Druck: Vor allem Halbleiter- und KI-Aktien belasten den KOSPI und den Nikkei.

NFP-Bericht im Fokus: Der US-Arbeitsmarktbericht könnte die Zinserwartungen und die Märkte entscheidend beeinflussen.

🛢️ Öl fällt, Gold steigt: Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran drücken auf den Ölpreis, während Gold von der Unsicherheit profitiert.

Die Börse aktuell steht ganz im Zeichen einer deutlichen Sektorrotation. Während Gewinnmitnahmen bei Technologie- und KI-Aktien die asiatischen Börsen belasten, richtet sich der Blick der Anleger bereits auf den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP). Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund des US-Feiertags bereits am Donnerstag und könnte die Erwartungen an die Zinspolitik der US-Notenbank maßgeblich beeinflussen. Im heutigen Marktbericht Börse stehen neben den Kursverlusten im Halbleitersektor auch geopolitische Entwicklungen, die Geldpolitik der Fed und EZB sowie die Bewegungen an den Rohstoff- und Devisenmärkten im Fokus. 🌏 Börse aktuell: KI-Korrektur belastet die asiatischen Märkte Die Handelsplätze in Asien starteten mit deutlichen Verlusten in den Tag. Die wichtigsten Entwicklungen: 📉 KOSPI: zeitweise mehr als 5 % im Minus.

💻 Samsung Electronics und SK Hynix verlieren jeweils über 6 % .

📉 Nikkei 225 gibt rund 1 % nach.

📈 Hang Seng setzt sich mit Gewinnen von bis zu 1,8 % positiv vom regionalen Trend ab. Auslöser der Schwäche ist die anhaltende Korrektur bei KI- und Halbleiterwerten nach den jüngsten Rekordständen. 🤖 Marktbericht Börse: Halbleiterwerte geraten unter Verkaufsdruck Die Schwäche im Technologiesektor setzt sich fort. Besonders belastend wirken: 📉 Verkaufsdruck bei Speicherchip-Herstellern

💾 Rückgänge bei Samsung Electronics und SK Hynix

🌐 Anhaltende Unsicherheit über die weitere Nachfrage nach KI-Infrastruktur Nach der starken Rally der vergangenen Quartale nutzen viele Investoren die jüngsten Kursanstiege für Gewinnmitnahmen. US-Arbeitsmarktbericht entscheidet über die Börse heute Der wichtigste Termin des Tages steht am Nachmittag an. Im Fokus: 👥 US-Arbeitsmarktbericht (NFP)

📊 Erwartet werden rund 110.000 bis 115.000 neue Stellen .

📈 Die Arbeitslosenquote soll bei 4,3 % stabil bleiben. Ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht könnte die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte der US-Notenbank erhöhen. Schwächere Daten würden dagegen Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik stützen. 🏦 Fed und EZB bleiben im Mittelpunkt Auch die Notenbanken liefern wichtige Impulse. Federal Reserve 🏦 Fed-Chef Kevin Warsh betont weiterhin das Inflationsziel von 2 % .

📈 Die Geldpolitik bleibt vorerst restriktiv. Europäische Zentralbank 💶 Christine Lagarde sieht Inflation und Wachstum inzwischen ausgewogener.

📉 Der Markt rechnet dadurch mit weniger Druck auf weitere Zinserhöhungen. Die Aussagen der Notenbanken dürften auch in den kommenden Wochen die Marktstimmung prägen. 🌍 Geopolitik bleibt ein Risikofaktor Neben den Wirtschaftsdaten beeinflussen geopolitische Entwicklungen das Marktgeschehen. Aktuell im Fokus: 🚀 Russische Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine

✈️ Erhöhte Alarmbereitschaft in Polen

🇮🇷 Gespräche zwischen den USA und dem Iran ohne endgültigen Durchbruch

🛢️ Weitere Entwicklung rund um die Straße von Hormus Trotz ausbleibender Einigung bewerten die Märkte die Gespräche insgesamt vorsichtig positiv. 🛢️ Rohstoffe und Währungen bewegen die Börse aktuell Auch an den Rohstoff- und Devisenmärkten bleibt viel Bewegung. 🛢️ Öl 📉 Brent fällt auf rund 70,9 US-Dollar .

📉 WTI sinkt auf etwa 67,8 US-Dollar. 🥇 Gold 📈 Gold steigt wieder über 4.000 US-Dollar je Unze.

🏦 Zentralbanken bleiben langfristig wichtige Käufer. 💴 Devisen 💱 Der japanische Yen fällt auf ein 40-Jahres-Tief .

🇯🇵 Spekulationen über mögliche Interventionen der Bank of Japan nehmen zu. Diese Entwicklungen dürften auch die kommenden Handelstage beeinflussen. 🏢 Unternehmensnachrichten im Fokus Auch auf Unternehmensebene gibt es wichtige Neuigkeiten. Besonders beachtet werden: 🍎 Apple prüft den Bezug von Speicherchips chinesischer Hersteller für den lokalen Markt.

🤖 SoftBank führt Gespräche über einen kreditbesicherten Milliardenkredit auf Basis seiner OpenAI-Beteiligung.

🚗 BYD und Xiaomi überzeugen mit starken Auslieferungszahlen und zählen zu den Gewinnern in Hongkong. Vor allem die Entwicklungen im KI- und Technologiesektor bleiben für Anleger richtungsweisend. 👀 Worauf Anleger heute achten sollten Für die weitere Entwicklung der Börse aktuell sind heute insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 👥 US-Arbeitsmarktbericht (NFP)

🏦 Aussagen der Fed und der EZB

🤖 Entwicklung der Halbleiter- und KI-Aktien

🛢️ Ölpreis und geopolitische Lage

💵 Entwicklung des US-Dollars und des japanischen Yen Diese Themen dürften den weiteren Handelsverlauf maßgeblich bestimmen. ⚠️ Risiken für die Märkte Anleger sollten folgende Unsicherheitsfaktoren berücksichtigen: 📉 Fortgesetzte Gewinnmitnahmen im Technologiesektor

🏦 Überraschungen bei den US-Arbeitsmarktdaten

🌍 Geopolitische Spannungen

📈 Veränderungen der Zinserwartungen Kurzfristig dürfte die Volatilität daher erhöht bleiben. 🧾 Fazit: Börse aktuell wartet auf den nächsten Impuls Der heutige Marktbericht Börse zeigt ein von Vorsicht geprägtes Marktumfeld. Während Gewinnmitnahmen bei KI- und Halbleiterwerten insbesondere die asiatischen Börsen belasten, warten Anleger gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der neue Hinweise auf den weiteren Kurs der Federal Reserve liefern dürfte. Für die Börse aktuell bleiben neben den Konjunkturdaten auch die Entwicklung im Technologiesektor, geopolitische Risiken sowie die Bewegungen an den Rohstoff- und Devisenmärkten entscheidend. Diese Faktoren werden maßgeblich darüber bestimmen, ob die jüngste Konsolidierung in eine neue Aufwärtsbewegung übergeht oder sich die Korrektur zunächst fortsetzt. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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