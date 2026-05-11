BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, Wall Street setzt weiter auf KI-Boom (11.05.2026)

- US-Techwerte treiben Wall Street weiter an
- Ölpreis steigt wegen Iran-Sorgen deutlich
- DAX zeigt gemischtes Bild bei Einzelwerten
- US-Techwerte treiben Wall Street weiter an
- Ölpreis steigt wegen Iran-Sorgen deutlich
- DAX zeigt gemischtes Bild bei Einzelwerten
Börse Heute: KI-Euphorie stützt Wall Street trotz geopolitischer Risiken 📈
Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt zum Wochenstart gespalten. Während die Wall Street weiterhin vom KI-Boom und starken Halbleiter-Aktien profitiert, zeigen sich die europäischen Märkte deutlich vorsichtiger. Vor allem die geopolitischen Spannungen rund um Iran sowie steigende Ölpreise sorgen für Unsicherheit.
Anleger beobachten aktuell besonders aufmerksam die Entwicklungen im Technologiesektor. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen KI, Halbleiter und Rechenzentren treiben die US-Indizes weiter an, während Europa insgesamt schwächer performt.
📌 Key Takeaways
- US-Techwerte treiben Wall Street weiter an
- Ölpreis steigt wegen Iran-Sorgen deutlich
- DAX zeigt gemischtes Bild bei Einzelwerten
Wall Street bleibt im KI-Modus 🚀
Die US-Märkte präsentierten sich trotz geopolitischer Risiken robust:
- Wall-Street-Futures steigen um rund 0,2–0,3%
- Russell 2000 gewinnt über 0,8%
- Halbleiter-Aktien bleiben die großen Gewinner
Besonders gefragt bleiben:
- Intel
- Nvidia
- AMD
- Micron
- SoFi
- IonQ
Die KI-Euphorie greift inzwischen auch auf weitere Branchen über:
- Energieversorgung
- Rechenzentrums-Infrastruktur
- Batteriespeicher
- Serviceanbieter
Davon profitieren unter anderem Plug Power und Target Hospitality mit teils zweistelligen Kursgewinnen.
Börse Aktuell: Iran-Konflikt treibt Ölpreis an 🌍
Die geopolitische Lage bleibt angespannt.
Donald Trump bezeichnete die Forderungen Irans zuletzt als „inakzeptabel“. Gleichzeitig berichten Medien wie Axios, dass eine Wiederaufnahme militärischer Operationen möglich sei.
Die Folgen an den Rohstoffmärkten:
- Brent-Öl steigt wieder über 104 USD
- Ölpreise gewinnen mehr als 3%
- Anleger rechnen mit anhaltender Unsicherheit
Zusätzlich steigen auch Industriemetalle:
- Kupfer: +2%
- Aluminium: +2%
Hintergrund sind Hoffnungen auf eine stärkere Industrieaktivität in China.
Tops & Flops im DAX 40 heute
Auch im DAX zeigte sich ein gemischtes Bild.
📈 Tops im DAX
- BASF: +3,74%
- Brenntag: +2,82%
- Zalando: +2,19%
BASF profitierte dabei von steigenden Rohstoffpreisen und Hoffnungen auf eine stärkere globale Industrienachfrage. Zalando zeigte relative Stärke im europäischen Konsumsektor.
📉 Flops im DAX
- GEA Group: -5,06%
- adidas: -3,58%
- MTU Aero Engines: -3,28%
Vor allem exportabhängige Unternehmen litten unter der allgemeinen Unsicherheit und steigenden Energiepreisen.
Kurse vom 11.05.2026, Stand: 17:30
Adidas Aktie Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Europa bleibt deutlich schwächer als die USA
Während die Wall Street weiter Richtung Rekordstände tendiert, zeigt Europa eine deutlich vorsichtigere Entwicklung.
- EuroStoxx50: -0,3%
- WIG20 und FTSE MIB dagegen im Plus
Zudem prüft die EU-Kommission neue Subventionen für kleinere Flughäfen, was europäische Airline-Aktien zeitweise stützte.
Forex, Rohstoffe und Krypto im Fokus 💱
Am Devisenmarkt dominierte das britische Pfund:
- GBP legt 0,4–0,8% gegenüber wichtigen Währungen zu
Bei den Rohstoffen sorgten mehrere Entwicklungen für Bewegung:
- Kakao: +10% wegen Angebotsängsten
- Silber: +6% und nähert sich der Entwicklung von Gold an
Auch Kryptowährungen zeigten sich stabil:
- Bitcoin steigt über 81.000 USD
- Solana gewinnt mehr als 2%
- Ethereum bleibt leicht im Plus
Experten Fazit
Das Fazit vom Experten Jeremy Krings
Die Märkte zeigen aktuell zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Während Europa weiterhin unter geopolitischen Risiken, Energiepreisen und Unsicherheit leidet, bleibt die Wall Street klar vom KI-Boom getrieben.
Vor allem der Halbleiter- und Rechenzentrumssektor entwickelt sich weiterhin extrem stark und zieht immer mehr Branchen mit nach oben. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken rund um Iran ein erheblicher Unsicherheitsfaktor für die globale Wirtschaft und den Ölpreis.
Kurzfristig dürfte die Börse aktuell weiterhin stark von politischen Schlagzeilen und der Dynamik im KI-Sektor bestimmt werden. Solange die Technologiewerte ihre starke Marktführerschaft behalten, bleibt die Stimmung an der Wall Street insgesamt konstruktiv.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Börse Aktuell: Warum der Ölpreis trotz Krise nicht explodiert
EURUSD steigt vor NFP-Veröffentlichung 0,4 %
BÖRSE AKTUELL: Aktienindizes steigen trotz Schüssen in der Straße von Hormus 📈 💥
Die NOK legt nach der Zinserhöhung der Norges Bank zu
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.