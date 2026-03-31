Börse Aktuell: Europa-Märkte steigen vor US-Start | Markt News & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Europa-Börsen im Plus

Makrodaten gemischt

Geopolitik bleibt Risiko

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich börslich aktuell freundlich und notieren vor dem Start der US-Session überwiegend im Plus. Nahezu alle großen Indizes legen sichtbar zu und bewegen sich im Bereich von rund 1%. Besonders stark präsentieren sich der polnische WIG20 sowie der italienische FTSE MIB mit Zugewinnen von etwa 1,8% bzw. 1,3%. Der DAX, FTSE 100 und CAC 40 reduzieren ihre Gewinne leicht und notieren aktuell bei rund 1%. Etwas schwächer entwickeln sich die Märkte in der Schweiz und den Niederlanden mit Aufschlägen von etwa 0,8% bis 0,9%. Der breit gefasste STOXX 600 steigt um rund 0,6%. Markt News: Geopolitik sorgt für Unsicherheit Gemischte Signale kommen aus den USA: Donald Trump sendet widersprüchliche Botschaften hinsichtlich eines möglichen weiteren Engagements im Nahen Osten. Einerseits signalisiert er Bereitschaft, die Operation zu beenden - andererseits werden zusätzliche Einheiten in die Region verlegt. Diese Unsicherheit bleibt ein zentraler Faktor in den aktuellen Markt News und beeinflusst die Risikobereitschaft der Investoren. Konjunkturdaten im Fokus Eine Vielzahl neuer Wirtschaftsdaten aus Europa sorgt für Bewegung an den Märkten: Deutschland: Einzelhandelsumsätze fallen im Monatsvergleich um 0,6% (Erwartung: +0,2%)

Einzelhandelsumsätze fallen im Monatsvergleich um 0,6% (Erwartung: +0,2%) Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 6,3%

Frankreich: Inflation steigt im Jahresvergleich moderat auf 1,7%

Inflation steigt im Jahresvergleich moderat auf 1,7% Konsumausgaben sinken deutlich um 1,4%

Großbritannien: Wirtschaftswachstum liegt im Jahresvergleich bei 1% (im Rahmen der Erwartungen)

Wirtschaftswachstum liegt im Jahresvergleich bei 1% (im Rahmen der Erwartungen) Eurozone: Inflation steigt auf 2,5%, bleibt jedoch leicht unter den Prognosen Unternehmens-News treiben Einzelwerte Auch auf Unternehmensebene liefern aktuelle Markt News wichtige Impulse: UBS steigt um über 3% nach Berichten über mögliche Lockerungen der Finanzregulierung in der Schweiz

steigt um über 3% nach Berichten über mögliche Lockerungen der Finanzregulierung in der Schweiz Unilever gewinnt rund 1% nach Meldungen über fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme von McCormick

gewinnt rund 1% nach Meldungen über fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme von McCormick Givaudan gerät unter Druck nach einer negativen Analystenbewertung, belastet durch schwache Nachfrage im Luxussegment

gerät unter Druck nach einer negativen Analystenbewertung, belastet durch schwache Nachfrage im Luxussegment Pandora plant ein neues Logistikzentrum in Kanada, um US-Zölle zu umgehen Zusätzlich senkt Goldman Sachs die Wachstumsprognose für die Eurozone deutlich auf 0,7% (zuvor 1,4%) und verweist auf steigende Energiepreise. Devisenmarkt: Pfund stark, Franken schwach Am Devisenmarkt zeigt sich das britische Pfund als stärkste Währung und legt um rund 0,2% zu. Der Schweizer Franken hingegen verliert etwa 0,2% gegenüber den wichtigsten Währungen. Fazit: Börse Aktuell bleibt von Daten und Politik geprägt Die aktuelle Lage an der Börse wird stark durch eine Kombination aus Konjunkturdaten, geopolitischen Entwicklungen und Unternehmensmeldungen bestimmt. Anleger bleiben vorsichtig, während neue Markt News weiterhin für kurzfristige Impulse sorgen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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