Nasdaq 100 Prognose aktuell (10.08.2026): Analyse & Tagesausblick

Das Wichtigste in Kürze Bullische Grundstimmung (55% Wahrscheinlichkeit)

Kritische Unterstützungszonen (Long Guardrails)

Fokus-Zone & Kursziele

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.873 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet moderat aufwärts. Am Nachmittag konnte sich der Nasdaq ein wenig erholen, gab die Gewinne aber gleich wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels konnte sich der Nasdaq erneut etwas aufwärtsschieben, kam aber nicht mehr an das Tageshoch vom Nachmittag heran. Am Abend setzte der Index noch einmal etwas zurück, konnte sich bis zum Handelsschluss aber wieder an und über die 29.700 Punkte-Marke schieben. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways Bullische Grundstimmung (55% Wahrscheinlichkeit): Sowohl der 1-Stunden-Chart als auch der 4-Stunden-Chart signalisieren eine intakte Aufwärtsbewegung. Der Index zeigt sich stabil und tendiert am heutigen Handelstag leicht im Plus.

Sowohl der 1-Stunden-Chart als auch der 4-Stunden-Chart signalisieren eine intakte Aufwärtsbewegung. Der Index zeigt sich stabil und tendiert am heutigen Handelstag leicht im Plus. Kritische Unterstützungszonen (Long Guardrails): Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 (29.704 Punkte) bzw. der SMA50 (29.543 Punkte) hält, bleibt das bullische Szenario aktiv. Ein Bruch dieser Marken würde hingegen Abwärtsrisiken bis ~28.776 Punkte freisetzen.

Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der bzw. der hält, bleibt das bullische Szenario aktiv. Ein Bruch dieser Marken würde hingegen Abwärtsrisiken bis ~28.776 Punkte freisetzen. Fokus-Zone & Kursziele: Kann der Index das Niveau von 29.836 Punkten verteidigen, liegen die nächsten Haupt-Anlaufziele auf der Oberseite bei 29.980 bis 30.219 Punkten. Bei Schwäche dient die Zone um 29.647 bis 29.416 Punkte als primärer Supportbereich. Nasdaq 100 im Rückblick: Kennzahlen der letzten Handelstage Kennzahl 07.08. (Ist) 06.08. Erwartete Range (07.08.) Tageshoch (TH) 29.765 Punkte 29.583 Punkte XX.XXX Punkte Tagestief (TT) 29.419 Punkte 29.138 Punkte XX.XXX Punkte Tagesschluss 29.740 Punkte 29.440 Punkte – Range (Punkte) 346 Punkte 445 Punkte – *Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr. Chartcheck: Nasdaq 100 Prognose auf Basis der Zeiteinheiten 1. Chartanalyse im 1-Stunden-Chart (1h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 1h-Chart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.704 Punkten). Nachdem der Index am Vormittag an die SMA50 (29.543 Punkte) gelaufen war, gelang am Nachmittag der nachhaltige Ausbruch darüber. Ein anschließender Rücksetzer setzte exakt auf der SMA20 auf (Lunte der Stundenkerze), von wo aus die Erholung einsetzte. Das Stundenchart ist somit bullisch zu interpretieren: Bullisches Szenario: Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite liegen bei 29.950/29.965 Punkten sowie im Bereich 30.190/30.215 Punkten .

Bärisches Szenario: Ein Absacken unter die SMA20 könnte zunächst an der SMA50 aufgefangen werden. Verschlechtert sich das Bild durch einen bestätigten Stundenschluss unter der SMA50, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine erweiterte Korrektur in Richtung der SMA200 (aktuell bei 28.776 Punkten ).

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Prognose: Bullisch YouTube Trading Videos 2. Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In der vergangenen Handelswoche konnte sich der Nasdaq 100 problemlos über die SMA200 (aktuell bei 29.147 Punkten) schieben. Ein erneuter Test dieser Linie lieferte eine solide Unterstützung. Am Freitag stützte zudem die SMA20 (29.603 Punkte) den Kursverlauf maßgeblich. Bullisches Szenario: Hält sich der Index über der SMA20 (4h), bleibt der übergeordnete Trend aufwärtsgerichtet.

Unterstützungen: Die SMA20 fungiert als primärer Support. Darunter bietet die SMA200 eine extrem starke Auffangzone.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Prognose: Bullisch Ausblick & Handels-Setups für den heutigen Handelstag Der Nasdaq 100 aktuell notiert am Montagmorgen bei ca. 29.836 Punkten (37 Punkte unter dem Niveau von Freitagmorgen). Long Setup Kann sich der Nasdaq über der Marke von 29.836 Punkten halten, liegt der Fokus auf der Oberseite. Erste Anlaufziele: 29.860/29.885 – 29.930/29.960 – 29.980/30.000 Punkte.

Erweiterte Kursziele: Bei einem dynamischen Ausbruch über die 30.000er-Marke rücken 30.085, 30.200 und schrittweise 30.360 Punkte in den Fokus. Short Setup Prallt der Index an der 29.836er-Marke nach unten ab, droht ein Abverkauf. Erste Anlaufziele: 29.810/29.765 – 29.715/29.690 – 29.625/29.585 Punkte.

Erweiterte Kursziele: Bricht die Unterstützung bei 29.500 Punkten, liegen weitere Abwärtsziele bei 29.430, 29.330 und folgend bei 29.228 Punkten. Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Key Levels) Widerstände 29.980 Punkte

30.121 Punkte

30.397 Punkte

30.554 Punkte

30.783 Punkte Unterstützungen 29.704 Punkte (SMA20 / 1h)

29.603 Punkte (SMA20 / 4h)

29.543 Punkte (SMA50 / 1h)

29.147 Punkte (SMA200 / 4h)

28.872 Punkte

28.776 Punkte (SMA200 / 1h)

28.205 Punkte (Hinweis: Fett gedruckte Marken stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar.) Experten Fazit & Wahrscheinlichkeiten für die Nasdaq 100 Prognose Auf Basis unseres Setups rechnen wir für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag). Szenario Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario 55 % Bear-Szenario 45 % Erwartete Tagesrange: 29.983 / 30.219 Punkte auf der Oberseite bis 29.647 / 29.416 Punkte auf der Unterseite. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.