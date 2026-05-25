- Trotz Feiertag in Deutschland und USA sehr freundliche Märkte!
- Trotz Feiertag in Deutschland und USA sehr freundliche Märkte!
Die Stimmung an der Börse heute ist von großem Optimismus geprägt. Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten und ein potenzielles Abkommen zwischen den USA und dem Iran hat weltweit zu einer starken Erholung der Aktienmärkte geführt. Anleger verabschieden sich sichtlich von ihren defensiven Positionen der letzten Tage. Dennoch war das Handelsvolumen traditionell überschaubar aufgrund der Feiertage in Deutschland (Börsen geöffnet) und den USA (Börsen geschlossen außer Terminmärkte).
📈 Aktienmärkte: DAX und US-Futures im Aufwind
Obwohl der Kassamarkt an der Wall Street aufgrund des US-Feiertags geschlossen blieb, gaben die US-Futures die Richtung an der Börse heute klar vor. Der Risikoappetit der Investoren ist schlagartig zurückgekehrt:
-
S&P 500 Futures: +1,0 %
-
Nasdaq 100 Futures: +1,3 %
Besonders kräftig reagierten die europäischen Handelsplätze auf die geopolitische Entspannung. Die europäischen Leitindizes verzeichneten durchweg deutliche Gewinne:
|Index
|Performance
|DAX
|+2,0 %
|CAC 40
|+1,7 %
|IBEX 35
|+2,2 %
|Euro Stoxx 50
|+1,9 %
Marktkommentar: Die Handelsaktivität an der Börse heute zeigt, wie fest die Finanzmärkte an eine diplomatische Lösung im Nahen Osten glauben. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob der Erfolg der politisch hochsensiblen Verhandlungen nicht etwas zu voreilig eingepreist wurde.
🌍 Geopolitik: US-Iran-Abkommen zu 95 % fertig?
Der Haupttreiber für die Kursgewinne an der Börse heute waren konkrete Signale aus der Geopolitik. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, dass die Gespräche mit Teheran zu 90–95 % abgeschlossen seien und das Abkommen Form annimmt. Auch Donald Trump betonte öffentlich, die Verhandlungen fänden in einer „sehr guten Atmosphäre“ statt.
Insidern zufolge steht die Unterzeichnung eines umfassenden Memorandums zur Stabilisierung der Region kurz bevor. Kritische Streitpunkte sollen zunächst vertagt werden, während China möglicherweise als internationaler Garant des Abkommens auftritt. Anleger setzen darauf, dass sich die Lage rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus – das Nadelöhr des weltweiten Öltransports – bald normalisiert.
🛢️ Rohstoffe & Edelmetalle: Ölpreis bricht ein, Gold steigt
Die Entspannungsmeldungen wirkten sich massiv auf den Rohstoffsektor aus. Da die Sorge vor Lieferengpässen im Nahen Osten nachlässt, geriet der Ölpreis unter schweren Verkaufsdruck:
-
Brent-Rohöl: Verlor zeitweise rund 7 % und fiel auf ca. 93–94 USD pro Barrel.
Im Gegensatz dazu profitierte der Edelmetallmarkt von der Schwäche des US-Dollars und der generellen Marktdynamik. Gold kletterte um über 1 %, während Silber ein starkes Plus von fast 3 % verbuchte.
🪙 Kryptowährungen: Bitcoin steuert auf die 78k-Marke zu
Das positive Momentum an der Börse heute schwappte auch eins zu eins auf den Krypto-Sektor über. Die digitalen Assets setzten ihren Aufwärtstrend fort:
-
Bitcoin (BTC): Steigt um über 1,3 % und nähert sich der Marke von 78.000 USD.
-
Ethereum (ETH): Legt rund 1,5 % zu und notiert im Bereich von 2.140 USD.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ: Häufige Fragen zur Börse heute (25.05.2026)
Warum steigen die Aktienmärkte an der Börse heute so stark?
Der Hauptgrund für die weltweite Kursrallye ist der wachsende Friedensoptimismus im Nahen Osten. Die Märkte preisen die Deeskalation des Konflikts und ein potenzielles Abkommen zwischen den USA und dem Iran ein, was den globalen Risikoappetit der Anleger massiv anhebt.
Wie weit sind die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran?
Laut US-Außenminister Marco Rubio sind die Friedensgespräche bereits zu 90–95 % abgeschlossen. Ein Rahmenabkommen wird immer konkreter. Donald Trump äußerte sich ebenfalls optimistisch, und es wird spekuliert, dass China als internationaler Garant für das Abkommen auftreten könnte.
Warum bricht der Ölpreis ein, während die Kurse steigen?
Der Preis für Brent-Rohöl fiel um fast 7 %, weil durch die diplomatische Annäherung die Sorge vor Lieferengpässen schwindet. Eine Normalisierung der Lage rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus sorgt für die Erwartung stabiler Energieversorgungen, was den Preis drückt.
Welche Auswirkungen hat die aktuelle Lage auf den DAX und die Wall Street?
Der DAX verzeichnete ein starkes Plus von über 2 %. Da die Kassenmärkte der Wall Street aufgrund eines US-Feiertags geschlossen blieben, zeigten vor allem die US-Futures den Trend: Die S&P 500 Futures legten um 1 % zu, die Nasdaq 100 Futures um über 1,3 %.
Profitieren Krypto-Märkte und Gold von der geopolitischen Entspannung?
Ja, beide Anlageklassen zeigen deutliche Gewinne. Bitcoin profitierte von der positiven Marktstimmung und kletterte in Richtung 78.000 USD. Gold legte um über 1 % zu, angetrieben durch einen schwächeren US-Dollar und die allgemeine Rückkehr der Risikobereitschaft am Markt.
CHART DES TAGES: GOLD (25.05.2026)
Ölpreis bricht ein: Neue Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus
Delivery Hero Aktie: Gewinnserie hält an – Jetzt noch einsteigen und Aktien kaufen? 🛵 📈
Wirtschaftskalender: In den USA, Großbritannien und Teilen Europas findet kein Handel statt 💡 (25.05.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.