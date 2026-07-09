Markt News & Börse Aktuell: Nahost-Konflikt treibt Ölpreis, Nasdaq-Futures steigen, China-Daten enttäuschen

Die Börse Aktuell präsentiert sich am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. Während die asiatischen Aktienmärkte ihre anfänglichen Gewinne weitgehend wieder abgaben, zeigen die Futures an der Wall Street und in Europa nach oben. Im Mittelpunkt der Markt News stehen erneut die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, steigende Ölpreise sowie neue Entwicklungen im Halbleiter- und KI-Sektor.

Asien verliert Schwung - Futures in Europa und den USA legen zu

Die asiatischen Börsen notieren nur noch leicht im Plus, nachdem die Rallye bei Halbleiterwerten an Dynamik verloren hat. Dagegen deuten die Futures auf eine freundlichere Eröffnung in Europa und den USA hin.

Nasdaq-Futures gewinnen rund 0,6%

S&P 500-Futures steigen um etwa 0,3%

Europäische Aktienindizes werden ebenfalls höher erwartet

Der Optimismus wird vor allem von Technologiewerten getragen, während Anleger gleichzeitig die geopolitischen Risiken aufmerksam verfolgen.

Ölpreis steigt den dritten Tag in Folge

Der Brent Ölpreis legt um mehr als 1% auf rund 79 US-Dollar je Barrel zu und verzeichnet damit den dritten Handelstag in Folge Kursgewinne. Auslöser sind erneute US-Angriffe auf iranische Ziele sowie zunehmende Sorgen über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Nachdem die USA ihre Angriffe ausgeweitet haben, ist der Schiffsverkehr auf einer der wichtigsten Energierouten der Welt nahezu zum Erliegen gekommen. Zusätzlich hob Washington eine Ausnahmegenehmigung auf, die dem Iran bislang den weltweiten Ölexport erleichtert hatte. Trotz der angespannten Lage rechnen die Aktienmärkte bislang nicht mit einer langfristigen Unterbrechung der globalen Ölversorgung.

Steigende Renditen belasten Gold und Silber

Die Anleihemärkte in Japan, Australien und Neuseeland geraten weiter unter Druck. Anleger rechnen zunehmend damit, dass die US-Notenbank angesichts anhaltender Inflationsrisiken ihren restriktiven Kurs länger beibehält oder weitere Zinserhöhungen notwendig werden könnten. Der US-Dollar-Index gibt leicht nach, während sich Bitcoin auf rund 62.500 US-Dollar erholt. Gold fällt unterdessen den vierten Handelstag in Folge auf etwa 4.050 US-Dollar je Unze. Silber verliert knapp 1% und rutscht unter 58 US-Dollar. Höhere Zinserwartungen belasten weiterhin zinslose Edelmetalle.

China veröffentlicht gemischte Inflationsdaten

Auch neue Konjunkturdaten aus China gehören heute zu den wichtigsten Markt News.

VPI stieg im Jahresvergleich um 1,0% und lag damit leicht unter den Erwartungen von 1,1%.

Der Erzeugerpreisindex legte im Jahresvergleich um 4,1% zu und entsprach damit den Prognosen.

Die Daten fielen insgesamt etwas schwächer aus als erhofft. Der Hang Seng Index verlor daraufhin mehr als 1%.

Halbleiter- und KI-Aktien bleiben im Fokus

Der Technologiesektor entwickelte sich zuletzt besser als der Gesamtmarkt. Auslöser waren Berichte, wonach China seinen führenden KI-Unternehmen den begrenzten Erwerb von Nvidia-H200-Prozessoren erlauben könnte.

Auch einzelne Technologiekonzerne sorgen für neue Impulse:

Apple erweitert seine Zusammenarbeit mit Broadcom. Das Volumen der Vereinbarung für in den USA produzierte Komponenten soll über 30 Milliarden US-Dollar betragen.

Meta plant Investitionen von rund 10 Milliarden US-Dollar in sein erstes Rechenzentrum in Kanada und baut damit seine KI-Infrastruktur weiter aus.

Diese Entwicklungen unterstreichen, dass der Wettbewerb im Bereich Künstliche Intelligenz unverändert hohe Investitionen erfordert.

Nahost-Konflikt bleibt das größte Marktrisiko

Die geopolitische Lage verschärft sich weiter. Iranische Staatsmedien berichteten von mehreren Explosionen nahe Bandar Abbas. Demnach wurden unter anderem der Hafen Sirik sowie der Hafen Jask getroffen. Zudem gab es Berichte über die Zerstörung einer Brücke im Nordosten des Landes, die bislang jedoch nicht unabhängig bestätigt werden konnten. Teheran drohte erneut mit Angriffen auf US-Stützpunkte im Nahen Osten. Gleichzeitig signalisierten US-Regierungsvertreter, dass weitere Militärschläge gegen den Iran noch umfangreicher ausfallen könnten.

Trotz dieser Eskalation konnten sich die US-Aktienmärkte zum Handelsende stabilisieren. Rund 400 Aktien im S&P 500 schlossen zwar im Minus, der Index machte jedoch einen Teil seiner Verluste wett, nachdem Donald Trump erklärte, derzeit nicht mit einer Wiederaufnahme eines großflächigen Krieges zu rechnen.

S&P 500 Analyse: Wichtige Unterstützung hält bislang

Die Futures auf den S&P 500 konnten sich erneut an der 50-Tage-EMA stabilisieren. Bereits während der stärkeren Korrekturbewegungen im Juni unterschritt der Index diese Marke nur kurzfristig, bevor eine Erholung einsetzte.

Charttechnisch bleibt der Bereich um 7.460 Punkte die entscheidende Unterstützung. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 7.650 Punkte den nächsten wichtigen Widerstand. Ein Ausbruch darüber könnte den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen, während ein Bruch der Unterstützung das Risiko einer stärkeren Korrektur erhöhen würde.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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