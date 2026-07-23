Börse Aktuell: Markt News - KI-Investitionen belasten DAX und S&P 500 nach Alphabet- und Tesla-Zahlen

Die Börse aktuell zeigt sich belastet: US-Index-Futures und europäische Aktienmärkte geben nach, nachdem Alphabet und Tesla ihre Quartalszahlen vorgelegt haben. Im Mittelpunkt der Markt News steht die wachsende Skepsis der Anleger, ob die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz künftig tatsächlich die erwarteten Renditen liefern werden.

Noch vor wenigen Monaten galten steigende Investitionen (CAPEX) als klar bullisches Signal für KI-Unternehmen. Inzwischen sorgen genau diese Ausgaben zunehmend für Unsicherheit.

Anleger hinterfragen milliardenschwere KI-Investitionen

Alphabet kündigte an, die Investitionen im Jahr 2026 auf bis zu 205 Milliarden US-Dollar anzuheben. Zuvor hatte der Konzern Investitionen von 190 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Auch Tesla will den Ausbau seiner KI-Infrastruktur weiter beschleunigen. CEO Elon Musk erklärte nach den Quartalszahlen, das Unternehmen werde "so schnell wie möglich investieren, ohne dabei verschwenderisch zu werden". Während solche Ankündigungen früher für neue Kursgewinne bei Technologiewerten sorgten, fragen sich Investoren inzwischen, ob sich die großen Cloud-Anbieter in einem kostspieligen Wettrüsten befinden, das langfristig die Renditen der gesamten Branche belastet.

Börse aktuell: Technologiewerte ziehen Indizes nach unten

Die schwächere Stimmung bei den großen Technologieunternehmen belastet inzwischen den gesamten Aktienmarkt. Die Futures auf den S&P 500 verlieren rund 0,4%, während die Futures auf den Dow Jones etwa 0,5% nachgeben. In Europa fällt der Stoxx Europe 600 um 0,8%. Der DAX verliert ebenfalls 0,8%, während der CAC 40 rund 1% nachgibt. Zu den größten Verlierern zählt STMicroelectronics mit einem Kursverlust von knapp 15% nach den Quartalszahlen. Dagegen gewinnt Dassault Aviation nach starken Geschäftszahlen mehr als 8%. Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar weitgehend stabil. Gleichzeitig steigen die Preise für Brent- und WTI-Öl jeweils um mehr als 3%. Das erhöht den Inflationsdruck und verschärft die Kostenbelastung vieler Unternehmen.

Euro Stoxx 50-Ausblick

Der Euro Stoxx 50 notiert leicht im Minus, bewegt sich aber weiterhin nahe der oberen Begrenzung seines steigenden Trendkanals.

Der 200-Tage-EMA verläuft aktuell im Bereich von 5.900 Punkten. Sollte sich der Verkaufsdruck verstärken, bleibt ein Rückgang in Richtung 5.800 Punkte ein realistisches Szenario. Auf der Oberseite liegt der nächste wichtige Widerstand bei rund 6.500 Punkten.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX-Ausblick

Der DAX ist erneut unter seinen 50-Tage-EMA gefallen. Damit versuchen die Verkäufer trotz vergleichsweise geringer Handelsumsätze wieder die Kontrolle über den Markt zu übernehmen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Markt News: KI erreicht neue Bewertungsphase

Immer mehr Anleger gehen davon aus, dass die Phase der uneingeschränkten KI-Euphorie ihrem Ende entgegengeht. Nach monatelangen starken Kapitalzuflüssen in Halbleiterwerte reduzieren institutionelle Investoren zunehmend ihre Positionen.

Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig das Ende des KI-Bullenmarktes. Vielmehr verändert sich die Bewertung der Unternehmen. Der Markt honoriert nicht länger allein steigende Investitionen, sondern erwartet konkrete Nachweise dafür, dass Milliardeninvestitionen in Rechenzentren, KI-Chips und Infrastruktur künftig höhere Gewinne, stärkere Cashflows und nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen.

Für Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Tesla lautet die entscheidende Frage deshalb nicht mehr, wie viel Geld sie in künstliche Intelligenz investieren, sondern welche Rendite diese Investitionen künftig erzielen. Genau dieses Thema dürfte die Entwicklung des Technologiesektors in den kommenden Quartalen maßgeblich bestimmen.

Unternehmensnachrichten

SK Hynix begrenzt den Anteil der in den USA handelbaren ADRs auf 2,5% der ausstehenden Aktien.

BNP Paribas übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn.

UniCredit dürfte die Kontrolle über die Commerzbank übernehmen, nachdem CEO Andrea Orcel den nächsten Schritt bei einer der größten Bankenübernahmen Europas vorbereitet.

TotalEnergies steigert den Gewinn im zweiten Quartal dank höherer Ölpreise, während das Gasgeschäft schwächer ausfällt.

Nestlé verkauft 50% seines Mineralwassergeschäfts für rund 3 Milliarden Euro an Platinum Equity.

Segro steigt um 4,9%, nachdem Prologis Interesse an einer Übernahme im Volumen von rund 14 Milliarden Pfund bestätigt.

Nokia gewinnt 4,2% dank eines optimistischen Ausblicks und einer starken Nachfrage aus Rechenzentren.

Sartorius legt 4,0% zu, nachdem das bereinigte EBITDA die Markterwartungen erfüllt.

argenx steigt 3,6%, nachdem das operative Ergebnis die Prognosen übertroffen hat.

Dassault Systèmes gewinnt 2,3% und erwartet im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 3-5% im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen.

BE Semiconductor steigt 2,0% und erwartet eine Bruttomarge von 63-65%.

Daimler Truck legt 1,2% zu und hebt den Ausblick für das Nordamerika-Geschäft an.

Fuchs gewinnt 1,0% nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen.

Deutsche Börse verliert 1,4%, obwohl das EBITDA im zweiten Quartal über den Erwartungen lag.

Var Energi fällt 2,3% nach einer negativen Analysteneinschätzung der RBC.

Moncler verliert 4,0%, nachdem die Umsätze weitgehend den Erwartungen entsprachen.

STMicroelectronics gibt 5,9% nach. Trotz positiver Erwartungen an die KI-Nachfrage reagierten Anleger enttäuscht auf die Quartalszahlen.

STMicroelectronics im Fokus

Die Aktie des europäischen Halbleiterherstellers fällt auf das niedrigste Niveau seit Mai zurück. Im Bereich von 50 Euro hatte der Titel zuletzt eine wichtige Unterstützung gefunden. Dieses Kursniveau diente bereits während der Markthochs im Jahr 2023 als bedeutende Konsolidierungszone.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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FAQ

Warum fällt die Börse aktuell?

Vor allem die hohen KI-Investitionen von Alphabet und Tesla sorgen für Zweifel an der Profitabilität und belasten die Stimmung an den Aktienmärkten.

Warum steht der DAX unter Druck?

Der DAX folgt der schwachen Entwicklung internationaler Technologiewerte und wird zusätzlich durch negative Unternehmensnachrichten belastet.

Welche Markt News bewegen Anleger heute?

Im Fokus stehen die Quartalszahlen von Alphabet, Tesla und STMicroelectronics sowie steigende Ölpreise und die veränderte Bewertung von KI-Investitionen.