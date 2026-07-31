DAX Prognose heute (31.07.2026): DAX Aktuell vor Rekordhoch - Chancen auf 26.000 Punkte?

- Der DAX hat wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert und sendet kurzfristig bullische Signale.
- Oberhalb von 25.738 Punkten rückt die Zone um 26.000 Punkte in den Fokus.
- Die Anlegerstimmung bleibt trotz steigender Kurse im Fear-Bereich und könnte als Kontraindikator wirken.
- Der DAX hat wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert und sendet kurzfristig bullische Signale.
- Oberhalb von 25.738 Punkten rückt die Zone um 26.000 Punkte in den Fokus.
- Die Anlegerstimmung bleibt trotz steigender Kurse im Fear-Bereich und könnte als Kontraindikator wirken.
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.392 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab zunächst nach, konnte sich mit Beginn des Xetra Handels aber stabilisieren und erholen. Es ging bis zum späten Vormittag aufwärts; nach einer kleinen Konsolidierung setzte der DAX seine Aufwärtsbewegung am Nachmittag weiter fort. Es konnte gestern im Handel ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der Index weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 25.692 Punkten aus dem Tageshandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- Der DAX hat wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert und sendet kurzfristig bullische Signale.
- Oberhalb von 25.738 Punkten rückt die Zone um 26.000 Punkte in den Fokus.
- Die Anlegerstimmung bleibt trotz steigender Kurse im Fear-Bereich und könnte als Kontraindikator wirken.
Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend fort und konnte den Handel am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen beenden. Nach einer zunächst schwachen Vorbörse übernahmen die Käufer bereits zum Xetra-Start die Kontrolle. Die Erholung setzte sich bis in den Nachmittag hinein fort und wurde nachbörslich weiter ausgebaut. Damit richtet sich der Blick in der aktuellen DAX Prognose zunehmend auf das Allzeithoch und die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten.
Der DAX startete gestern bei 25.392 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwächeren Auftakt stabilisierte sich der Index mit Handelsbeginn auf Xetra und arbeitete sich bis zum späten Vormittag kontinuierlich nach oben. Nach einer kurzen Konsolidierung gewann die Aufwärtsbewegung am Nachmittag erneut an Dynamik. Der Xetra-Handel endete mit einem klaren Tagesgewinn, bevor der Index seine Erholung im nachbörslichen Handel bis auf 25.692 Punkte ausweiten konnte.
Per Xetra-Schluss notierten am Donnerstag 25 Aktien im Plus und 15 Werte im Minus. Zu den stärksten Titeln gehörten die Infineon Aktie mit einem Plus von 9,96%, Siemens Energy mit 9,51% sowie Hochtief mit 4,62%. Am Ende der Gewinnerliste standen dagegen adidas mit -11,16%, SAP mit -4,74% sowie Zalando mit -2,68%.
Rückblick auf den Handelstag
|Kennzahl
|30.07.
|29.07.
|Tageshoch
|25.715
|25.581
|Tagestief
|25.300
|25.347
|Xetra-Schluss
|25.692
|25.460
|Tagesschluss
|25.612
|25.385
|Handelsspanne
|415 Punkte
|234 Punkte
DAX Aktuell: Stundenchart wieder klar bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart hat sich das technische Bild deutlich verbessert. Der DAX konnte sich im Tagesverlauf zunächst an die SMA20 bei aktuell 25.659 Punkten sowie an die SMA50 bei 25.528 Punkten heranschieben. Erst am Nachmittag gelang der nachhaltige Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte. Anschließend etablierte sich der Index oberhalb dieser wichtigen Marken.
Aus charttechnischer Sicht ist das kurzfristige Bild damit wieder eindeutig bullisch. Solange sich der DAX oberhalb der SMA20 behaupten kann, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch. Darüber rücken die Bereiche um 26.095 bis 26.110 Punkte als nächste Kursziele in den Fokus.
Sollte es dagegen zu einer Korrektur kommen, dürfte zunächst die SMA20 als erste Unterstützung dienen. Ein bestätigter Stundenschluss unter dieser Marke würde das Risiko eines Rücksetzers bis an die SMA50 erhöhen. Solange der DAX jedoch bereits an der SMA20 wieder nach oben dreht, bleibt das positive Szenario intakt.
Einschätzung Stundenchart: bullisch
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DAX Prognose: Auch der 4-Stunden-Chart spricht für steigende Kurse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der 4-Stunden-Chart bestätigt den positiven Gesamteindruck. Bereits zu Wochenbeginn konnte der DAX dynamisch über alle wichtigen gleitenden Durchschnitte ansteigen. Nach einer mehrtägigen Seitwärtsphase fiel der Index zwar kurzfristig unter die SMA20 bei aktuell 25.518 Punkten zurück, schaffte jedoch eine dynamische Rückeroberung dieser Marke.
Damit bleibt auch das mittelfristige Chartbild konstruktiv. Solange sich der DAX oberhalb der SMA20 behauptet, sprechen die technischen Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das Chartbild eintrüben und eine Neubewertung erforderlich machen.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: bullisch
DAX Aktuell: Ausblick für Freitag, den 31.07.2026
Der DAX startete heute Morgen bei 25.738 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index 346 Punkte über der ersten Notierung des Vortages und 126 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario
Gelingt es den Käufern, den DAX oberhalb von 25.738 Punkten zu etablieren, ergeben sich weitere Aufwärtsziele bei:
- 25.748 bis 25.750 Punkte
- 25.768 bis 25.770 Punkte
- 25.785 bis 25.787 Punkte
- 25.807 bis 25.809 Punkte
- 25.831 bis 25.833 Punkte
- 25.854 bis 25.856 Punkte
- 25.883 bis 25.885 Punkte
- 25.904 bis 25.906 Punkte
Darüber rücken anschließend folgende Marken in den Fokus:
- 25.922 bis 25.927 Punkte
- 25.943 bis 25.945 Punkte
- 25.971 bis 25.973 Punkte
- 25.995 bis 25.997 Punkte
- 26.010 bis 26.012 Punkte
- 26.022 bis 26.024 Punkte
- 26.042 bis 26.044 Punkte
- 26.061 bis 26.063 Punkte
- 26.077 bis 26.079 Punkte
- 26.093 bis 26.095 Punkte
- 26.110 bis 26.112 Punkte
Short-Szenario
Kann sich der DAX nicht oberhalb von 25.738 Punkten behaupten, wären mögliche Rücklaufziele:
- 25.710 bis 25.708 Punkte
- 25.684 bis 25.682 Punkte
- 25.669 bis 25.667 Punkte
- 25.648 bis 25.646 Punkte
- 25.629 bis 25.627 Punkte
- 25.609 bis 25.607 Punkte
- 25.585 bis 25.583 Punkte
- 25.564 bis 25.562 Punkte
- 25.543 bis 25.541 Punkte
- 25.520 bis 25.518 Punkte
- 25.503 bis 25.501 Punkte
- 25.483 bis 25.481 Punkte
- 25.460 bis 25.458 Punkte
- 25.443 bis 25.441 Punkte
- 25.422 bis 25.420 Punkte
- 25.404 bis 25.402 Punkte
Unterhalb dieses Bereichs wären weitere Ziele:
- 25.385 bis 25.383 Punkte
- 25.362 bis 25.360 Punkte
- 25.338 bis 25.336 Punkte
- 25.310 bis 25.308 Punkte
- 25.288 bis 25.286 Punkte
- 25.269 bis 25.267 Punkte
- 25.250 bis 25.248 Punkte
- 25.231 bis 25.229 Punkte
- 25.213 bis 25.211 Punkte
- 25.193 bis 25.191 Punkte
- 25.175 bis 25.173 Punkte
- 25.158 bis 25.156 Punkte
- 25.140 bis 25.138 Punkte
- 25.117 bis 25.115 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.757 / 25.766 / 25.792 Punkte
- 25.855 Punkte
- 25.959 Punkte
- 26.010 bis 26.049 Punkte
- 26.199 Punkte
Unterstützungen
- 25.731 Punkte
- 25.659 Punkte
- 25.599 / 25.528 / 25.518 / 25.510 Punkte
- 25.488 / 25.402 Punkte
- 25.333 Punkte
- 25.261 / 25.224 Punkte
- 25.193 / 25.108 Punkte
- 25.077 Punkte
- 24.980 / 24.959 Punkte
- 24.886 Punkte
Quelle: Eigenanalyse. Verwendet werden Charts der xStation 5.
Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis des aktuellen Handelssetups rechnen wir mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Handel.
- Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55%
- Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45%
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 25.662 und 25.945 Punkten, wobei die Kernrange zwischen 25.787 und 25.945 Punkten auf der Oberseite sowie 25.662 und 25.441 Punkten auf der Unterseite verläuft.
Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 39 Punkten und signalisiert weiterhin Angst am Markt. Vor einer Woche lag der Wert bei 38 Punkten, vor einem Monat bei 29 Punkten. Vor einem Jahr notierte der Indikator dagegen bei 68 Punkten und damit im Bereich "Gier".
Trotz der jüngsten Erholung zeigt das Sentiment somit weiterhin Zurückhaltung. Historisch können derart niedrige Werte allerdings auch als Kontraindikator wirken und den Boden für weitere Kursanstiege bereiten.
Experten Fazit zur DAX Prognose
Die technische Ausgangslage hat sich nach dem starken Handelstag deutlich verbessert. Sowohl der Stundenchart als auch der 4-Stunden-Chart liefern aktuell bullische Signale. Solange der DAX oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Chance auf einen Anstieg in Richtung Allzeithoch und die Marke von 26.000 Punkten bestehen. Ein nachhaltiger Rückfall unter die kurzfristigen Unterstützungen würde dieses positive Szenario jedoch wieder infrage stellen.
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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.
FAQ
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bullisch. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 26.000 Punkte.
Welche Marken sind beim DAX aktuell entscheidend?
Auf der Oberseite gelten 25.855, 25.959 und 26.010 Punkte als wichtige Widerstände. Unterstützungen liegen bei 25.731, 25.659 und 25.518 Punkten.
Wie ist die Stimmung am Aktienmarkt?
Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 39 Punkten und signalisiert weiterhin Angst. Historisch können solche Werte eine Grundlage für weitere Erholungen am Aktienmarkt bilden.
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