Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Wall Street, Asien & Rohstoffen – Aktuelle Entwicklungen

Edelmetalle im Fokus – Gold und Silber erreichen neue Höchststände: Der Goldpreis steigt auf über 4.167 USD , Silber auf 53 USD je Unze. Analysten warnen jedoch vor erhöhter Volatilität, da Silber keine Zentralbankunterstützung genießt.

Gemischtes Bild in Asien – KOSPI auf Rekordhoch, Japan und Hongkong schwächer: Während Südkorea von starken Samsung-Gewinnen profitiert, verzeichnen der Nikkei 225 und der Hang Seng leichte Rückgänge. Der australische Markt zeigt sich robust trotz schwächerem Arbeitsmarkt.

Wall Street erholt sich dank positiver Signale aus China und Washington: Nach Trumps versöhnlicher Botschaft und Pekings Gesprächsbereitschaft zeigen sich die US-Märkte stabiler – der S&P 500 legt 1,5 % zu, der Nasdaq sogar 2,2 %.

Die Börse Aktuell zeigt eine teilweise Erholung der US-Märkte nach den Verlusten vom Freitag. Auslöser war eine versöhnliche Botschaft von Donald Trump sowie Signale aus Peking, die auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche hinweisen.

Scott Bessent bestätigte, dass das geplante Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Xi weiterhin im Kalender steht, warnte jedoch, dass der laufende Government Shutdown zunehmend die Wirtschaftsaktivität belaste.

Das chinesische Handelsministerium erklärte, die Verhandlungen mit den USA liefen weiter auf Arbeitsebene. Gleichzeitig leitete Peking jedoch eine Untersuchung zu den Auswirkungen der US-Zölle auf den chinesischen Transportsektor ein, insbesondere gegen fünf US-Unternehmen.

Der S&P 500 legte um 1,5 %, der Nasdaq um 2,2 % zu. Dennoch eröffnen die US-Futures heute schwächer: Der US500 verliert 0,35 %, der US100 0,5 %.

Asien und Pazifikmärkte

In Asien handelt die Börse aktuell uneinheitlich. Während chinesische Index-Futures nur geringe Verluste zeigen, fällt der Nikkei 225 um 0,35 % und der Hang Seng (HK.cash) um 0,2 %.

Ein Lichtblick ist Südkorea: Der KOSPI erreicht ein neues Rekordhoch – angetrieben durch starke Gewinnprognosen für Samsung.

In Australien stieg der NAB Business Confidence Index im September auf 7 Punkte (August: 4). Steigende Umsätze und Margen kompensieren die Schwäche am Arbeitsmarkt.

Das Protokoll der RBA-Sitzung zeigt, dass die Zentralbank vorerst keine weiteren Zinssenkungen plant. Die Restriktivität der Geldpolitik bleibe bestehen, während der Immobilienmarkt robust bleibt.

Die RBA sieht die Aufwertung des Australischen Dollars (AUD) als fundamental gerechtfertigt und plant keine weiteren Eingriffe.

Rohstoffe und Edelmetalle

Die Börse Aktuell berichtet: Der Höhenflug der Edelmetalle setzt sich fort.

Goldpreis: $4.167 / Unze

Silberpreis: über $53 / Unze

Die Leihkosten für Silber stiegen in London auf 30 % pro Monat, was viele Short-Positionen zur Eindeckung zwang. Goldman Sachs warnt, dass Silber bei einem Marktcrash keine Unterstützung durch Zentralbanken habe – im Gegensatz zu Gold.

Der Ölpreis (WTI) fiel wieder unter $60 pro Barrel, Erdgas nähert sich mit $3/MMBTU nach einem Rückgang um 1 % einer wichtigen Unterstützungszone.

US-Wirtschaft und Ausblick

Die Börse aktuell bleibt von der US-Regierungsschließung geprägt – wichtige Wirtschaftsdaten fehlen.

Laut Goldman Sachs könnte der Shutdown der längste in der Geschichte werden, mit einem Wachstumsverlust von 0,11 Prozentpunkten pro Woche. Dennoch rechnet man mit einer Konjunkturerholung nach Ende der Schließung und einer Zinssenkung der Fed im Oktober.

Rabobank prognostiziert für AUD/USD kurzfristig 0,65, mit einem Anstieg auf 0,68 in den kommenden zwölf Monaten.

Das Bureau of Labour Statistics (BLS) kündigte die Veröffentlichung der Inflationsdaten (CPI) für den 24. Oktober an.

Unternehmenszahlen und Ausblick

Die Berichtssaison startet heute mit Ergebnissen großer US-Konzerne:

JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock und Johnson & Johnson legen ihre Quartalszahlen vor.

Fazit – Marktbericht Börse

Die globale Börse aktuell zeigt sich volatil: Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit stützt die Wall Street, während Asien und die Rohstoffmärkte gemischte Signale senden. Anleger sollten die heutige Rede von Fed-Chef Jerome Powell um 18:20 dt. Zeit genau beobachten, da sie weitere Impulse für den Marktbericht Börse liefern könnte.

