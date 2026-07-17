Börse aktuell: Wall Street schwächer, DAX unter Druck - Börse heute im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Wall Street reduziert ihre Verluste nach starken US-Konjunkturdaten, schließt aber dennoch im Minus

Wall Street reduziert ihre Verluste nach starken US-Konjunkturdaten, schließt aber dennoch im Minus Börse heute: DAX und europäische Börsen bleiben wegen der Nahost-Eskalation und steigender Energiepreise unter Druck

DAX und europäische Börsen bleiben wegen der Nahost-Eskalation und steigender Energiepreise unter Druck Sinkende US-Inflationserwartungen stützen den US-Dollar-Ausblick und verbessern die Stimmung an den Märkten

Börse heute: Wall Street reduziert Verluste nach starken Konjunkturdaten Die Börse heute stand im Zeichen geopolitischer Risiken und neuer US-Konjunkturdaten. Die Wall Street beendete den Handel mit Verlusten von rund 1%, nachdem sich die wichtigsten Indizes im Tagesverlauf deutlich von ihren Tiefs erholen konnten. Trotz der schwachen Stimmung deutet die Verringerung der Verluste auf erste Anzeichen zurückkehrender Kaufbereitschaft hin. Unterstützung kam vor allem durch die besser als erwarteten Daten der Universität Michigan. Die Lage im Persischen Golf bleibt angespannt. Der gegenseitige Beschuss rund um die Straße von Hormus hält an, während der Schiffsverkehr erneut nahezu zum Erliegen gekommen ist. Die anhaltenden Spannungen sorgen für Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten. Börse aktuell: Unternehmensnachrichten aus den USA Netflix verlor zeitweise 11%, konnte die Verluste jedoch auf rund 7% begrenzen. Anleger reagierten enttäuscht auf die Quartalszahlen und den schwachen Ausblick für das kommende Quartal.

verlor zeitweise 11%, konnte die Verluste jedoch auf rund 7% begrenzen. Anleger reagierten enttäuscht auf die Quartalszahlen und den schwachen Ausblick für das kommende Quartal. Intuitive Surgical gab rund 13% nach. Zwar übertraf der Hersteller der da Vinci-Operationsroboter die Erwartungen im zweiten Quartal, hob jedoch seine Jahresprognose nicht an.

gab rund 13% nach. Zwar übertraf der Hersteller der da Vinci-Operationsroboter die Erwartungen im zweiten Quartal, hob jedoch seine Jahresprognose nicht an. SpaceX verlor rund 3%, nachdem der geplante Starship-Testflug aufgrund eines Triebwerksproblems kurzfristig abgesagt wurde.

verlor rund 3%, nachdem der geplante Starship-Testflug aufgrund eines Triebwerksproblems kurzfristig abgesagt wurde. Nebius drehte nach einer anfänglichen Schwäche von 13% deutlich ins Plus und schloss rund 8% höher, nachdem das Unternehmen besicherte Anleihen im Volumen von 775 Mio. US-Dollar platziert hatte.

drehte nach einer anfänglichen Schwäche von 13% deutlich ins Plus und schloss rund 8% höher, nachdem das Unternehmen besicherte Anleihen im Volumen von 775 Mio. US-Dollar platziert hatte. Laut Bloomberg soll Adobe ein Übernahmeangebot von einem großen Technologiekonzern erhalten.

ein Übernahmeangebot von einem großen Technologiekonzern erhalten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte an, die Boeing-Modelle 737 MAX und 787 wieder in den Zertifizierungsprozess aufzunehmen. US-Konjunkturdaten stützen die Börse heute Mehrere US-Wirtschaftsdaten bewegten die Märkte: Die Zahl der Baugenehmigungen fiel im Juni mit 1,36 Mio. niedriger aus als die erwarteten 1,40 Mio.

Die Exportpreise sanken um 0,6%, während die Importpreise um 0,3% stiegen.

Die Industrieproduktion legte im Juni um 0,1% zu und blieb damit leicht hinter den Erwartungen zurück.

Der Index der Universität Michigan sorgte für eine Stimmungsaufhellung: Das Verbrauchervertrauen stieg auf 54,4 und übertraf die Erwartungen deutlich. Die kurzfristigen Inflationserwartungen gingen von 4,6% auf 4,2% zurück.

Börse aktuell: DAX und europäische Aktien unter Druck Die europäischen Aktienmärkte konnten die Erholung der Wall Street nach den US-Daten nicht nachvollziehen. Belastet wurden die Märkte vor allem durch die Eskalation im Nahen Osten sowie die Sorge vor weiter steigenden Energiepreisen. Der DAX verlor rund 0,5%, während der FTSE 100 in London um 0,3% und der CAC 40 in Frankreich um 0,6% nachgaben. In Südeuropa fiel der FTSE MIB in Italien um rund 1%, während der IBEX 35 in Spanien etwa 0,3% verlor. Unternehmensnachrichten aus Europa Der Halbleitersektor geriet unter Druck. STMicroelectronics verlor rund 5%, ASML etwa 3,5%.

Volvo meldete steigende Umsätze und Gewinne, getragen vom Geschäft mit Lkw und Dienstleistungen.

SAAB legte nach den Quartalszahlen um fast 10% zu. Besonders positiv wurde der Anstieg des Auftragsbestands im Jahresvergleich um mehr als 200% bewertet.

um mehr als 200% bewertet. Burberry verlor über 6%. Das Management verwies auf eine nachlassende Einkaufsaktivität im Nahen Osten. Devisenmarkt Am Devisenmarkt setzte der Neuseeland-Dollar seinen Aufwärtstrend fort und profitierte von den sinkenden US-Inflationserwartungen. Das britische Pfund geriet dagegen unter Druck. Belastend wirkten Sorgen über eine höhere Inflation infolge steigender Öl- und Gaspreise. Rohstoffe Bei den Agrarrohstoffen stiegen die Preise für Kakao, Zucker, Sojabohnen, Kaffee und Orangensaft weiter an. Das erwartete El-Niño-Phänomen dürfte die Ernten belasten und das Angebot verknappen. Am Energiemarkt sorgte die Eskalation im Konflikt mit dem Iran für weitere Preisaufschläge. Der Ölpreis stieg wieder über 87 US-Dollar je Barrel, während europäisches Erdgas zeitweise um bis zu 6% zulegte. Kryptowährungen Die zurückhaltende Risikobereitschaft der Anleger belastete auch den Kryptomarkt. Bitcoin fiel wieder unter 64.000 US-Dollar. Solana verlor rund 1%, Ethereum gab knapp 2% nach. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie steigende Energiepreise belasten die Stimmung an den Aktienmärkten. Warum konnte die Wall Street ihre Verluste begrenzen?

Besser als erwartete Daten der Universität Michigan sorgten für eine deutliche Verbesserung der Anlegerstimmung. Welche Märkte stehen aktuell besonders im Fokus?

Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung im Nahen Osten, US-Konjunkturdaten, Energiepreise sowie die Reaktion von DAX und Wall Street auf die geopolitischen Risiken.

Jens Chrzanowski Deutschland Chef von XTB Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzwelt gehört Jens Chrzanowski zu den anerkannten Experten im Bereich Wertpapiere, Börse, Kapitalmarkt, CFD und Investment. Zum Experten

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