BÖRSE HEUTE: DAX schwächer – Ölpreis und Nahost-Konflikt belasten Märkte (07.05.2026)

- Nahost-Konflikt bleibt größter Markttreiber
- Ölpreise drehen nach starken Schwankungen wieder nach oben
- Tech-Aktien stabilisieren Nasdaq 100 weiterhin
- Nahost-Konflikt bleibt größter Markttreiber
- Ölpreise drehen nach starken Schwankungen wieder nach oben
- Tech-Aktien stabilisieren Nasdaq 100 weiterhin
Börse Heute: DAX unter Druck – Nahost-Konflikt sorgt für Nervosität 📉
Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten bleibt angespannt. Während die US-Börsen zwischenzeitlich neue Rekordhochs erreichten, dominieren in Europa deutlich vorsichtigere Töne. Vor allem die geopolitischen Entwicklungen rund um den Iran und die Straße von Hormus sorgen aktuell für hohe Volatilität bei Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen.
An der Börse heute standen vor allem der Ölpreis, neue Aussagen aus Washington sowie starke Bewegungen im Technologiesektor im Fokus. Gleichzeitig bleibt die Lage an der Börse aktuell extrem abhängig von jeder neuen Schlagzeile aus dem Nahen Osten.
📌 Key Takeaways
- Nahost-Konflikt bleibt größter Markttreiber
- Ölpreise drehen nach starken Schwankungen wieder nach oben
- Tech-Aktien stabilisieren Nasdaq 100 weiterhin
Geopolitik bestimmt die Börse aktuell 🌍
Das zentrale Thema des Tages bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus.
Zunächst hatten Berichte über mögliche Fortschritte zwischen den USA und Iran die Märkte gestützt. Laut Axios arbeiten beide Seiten an einem möglichen Friedensmemorandum. Doch im Tagesverlauf verschlechterte sich die Stimmung wieder deutlich.
Ein US-Regierungsvertreter erklärte, dass militärische Optionen erneut geprüft würden, falls keine Einigung erzielt werde. Gleichzeitig hoben Saudi-Arabien und Kuwait Beschränkungen für die Nutzung ihrer Militärbasen durch die USA auf.
Das sorgte sofort für neue Nervosität:
- Ölpreise drehten wieder nach oben
- Risikoassets gerieten unter Druck
- Anleger reduzierten Risiko-Positionen
Indizes: DAX schwächer, Nasdaq bleibt robust
Die europäischen Märkte präsentierten sich deutlich schwächer als die Wall Street.
Entwicklung der wichtigsten Indizes:
- DAX: -1,84%
- Euro Stoxx 50: -1,98%
- Italienischer ITA40: -1,96%
In den USA zeigte sich dagegen ein gemischtes Bild:
- S&P 500 markierte zeitweise neue Rekordstände
- Dow Jones verlor rund 260 Punkte
- Nasdaq 100 hielt sich dank Tech-Aktien nahezu stabil
Besonders der Halbleitersektor bleibt stark. Der SOX-Index liegt inzwischen über 60% im Plus seit Jahresbeginn.
Tops und Flops im DAX 40 heute 🚦
Gewinner im DAX:
- Henkel: +4,20%
- Fresenius Medical Care: +3,40%
- adidas: +1,89%
Henkel profitierte von defensiven Zuflüssen, während adidas von Hoffnungen auf stabilere Konsumausgaben unterstützt wurde.
Verlierer im DAX:
- Rheinmetall: -6,52%
- Hannover Rück: -5,15%
- Daimler Truck: -5,01%
Vor allem zyklische Werte und Unternehmen mit hoher Abhängigkeit von globalen Lieferketten standen unter Druck. Rheinmetall litt zusätzlich unter Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der vergangenen Monate.
Kurse vom 07.05.2026, Stand: 17:30
Rheinmetall Aktie Chart (Daily Timeframe) ChartanalyseQuelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aktien im Fokus 💡
Datadog und Fortinet explodieren nach Zahlen
Datadog gewann über 22%, nachdem Umsatz und Ausblick deutlich über den Erwartungen lagen. Auch Fortinet überzeugte mit starken Prognosen im Cybersecurity-Bereich.
Schwache Konsumwerte belasten
Whirlpool brach um rund 18% ein. Das Unternehmen senkte die Jahresprognose drastisch und verwies direkt auf die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Konflikts.
Auch Shake Shack enttäuschte mit schwachen Quartalszahlen.
Rohstoffe und Kryptowährungen unter Druck
Die Rohstoffmärkte zeigten erneut extreme Schwankungen.
Ölpreise:
- WTI sprang wieder über 95 USD
- Brent kletterte erneut über 100 USD
Grund war die Wiederaufnahme der US-Militäroperation „Project Freedom“.
Edelmetalle:
Gold und Silber gaben nach starken Kursanstiegen wieder einen Teil ihrer Gewinne ab.
Kryptowährungen:
Bitcoin fiel um mehr als 2% und rutschte zeitweise unter 80.000 USD. Anleger reagierten nervös auf die geopolitische Eskalation.
Fazit
Die Börse heute bleibt stark von geopolitischen Risiken geprägt. Vor allem der Konflikt rund um Iran und die Straße von Hormus sorgt weiterhin für hohe Unsicherheit an den Märkten. Während Technologie-Aktien in den USA den Nasdaq stabilisieren, geraten europäische Indizes wie der DAX deutlich stärker unter Druck.
Für die Börse aktuell bleibt entscheidend, ob sich die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und Iran weiter stabilisieren oder ob eine neue Eskalationsstufe erreicht wird.
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Ölpreis unter Druck: Straße von Hormus bleibt Risiko für die Börse aktuell
Goldpreis und Silberpreis steigen wieder: Edelmetalle profitieren von sinkenden Renditen
AMD Aktie im Fokus: KI-Boom treibt Wachstum und Bewertung
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street setzt Rally fort
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