Wirtschaftskalender heute: Inflation, BIP und US-Konjunkturdaten im Fokus der Börse

Der Wirtschaftskalender rückt zum Wochenschluss zahlreiche marktbewegende Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten hat sich nach den kräftigen Gewinnen an der Wall Street und der Erholung an den asiatischen Börsen deutlich aufgehellt. Vor allem starke Quartalszahlen und optimistische Ausblicke aus dem Technologie- und Halbleitersektor sorgen für neue Risikobereitschaft.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Besonders die Situation rund um die Straße von Hormus hält den Ölmarkt in Atem und stützt die Ölpreise auf hohem Niveau. Für die Börse heute stehen insbesondere die vorläufigen VPI-Daten und BIP-Zahlen aus der Eurozone sowie wichtige US-Konjunkturdaten auf dem Programm. Zusätzlich richten Anleger ihren Blick auf die Quartalsberichte der Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron.

Asien liefert gemischte Konjunktursignale

Die asiatische Sitzung brachte eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten, die ein gemischtes Bild der regionalen Konjunktur zeichneten. In Japan sank die Industrieproduktion im Juni um 1,8% im Monatsvergleich und fiel damit schwächer aus als erwartet. Auch die Einzelhandelsumsätze enttäuschten mit einem Plus von 1,7% im Jahresvergleich, nachdem Ökonomen mit einem Anstieg von 2,1% gerechnet hatten. Aus China kamen leicht unterschiedliche Signale. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 49,4 Punkte und lag damit geringfügig über den Erwartungen, blieb jedoch weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Index für den Dienstleistungssektor sank dagegen auf 50,2 Punkte. Positiv überraschte Australien. Dort legten die Einzelhandelsumsätze im Juni um 0,5% im Monatsvergleich zu und übertrafen damit die Markterwartungen deutlich. Die asiatischen Aktienmärkte reagierten überwiegend freundlich. Besonders der südkoreanische Kospi sowie der japanische Nikkei 225 profitierten von der Stärke des Technologiesektors.

Ölpreis bleibt fest - Gold stabilisiert sich

Der Ölmarkt steuert auf einen starken Monatsabschluss zu. Die Unsicherheit über mögliche Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus hält die Risikoprämie hoch. Brent-Rohöl notiert weiterhin im Bereich von 85 US-Dollar je Barrel.

Gold stabilisiert sich nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank in der Nähe von 4.100 US-Dollar je Feinunze. Die Fed hatte ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert belassen, wodurch sich die Aufmerksamkeit der Märkte nun wieder auf die anstehenden Inflations- und Konjunkturdaten richtet.

📆 Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute

(alle Angaben in deutscher Zeit)

08:30 Uhr - Schweiz

Einzelhandelsumsätze Juni (saisonbereinigt)

Prognose: 3,1% im Jahresvergleich

Vorher: 3,5% im Jahresvergleich

08:45 Uhr - Frankreich

Vorläufiger VPI Juli

Prognose: 1,8% im Jahresvergleich

Vorher: 1,8% im Jahresvergleich

08:45 Uhr - Frankreich

Vorläufiger HVPI Juli

Prognose: 2,1% im Jahresvergleich

Vorher: 2,0% im Jahresvergleich

09:30 Uhr - Polen

Vorläufiger VPI Juli

Prognose: 3,0% im Jahresvergleich

Vorher: 2,5% im Jahresvergleich

09:55 Uhr - Deutschland

Arbeitslosenquote Juli

Prognose: 6,3%

Vorher: 6,3%

11:00 Uhr - Eurozone

Vorläufiger HVPI Juli

Prognose: 2,9% im Jahresvergleich

Vorher: 2,8% im Jahresvergleich

11:00 Uhr - Eurozone

Vorläufiger Kern-HVPI Juli

Prognose: 2,4% im Jahresvergleich

Vorher: 2,4% im Jahresvergleich

14:30 Uhr - Kanada

BIP Mai

Prognose: 0,2% im Monatsvergleich

Vorher: 0,5% im Monatsvergleich

15:45 Uhr - USA

Chicago PMI Juli

Prognose: 56,7 Punkte

Vorher: 56,7 Punkte

19:00 Uhr - USA

Ölbohranlagen (Baker Hughes)

Prognose: 451

Vorher: 450

Quartalszahlen im Fokus

Vor Handelsbeginn legen mehrere international bedeutende Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor:

Exxon Mobil

Chevron

AbbVie

Colgate-Palmolive

Enbridge

NatWest Group

Engie

Insbesondere die Zahlen von ExxonMobil und Chevron könnten den Ölsektor sowie die Entwicklung der Energiepreise maßgeblich beeinflussen.

Diese Märkte stehen heute besonders im Fokus

EUR/USD: Der Devisenmarkt reagiert auf zahlreiche Inflationsdaten aus Europa sowie die Konjunkturdaten aus Nordamerika. Besonders die VPI-Veröffentlichungen dürften den Euro bewegen.

WTI Ölpreis und Brent: Die geopolitische Lage im Nahen Osten sowie die Quartalszahlen der großen Ölkonzerne bleiben die wichtigsten Kurstreiber.

Nasdaq und S&P 500: Nach den starken Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen richtet sich der Blick auf die Nachhaltigkeit der jüngsten Erholung und die weitere Entwicklung der globalen Risikobereitschaft.

Fazit

Der heutige Wirtschaftskalender liefert zahlreiche potenzielle Impulse für die Finanzmärkte. Neben mehreren Inflationsberichten stehen Arbeitsmarktdaten, das kanadische BIP sowie wichtige Unternehmenszahlen auf der Agenda. Für die Börse heute dürfte insbesondere die Kombination aus europäischen VPI-Daten, den Entwicklungen am Ölmarkt und den Quartalszahlen großer US-Konzerne den Takt für den Handel vorgeben.

SO SEHEN SIEGER AUS!