DAX Prognose heute (10.08.2026): DAX aktuell nach neuem Allzeithoch

- Neues Allzeithoch bei 26.453 Punkten
- Chartbild auf 1h- und 4h-Ebene bullisch
- Leichte Korrekturwahrscheinlichkeit für heute
- Neues Allzeithoch bei 26.453 Punkten
- Chartbild auf 1h- und 4h-Ebene bullisch
- Leichte Korrekturwahrscheinlichkeit für heute
Der DAX aktuell verzeichnete am Freitag eine starke Bewegung und stieg vorbörslich bei 26.432 Punkten in den Handel ein. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und führte den deutschen Leitindex auf ein neues Allzeithoch, das am Nachmittag markiert wurde (drei Punkte über dem vorherigen Höchststand). Trotz anschließender Gewinnmitnahmen sicherten sich die Bullen einen Tagesgewinn im Xetra-Handel. Nachbörslich erholte sich der Index weiter über die Marke von 26.350 Punkten und schloss das Wochenende bei 26.371 Punkten ab.
Zum Xetra-Schluss am Freitag (07.08.2026) notierten 27 Aktien im Plus und 13 im Minus.
-
Gewinner: Infineon (+4,21 %), SAP (+3,64 %), Scout24 (+3,48 %)
-
Verlierer: Daimler Truck Holding (-2,88 %), Zalando (-1,75 %), Münchener Rück (-1,63 %)
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 3 Key Takeaways
- Neues Allzeithoch bei 26.453 Punkten: Der DAX schloss die vergangene Woche nach neuen Höchstständen extrem stark ab und notiert vorbörslich stabil im Bereich von 26.368 Punkten.
- Chartbild auf 1h- und 4h-Ebene bullisch: Solange sich der Index über den gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei ca. 26.350 / SMA50 bei ca. 26.260 Punkten) hält, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.
- Leichte Korrekturwahrscheinlichkeit für heute: Trotz des bullischen Gesamttrends wird für den Tagesschluss ein leichtes Überwiegen der Bären erwartet (60 % Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario / seitwärts-abwärts).
DAX Daten im Überblick (06.08. vs. 07.08.)
|Kennzahl
|06.08.2026
|07.08.2026
|Erwartet*
|Ist*
|Tageshoch (TH)
|26.240
|26.453
|–
|26.453
|Tagestief (TT)
|26.096
|26.173
|–
|26.173
|Xetra Schluss
|26.140
|26.316
|–
|–
|Tagesschluss
|26.180
|26.371
|–
|–
|Tagesrange (Punkte)
|144
|280
|–
|–
*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
DAX Chartcheck: Technische Analyse & Trend
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1-Stunden-Chart (1h): Kurzfristige DAX Prognose bullisch
Im 1h-Chart startete der DAX am Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 26.351 Punkten). Im Handelsverlauf kletterte der Index über die SMA50 (aktuell bei 26.260 Punkten) und etablierte sich darüber.
-
Bullisches Szenario: Gelingt es den Käufern, den Index per Stundenschluss über der SMA20 zu halten und nach oben abzuprallen, hellt sich das Chartbild weiter auf. Über dem Allzeithoch liegen die nächsten übergeordneten Anlaufziele bei 26.550/26.565 Punkten und 26.695/26.710 Punkten.
-
Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA20 könnte den Index zunächst auf die SMA50 führen. Fällt der DAX auch unter die SMA50, wechselt das Stundenchart auf neutral. In der Folge steigert sich das Risiko von Gewinnmitnahmen bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 25.956 Punkten).
Einschätzung 1h-Chart: Bullisch
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4-Stunden-Chart (4h): Übergeordneter Trend intakt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Zwischenhoch am Mittwoch führten Gewinnmitnahmen den DAX im 4h-Chart vorübergehend unter die SMA20 (aktuell bei 26.264 Punkten). Der Index hielt jedoch Kontakt zu dieser Marke und schob sich zum Wochenschluss wieder darüber.
-
Aufwärtstrend: Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleibt die Tendenz positiv.
-
Rückschlagrisiko: Rutscht der Index unter die SMA20, droht eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 (aktuell bei 25.992 Punkten). Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 verstärkt den Verkaufsdruck in Richtung der SMA200 (aktuell bei 25.323 Punkten).
Einschätzung 4h-Chart: Bullisch
Ausblick & Szenarien für den heutigen Handelstag
Der DAX startet bei 26.368 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das entspricht 64 Punkten unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitagmorgen und 3 Punkten unter dem Tagesschluss vom Freitag.
[Allzeithoch / Widerstände]
26.444 - 26.549 - 26.732
▲
│
[Long Threshold] ────► 26.368 PUNKTE ◄──── [Short Threshold]
│
▼
26.351 - 26.260 - 25.992
[Unterstützungen / SMA-Zonen]
Long-Setup
Hält sich der DAX über 26.368 Punkten, ergeben sich schrittweise Anlaufziele bei:
26.389/91 |
26.413/15 |
26.437/39 |
26.458/60 |
26.473/75 |
26.491/93 |
26.515/17 |
26.531/33 |
26.554/56 |
26.572/74
Bei einem nachhaltigen Ausbruch über 26.574 Punkte folgen weitere Marken:
26.591/93 |
26.612/14 |
26.633/35 |
26.658/60 |
26.681/83 |
26.705/07 |
26.724/26 |
26.744/46 |
26.765/67 |
26.785/87 |
26.810/12 |
26.829/31 |
26.852/54 |
26.877/79 |
26.895/97
Short-Setup
Fällt der DAX unter 26.368 Punkte, liegen die nächsten Unterstützungszonen bei:
26.346/44 |
26.324/22 |
26.303/01 |
26.280/78 |
26.265/63 |
26.245/43 |
26.222/20 |
26.199/97 |
26.173/71 |
26.148/46 |
26.130/28 |
26.115/13 |
26.091/89
Unterhalb von 26.089 Punkten drohen weitere Abgaben in Richtung:
26.077/75 |
26.058/56 |
26.040/38 |
26.024/22 |
26.008/06 |
25.985/83 |
25.968/66 |
25.947/45 |
25.929/27 |
25.908/06 |
25.884/82 |
25.864/62
Wichtige DAX-Marken (Widerstände & Unterstützungen)
|DAX Widerstände
|DAX Unterstützungen
|26.377
|26.351
|26.444 / 26.477 (Kreuzwiderstand)
|26.260 / 26.244 (Kreuzunterstützung)
|26.549
|26.176
|26.615
|26.071 / 26.008
|26.732
|25.992 / 25.956 / 25.902 (Kreuzunterstützung)
|–
|25.789
|–
|25.676
|–
|25.591 / 25.515
Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis des vorbörslichen Setups ist für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Markt zu rechnen (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag):
-
Bull-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit
-
Bear-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit
-
Erwartete Tagesrange: 26.460 / 26.556 bis 26.263 / 26.113 Punkte
Investor Sentiment: Fear & Greed Index
Der Fear & Greed Index von CNN Business notierte am letzten Handelstag bei 64 ("Greed").
-
Vor einer Woche: 45 (Neutral)
-
Vor einem Monat: 39 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 54 (Neutral)
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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.
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