BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, Wall Street setzt weiter auf KI-Boom (11.05.2026)

Börse Heute: KI-Euphorie stützt Wall Street trotz geopolitischer Risiken 📈

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt zum Wochenstart gespalten. Während die Wall Street weiterhin vom KI-Boom und starken Halbleiter-Aktien profitiert, zeigen sich die europäischen Märkte deutlich vorsichtiger. Vor allem die geopolitischen Spannungen rund um Iran sowie steigende Ölpreise sorgen für Unsicherheit.

Anleger beobachten aktuell besonders aufmerksam die Entwicklungen im Technologiesektor. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen KI, Halbleiter und Rechenzentren treiben die US-Indizes weiter an, während Europa insgesamt schwächer performt.

📌 Key Takeaways

US-Techwerte treiben Wall Street weiter an

Ölpreis steigt wegen Iran-Sorgen deutlich

DAX zeigt gemischtes Bild bei Einzelwerten

Wall Street bleibt im KI-Modus 🚀

Die US-Märkte präsentierten sich trotz geopolitischer Risiken robust:

Wall-Street-Futures steigen um rund 0,2–0,3%

Russell 2000 gewinnt über 0,8%

Halbleiter-Aktien bleiben die großen Gewinner

Besonders gefragt bleiben:

Intel

Nvidia

AMD

Micron

SoFi

IonQ

Die KI-Euphorie greift inzwischen auch auf weitere Branchen über:

Energieversorgung

Rechenzentrums-Infrastruktur

Batteriespeicher

Serviceanbieter

Davon profitieren unter anderem Plug Power und Target Hospitality mit teils zweistelligen Kursgewinnen.

Börse Aktuell: Iran-Konflikt treibt Ölpreis an 🌍

Die geopolitische Lage bleibt angespannt.

Donald Trump bezeichnete die Forderungen Irans zuletzt als „inakzeptabel“. Gleichzeitig berichten Medien wie Axios, dass eine Wiederaufnahme militärischer Operationen möglich sei.

Die Folgen an den Rohstoffmärkten:

Brent-Öl steigt wieder über 104 USD

Ölpreise gewinnen mehr als 3%

Anleger rechnen mit anhaltender Unsicherheit

Zusätzlich steigen auch Industriemetalle:

Kupfer: +2%

Aluminium: +2%

Hintergrund sind Hoffnungen auf eine stärkere Industrieaktivität in China.

Tops & Flops im DAX 40 heute

Auch im DAX zeigte sich ein gemischtes Bild.

📈 Tops im DAX

BASF : +3,74%

Brenntag : +2,82%

Zalando: +2,19%

BASF profitierte dabei von steigenden Rohstoffpreisen und Hoffnungen auf eine stärkere globale Industrienachfrage. Zalando zeigte relative Stärke im europäischen Konsumsektor.

📉 Flops im DAX

GEA Group : -5,06%

adidas : -3,58%

MTU Aero Engines: -3,28%

Vor allem exportabhängige Unternehmen litten unter der allgemeinen Unsicherheit und steigenden Energiepreisen.

Kurse vom 11.05.2026, Stand: 17:30

Adidas Aktie Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Europa bleibt deutlich schwächer als die USA

Während die Wall Street weiter Richtung Rekordstände tendiert, zeigt Europa eine deutlich vorsichtigere Entwicklung.

EuroStoxx50 : -0,3%

WIG20 und FTSE MIB dagegen im Plus

Zudem prüft die EU-Kommission neue Subventionen für kleinere Flughäfen, was europäische Airline-Aktien zeitweise stützte.

Forex, Rohstoffe und Krypto im Fokus 💱

Am Devisenmarkt dominierte das britische Pfund:

GBP legt 0,4–0,8% gegenüber wichtigen Währungen zu

Bei den Rohstoffen sorgten mehrere Entwicklungen für Bewegung:

Kakao : +10% wegen Angebotsängsten

Silber: +6% und nähert sich der Entwicklung von Gold an

Auch Kryptowährungen zeigten sich stabil:

Bitcoin steigt über 81.000 USD

Solana gewinnt mehr als 2%

Ethereum bleibt leicht im Plus

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Märkte zeigen aktuell zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Während Europa weiterhin unter geopolitischen Risiken, Energiepreisen und Unsicherheit leidet, bleibt die Wall Street klar vom KI-Boom getrieben.

Vor allem der Halbleiter- und Rechenzentrumssektor entwickelt sich weiterhin extrem stark und zieht immer mehr Branchen mit nach oben. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken rund um Iran ein erheblicher Unsicherheitsfaktor für die globale Wirtschaft und den Ölpreis.

Kurzfristig dürfte die Börse aktuell weiterhin stark von politischen Schlagzeilen und der Dynamik im KI-Sektor bestimmt werden. Solange die Technologiewerte ihre starke Marktführerschaft behalten, bleibt die Stimmung an der Wall Street insgesamt konstruktiv.

SO SEHEN SIEGER AUS!