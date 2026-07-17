Börse Aktuell: Wall Street schwächer, Netflix enttäuscht, Öl steigt

Die US-Börsen beendeten den gestrigen Handelstag überwiegend im Minus. Der S&P 500 verlor 0,5%, während der Dow Jones um 0,2% nachgab. Besonders deutlich fiel der Rückgang an der Technologiebörse aus: Der Nasdaq schloss rund 1,5% tiefer.

Vor allem Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter standen erneut unter Verkaufsdruck - und das trotz starker Quartalszahlen des taiwanesischen Chipherstellers TSMC. Anleger sorgen sich zunehmend um die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen sowie die enormen Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur. Viele Marktteilnehmer hinterfragen inzwischen, ob sich diese Ausgaben langfristig auszahlen werden.

Besonders stark unter Druck gerieten Speicherchip-Hersteller. Micron verlor mehr als 5,5%, während SanDisk sogar um über 12% einbrach. Auch Alphabet gehörte zu den Verlierern. Medienberichten zufolge verzögert sich die Einführung des neuen KI-Modells Gemini 3.5 Pro um mehrere Monate, da interne Leistungsziele bislang nicht erreicht wurden. Die Meldung verstärkte die Sorgen, dass Alphabet im Wettbewerb um die Führungsrolle im KI-Markt an Dynamik verliert.

Die Schwäche der US-Technologiewerte belastete anschließend auch die asiatischen Börsen. Vor allem Halbleiter- und Technologieaktien standen unter Druck. Der japanische Nikkei 225 verlor mehr als 5,5%, während der Hang Seng in Hongkong rund 2,5% nachgab. Die südkoreanische Börse blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen.

Börse Aktuell: Netflix enttäuscht mit Ausblick

Im Mittelpunkt der Berichtssaison stand außerdem Netflix. Die Aktie geriet nach Veröffentlichung des Ausblicks für das kommende Quartal unter Druck. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 12,86 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit 13 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 0,84 US-Dollar gerechnet. Der vorsichtige Ausblick belastete die Aktie im nachbörslichen Handel.

Investoren achten zunehmend darauf, ob Netflix in eine reifere Wachstumsphase eintritt. Das Unternehmen setzt verstärkt auf neue Erlösquellen wie Werbung, Live-Streaming und Gaming, nachdem sich das Wachstum im klassischen Streaming-Geschäft verlangsamt hat. Zusätzlich kündigte Netflix an, künftig seltener Daten zu den Streaming-Stunden zu veröffentlichen. Einige Anleger befürchten dadurch eine geringere Transparenz bei der Bewertung der Geschäftsentwicklung.

Trotz des schwächeren Ausblicks bleibt die fundamentale Entwicklung solide. Netflix steigert weiterhin seine Umsätze, baut das Werbegeschäft aus und nutzt Künstliche Intelligenz zunehmend für die Produktion und Personalisierung von Inhalten. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass künftig nicht mehr die gestreamten Stunden, sondern Profitabilität und Umsatzentwicklung die entscheidenden Kennzahlen darstellen.

Geopolitik belastet die Börse heute

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärfen sich weiter. Die Vereinigten Staaten führten in der sechsten Nacht in Folge Luftangriffe durch und weiteten ihre Ziele auf iranische Transport- und Logistikinfrastruktur aus. Dazu gehören Brücken, Eisenbahnverbindungen sowie Bereiche rund um den Hafen Bandar Abbas. Zudem bestätigte Washington Maßnahmen zur Durchsetzung einer Seeblockade gegen den Iran, wodurch der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus eingeschränkt wird.

Der Iran reagierte mit weiteren Angriffen auf US-Ziele in der Region. Die Revolutionsgarden erklärten zudem, dass kein Rohöl und kein Erdgas mehr durch die Straße von Hormus transportiert werde, solange die Luftangriffe andauern. Zusätzlich sorgten unbestätigte Berichte über einen Angriff auf den King-Fahd-Damm zwischen Bahrain und Saudi-Arabien für neue Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Ölpreise steigen wegen Nahost-Konflikt

Die geopolitischen Spannungen treiben die Ölpreise weiter nach oben. Anleger befürchten erhebliche Lieferausfälle aus dem Nahen Osten, einer der wichtigsten Förderregionen der Welt. Brent-Rohöl notiert aktuell bei rund 84 US-Dollar je Barrel, während WTI bei etwa 78 US-Dollar je Barrel gehandelt wird. Damit steuert der Ölmarkt auf den stärksten Wochenanstieg seit April zu.

Gold und Silber entwickeln sich uneinheitlich

Am Markt für Edelmetalle zeigt sich ein gemischtes Bild. Gold legt leicht zu, bleibt jedoch unter der Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Silber gibt hingegen nach und testet den Bereich um 55 US-Dollar je Feinunze.

Kryptowährungen unter Verkaufsdruck

Auch der Kryptomarkt zeigt sich schwächer. Bitcoin verliert rund 1,9% und fällt unter die Marke von 63.000 US-Dollar. Ethereum gibt mehr als 2,5% nach und notiert unterhalb von 1.830 US-Dollar.

Experten Fazit: Börse heute bleibt von Unsicherheit geprägt

Die Börse heute wird weiterhin von mehreren Belastungsfaktoren bestimmt. Sorgen über hohe Bewertungen im KI-Sektor, ein enttäuschender Netflix-Ausblick sowie die zunehmende Eskalation im Nahen Osten sorgen für Zurückhaltung bei den Anlegern. Gleichzeitig bleiben steigende Ölpreise und geopolitische Risiken die wichtigsten Einflussfaktoren für die Entwicklung der internationalen Finanzmärkte. Wer die Börse aktuell verfolgt, sollte insbesondere die weitere Entwicklung im Technologiesektor sowie die geopolitische Lage im Blick behalten.

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FAQ - Börse Aktuell

Warum fällt die Börse heute?

Die Börse heute steht unter Druck, weil Anleger Gewinne bei KI- und Technologieaktien mitnehmen. Zusätzlich belasten der schwächere Netflix-Ausblick sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Stimmung an den Finanzmärkten.

Warum verliert der Nasdaq stärker als andere Indizes?

Der Nasdaq enthält viele Technologie- und KI-Unternehmen. Sorgen über hohe Bewertungen und mögliche Verzögerungen bei KI-Projekten führten zu stärkeren Kursverlusten als beim S&P 500 oder Dow Jones.

Warum steigen die Ölpreise?

Die Ölpreise steigen aufgrund der Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Marktteilnehmer befürchten Einschränkungen der Öltransporte durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Rohöl weltweit.

Wie entwickelt sich Gold?

Gold legt leicht zu und profitiert von der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten. Der Preis bleibt jedoch unter der Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze.

Welche Unternehmen stehen heute im Fokus?

Zu den wichtigsten Einzelwerten gehören Netflix nach dem enttäuschenden Quartalsausblick sowie Alphabet, nachdem sich der Markt über Verzögerungen beim KI-Modell Gemini 3.5 Pro sorgte. Auch Halbleiterwerte wie Micron und SanDisk standen deutlich unter Verkaufsdruck.