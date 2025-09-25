BÖRSE HEUTE: DAX & Wall Street unter Druck – Dollar stark, Bitcoin fällt (25.09.2025)

📉 Börse heute: DAX schwächelt, US-Indizes unter Druck – Dollar im Aufwind 📰 Einleitung

Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild: Während die europäischen Leitindizes nachgaben, rutschten auch die US-Indizes nach starken Konjunkturdaten ins Minus. Vor allem die überraschend guten Wachstumszahlen in den USA sorgten für Druck an den Aktienmärkten, stärkten aber den US-Dollar und trieben die Anleiherenditen nach oben. 🇪🇺 Europa im Minus – DAX und FTSE verlieren Der DAX fiel um mehr als 0,5 %, der britische FTSE 100 gab knapp 0,4 % nach. Positive Ausreißer: H&M mit +7 % nach einem Gewinnsprung von 40 % im Jahresvergleich. Dagegen sackten Aktien von Brunello Cucinelli deutlich ab – belastet durch eine kritische Studie von Morpheus Capital über hohe Bewertungen, schwache Nachfrage und Russland-Geschäfte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🇺🇸 US-Börse aktuell: Wirtschaftsdaten belasten Indizes Die US-Börse reagierte negativ auf starke Konjunkturdaten. Nasdaq 100 und S&P 500 lagen zwei Stunden vor Handelsschluss fast 1 % im Minus, der Russell 2000 fiel am stärksten. BIP-Wachstum Q2: +3,8 % (Erwartung: +3,3 %) – schnellstes Wachstum seit fast zwei Jahren.

Auftragseingänge langlebiger Güter: +2,9 % (Prognose: -0,3 %).

Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 217.000 (erwartet: 233.000). Starke Daten dämpfen die Erwartungen an schnelle Zinssenkungen der Fed. 💵 Devisen, Rohstoffe & Krypto im Fokus Devisen: US-Dollar und Kanadischer Dollar stärksten Performer; Britisches Pfund und Neuseeland-Dollar schwächer. Zloty unter Druck wegen geopolitischer Spannungen.

Aktien-News: Oracle -5 % nach Verkaufsempfehlung von Rothschild & Co Redburn. Intel +6 % nach Apple -Investment.

Rohstoffe: Kakao Preis -2 % unter 7.000 USD/Tonne (Prognosen: Angebotsüberschuss). Ölpreise nahe Hoch seit Juni, NATGAS Kurs stabil nach EIA-Daten.

Krypto: Bitcoin Preis -2 %, unter 110.000 USD vor großem Optionsverfall. 📌 Key Takeaways 📉 Börse heute im Minus: DAX -0,5 %, Nasdaq und S&P 500 fast -1 %. 💵 US-Daten im Fokus: Starkes BIP & Auftragszahlen belasten Zinssenkungsfantasie. ⚡ Märkte im Überblick: Dollar stark, Oracle unter Druck, Bitcoin fällt. ✅ Fazit Die Börse aktuell zeigt deutlich: Positive Wirtschaftsdaten in den USA sind nicht immer ein Treiber für Aktienkurse. Während der Dollar profitiert, geraten die Indizes unter Druck. Anleger blicken gespannt auf weitere Fed-Statements und geopolitische Entwicklungen, die kurzfristig neue Marktimpulse geben könnten. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

