Börse Aktuell: Marktbericht Börse USA & Europa | Fed, EZB & Rohstoffe im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Futures auf Wall-Street-Indizes unverändert; Dollar leicht schwächer

FOMC-Protokoll hatte keinen Einfluss auf die Märkte

NATGAS fällt vor Veröffentlichung des EIA-Lagerbestandsberichts

US-Futures und Währungen Die Börse Aktuell zeigt sich heute zunächst verhalten: US-Index-Futures notieren nahezu unverändert, während der US-Dollar-Index (USDIDX) um 0,1 % nachgibt. Anleger blicken gespannt auf zentrale Ereignisse des Tages: die EZB-Protokolle um 13:30 Uhr dt. Zeit, eine Rede von Jerome Powell um 14:30 Uhr dt. Zeit und die US-Großhandelsdaten um 18:00 Uhr dt. Zeit. Noch vor der Wall-Street-Eröffnung wird PepsiCo um 11:00 Uhr dt. Zeit seine Quartalszahlen (Q3) präsentieren – ein traditioneller Auftakt für die US-Berichtssaison der Blue Chips. Marktbericht Börse: Fed-Protokolle signalisieren Zuversicht Der gestrige Marktbericht zur Börse Aktuell zeigt, dass das FOMC-Protokoll der US-Notenbank (September) eine vorsichtig optimistische Haltung der Federal Reserve zur Wirtschaft widerspiegelt. Die Fed-Vertreter haben ihre Wachstumsprognosen für 2025–2028 nach oben revidiert – ein Zeichen zunehmenden Vertrauens in die Stabilität der US-Wirtschaft, auch bei schrittweiser geldpolitischer Lockerung. Ein breiter Konsens innerhalb der Fed favorisiert eine moderate Zinssenkung um 25 Basispunkte, während einige Mitglieder keine Änderung und ein Teilnehmer eine kräftigere Senkung um 50 Basispunkte befürworteten. Das deutet auf eine ausgewogene Strategie hin: Wachstumsförderung bei gleichzeitigem Inflationsschutz. Inflation und Arbeitsmarkt im Fokus Trotz dieser Lockerungstendenzen bleibt die Inflationsbekämpfung ein zentrales Thema. Die Fed erkennt weiterhin Inflationsrisiken, sieht aber auch wachsende Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt. Zudem wurde betont, dass Instrumente wie die Standing Repo Facility helfen könnten, die Geldmärkte während der quantitativen Straffung (QT) zu stabilisieren. Rohstoffe & Kryptowährungen – Aktuelle Markttrends Im Rohstoffsektor notieren Edelmetalle nahe ihrer jüngsten Höchststände: Gold : -0,1 %

Silber: +0,5 % Die Kryptowährungen stehen hingegen unter Druck. Bitcoin fällt auf rund 122.000 USD (nach 125.000 USD zuvor), Ethereum verliert fast 2 %. Bei den Energiepreisen liegen die Erdgas-Futures fast 1 % im Minus. Um 16:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht die EIA ihre wöchentliche Speicherstatistik, bei der ein Anstieg der Vorräte auf 77 bcf erwartet wird (zuvor 53 bcf). Politische Nachrichten mit Markteinfluss In den USA sorgt weiterhin die Haushaltssperre für Schlagzeilen. Donald Trump erklärte erneut, dass nicht alle Bundesangestellten Nachzahlungen für den Shutdown-Zeitraum erhalten werden. Gleichzeitig teilte die IRS mit, dass 46 % der Mitarbeiter während der Schließung beurlaubt werden. Fazit – Börse Aktuell im Überblick Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Die Anleger bleiben vorsichtig optimistisch. Während die Fed eine sanfte geldpolitische Wende einleitet und die EZB ihre Protokolle veröffentlicht, richten sich die Blicke auf die Unternehmenszahlen von PepsiCo und die kommenden EIA-Daten. Die Stimmung an den Märkten bleibt gemischt – ein klassisches Beispiel für die Volatilität der Börse Aktuell zwischen Inflationssorgen, Zinserwartungen und geopolitischen Unsicherheiten.

