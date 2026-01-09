Börse heute: Wirtschaftskalender mit US-Arbeitsmarktdaten & NFP im Fokus

Das Wichtigste in Kürze US-Arbeitsmarkt im Zentrum der Märkte

Rechtliche Entscheidung zu Handelstarifen als zusätzlicher Kurstreiber

Verbraucherstimmung liefert Hinweise für Geldpolitik

An der Börse heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer vor allem auf die Veröffentlichung zentraler US-Konjunkturdaten, allen voran den Non-Farm Payrolls (NFP) Bericht für Dezember. Der Wirtschaftskalender signalisiert einen der wichtigsten Handelstage der Woche mit potenziell erhöhter Volatilität an den globalen Finanzmärkten. Die Markterwartungen deuten weiterhin auf ein Bild einer robusten US-Wirtschaft hin: steigende Löhne, eine leicht sinkende Arbeitslosenquote und ein moderates Beschäftigungswachstum. Dieses Szenario könnte den US-Dollar zusätzlich stützen und Einfluss auf Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte nehmen. Zusätzliche Unsicherheit bringt eine erwartete Entscheidung des US Supreme Court zur rechtlichen Grundlage bestehender Handelstarife. Marktteilnehmer rechnen mehrheitlich damit, dass die aktuellen Zölle bestätigt werden. Gleichzeitig könnten jedoch rechtliche Einschränkungen beschlossen werden, die eine zukünftige Wiedereinführung ähnlicher Maßnahmen erschweren würden. Auch diese Entscheidung steht heute im Wirtschaftskalender und hat das Potenzial, die Börse kurzfristig zu bewegen. Abgerundet wird der Handelstag durch die Veröffentlichung der vorläufigen US-Verbraucherstimmung sowie der Inflationserwartungen, die wichtige Hinweise für die Geldpolitik liefern. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 – Schweiz:

Arbeitslosenquote (nicht saisonbereinigt)

Erwartet: 3,1 % | Zuvor: 2,9 % 09:00 – Italien:

Einzelhandelsumsätze

Zuvor: 1,3 % im Jahresvergleich 10:00 – Eurozone:

Einzelhandelsumsätze

Erwartet: 1,6 % im Jahresvergleich | Zuvor: 1,5 %

0,1 % im Monatsvergleich | Zuvor: 0,0 % Nordamerika 13:30 – USA:

Non-Farm Payrolls (NFP) Gesamtbeschäftigung: 70.000 | Zuvor: 64.000

Privatsektor: 75.000 | Zuvor: 69.000

Verarbeitendes Gewerbe: −5.000 | Zuvor: −5.000

Arbeitslosenquote: 4,5 % | Zuvor: 4,6 %

Durchschnittlicher Stundenlohn: +0,3 % im Monatsvergleich | Zuvor: +0,1 % 3,6 % im Jahresvergleich | Zuvor: 3,5 %

Baubeginne: +1,8 % | Zuvor: −8,5 %

Baugenehmigungen: +1,5 % | Zuvor: −2,3 % 13:30 – Kanada:

Arbeitsmarktbericht Beschäftigung: −2.500 | Zuvor: +53.500

Arbeitslosenquote: 6,65 % | Zuvor: 6,5 %

Lohnwachstum: 3,8 % im Jahresvergleich | Zuvor: 4,0 % 15:00 – USA:

University of Michigan Verbraucherstimmung (vorläufig, Januar) Index: 53,5 | Zuvor: 52,9

Langfristige Inflationserwartungen: 3,3 % | Zuvor: 3,2 %

Kurzfristige Inflationserwartungen: 4,1 % | Zuvor: 4,2 % 15:00 – USA:

Entscheidung des Supreme Court zu Handelstarifen

(Hinweis: Zeitpunkt kann variieren) Zentralbanker & Politische Termine 18:35 – USA:

Rede von Fed-Mitglied Thomas Barkin 19:00 – USA:

