Börse Heute: DAX schwächer, Nasdaq im Plus - Börse Aktuell mit Märkten, Aktien und Bitcoin

- Börse Heute: Geopolitische Spannungen und politische Unsicherheit in Großbritannien belasten die europäischen Märkte
- Der DAX gibt leicht nach, während Nasdaq und S&P 500 im Plus notieren
- Öl und Bitcoin legen zu, Gold und Erdgas geraten unter Druck
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Haupttreiber der Märkte
Börse Heute: Die Stimmung an den Finanzmärkten wird von zwei zentralen Entwicklungen geprägt: der weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie der politischen Unsicherheit im Vereinigten Königreich nach dem Amtsantritt des neuen Premierministers Andy Burnham. US-Präsident Donald Trump erklärte, Iran werde für den Tod amerikanischer Soldaten "teuer bezahlen", wodurch die Unsicherheit an den Rohstoffmärkten zunahm - trotz laufender Bemühungen um eine zehntägige Waffenruhe. Gleichzeitig sorgt die politische Neuordnung in Großbritannien für Druck auf Staatsanleihen, Aktien und das Pfund - eine seltene Kombination an den Finanzmärkten.
Geopolitik
Im Vereinigten Königreich wurde Andy Burnham als neuer Premierminister vereidigt. Rachel Reeves trat als Finanzministerin zurück, nachdem sie das Amt der Verteidigungsministerin abgelehnt hatte. John Healey übernahm das Finanzministerium, was an den Märkten zunächst für Erleichterung sorgte. Im Nahen Osten führten die USA in der neunten Nacht in Folge Luftangriffe gegen den Iran als Reaktion auf Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus durch. Gleichzeitig kündigte die jemenitische Ansar-Allah-Bewegung eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an, was die Sorgen über mögliche Unterbrechungen der Rohstoffversorgung weiter verstärkte.
Konjunkturdaten
Die britische Wirtschaft bleibt unter Druck. Für 2026 wird ein BIP-Wachstum von lediglich 0,8% erwartet, nach 1,3% im Jahr 2025 und 1,0% im Jahr 2024. Dadurch verfügt die neue Regierung nur über begrenzten Spielraum für zusätzliche Staatsausgaben. Burnham erwägt ein Konjunkturpaket im Umfang von rund 24 Milliarden Pfund, das unter anderem die Verstaatlichung von Thames Water sowie eine Anhebung des Steuerfreibetrags vorsieht. Da bislang keine Finanzierung präsentiert wurde, reagieren Investoren zurückhaltend.
Positive Überraschungen kamen dagegen aus Polen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten übertrafen nahezu durchweg die Erwartungen. Industrieproduktion, Bauproduktion und Lohnentwicklung fielen stärker aus als prognostiziert und verbessern den Ausblick auf die polnische Wirtschaft zum Ende des zweiten Quartals. In Kanada ging die Inflation im Monatsvergleich stärker zurück als erwartet.
Indizes
Börse Aktuell: Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Der Nasdaq gewinnt 0,62%, während der S&P 500 um 0,12% zulegt.
In Europa überwogen dagegen die Verluste. Der britische FTSE 100 fiel um 0,83%, der spanische IBEX 35 verlor 0,39% und der DAX gab um 0,10% nach. In Asien legte der japanische Nikkei 225 um 0,76% zu, während der polnische WIG20 um 0,70% stieg.
Aktien
Chinesische Aktien gehörten zu den stärksten Gewinnern des Tages und stiegen um 3,31%. Damit setzte sich der chinesische Markt deutlich von den übrigen internationalen Börsen ab. An der Wall Street erholte sich der Halbleitersektor nach den Verlusten der Vorwoche. Zudem rückte der chinesische KI-Sektor erneut in den Fokus. Auslöser war Moonshot AI mit dem neuen Sprachmodell Kimi K3, das laut Unternehmensangaben mit den weltweit führenden KI-Modellen konkurrieren soll.
Devisen
Das britische Pfund war die schwächste wichtige Währung des Tages. GBP/USD fiel um 0,10% auf 1,3430 und reagierte damit auf die personellen Veränderungen in der britischen Regierung. Der US-Dollar legte gegenüber den meisten Währungen zu. Der Dollar-Index stieg um 0,24%, während EUR/USD um 0,12% nachgab. EUR/PLN legte leicht um 0,03% zu.
Rohstoffe
Die Ölpreise stiegen angesichts der Spannungen mit dem Iran. Brent verteuerte sich um 0,93%, während WTI um 0,42% zulegte. Silber gewann 1,50%, Gold verlor dagegen 0,16%. Erdgas stand deutlich unter Druck und fiel um 2,54%.
Kryptowährungen
Bitcoin gehörte zu den stärksten Gewinnern des Tages. Die Kryptowährung stieg um 1,52% und erreichte mit Kursen oberhalb von 65.000 US-Dollar den höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Unterstützt wurde die Entwicklung durch kräftige Kursgewinne von Unternehmen aus dem Kryptosektor wie Galaxy Digital und Circle.
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FAQ
Warum fällt der DAX heute?
Der DAX steht wegen geopolitischer Risiken im Nahen Osten und politischer Unsicherheit im Vereinigten Königreich unter Druck.
Welche Märkte entwickeln sich heute am stärksten?
Chinesische Aktien sowie der Nasdaq gehören zu den stärksten Gewinnern des Tages.
Warum steigen die Ölpreise?
Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie Risiken für die Schifffahrt im Nahen Osten erhöhen die Sorgen über mögliche Lieferausfälle und treiben die Ölpreise.
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