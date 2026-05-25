Chart des Tages: Gold Aktuell im Aufwind

Der Goldpreis legt heute um rund 1,2 % zu und nähert sich der Marke von 4.560 USD pro Unze. Diese Aufwärtsbewegung wird primär durch einen schwächeren US-Dollar angetrieben – der Dollar-Index USDIDX sank um 0,30 % auf 98,93 Punkte. Begleitet wird diese Dynamik von der Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, was letztlich zu einer Wiederöffnung der Straße von Hormus führen könnte.

Paradoxerweise profitiert Gold heute jedoch nicht von seiner klassischen Rolle als „sicherer Hafen“. Stattdessen zieht das Edelmetall seinen Nutzen aus dem nachlassenden Inflationsdruck, der vom Rohölmarkt ausgeht: Der Brent-Ölpreis brach parallel um 5,3 % ein. Niedrigere Ölpreise dämpfen die globalen Inflationserwartungen, was wiederum die Aussichten auf baldige Zinserhöhungen in die Ferne rücken lässt – ein klares陽erstützungssignal für den Goldpreis.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Technische Analyse: Wo steht der Goldpreis aktuell?

Ein Blick auf den Tageschart für Gold aktuell zeigt ein gemischtes und für die Bullen insgesamt eher unvorteilhaftes Bild. Der Kurs notiert derzeit unter zwei wichtigen gleitenden Durchschnitten: der violetten 100-Tage-EMA und der blauen 50-Tage-EMA. Beide Linien signalisieren einen kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrend.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 25.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf der anderen Seite hält sich der Preis für Gold weiterhin über der 200-Tage-EMA (der goldenen Linie). Dies deutet darauf hin, dass die Bullen langfristig gesehen immer noch die Kontrolle über den Markt behalten könnten.

Bollinger-Bänder: Diese erstrecken sich von 4.488 USD am unteren Ende bis zu 4.745 USD am oberen Rand. Die Mitte (der gleitende Durchschnitt) liegt bei 4.617 USD. Da der Kurs derzeit nahe des unteren Bandes tendiert, deutet dies auf eine lokal überverkaufte Marktlage hin.

RSI (14): Der Relative-Stärke-Index steht bei 44,5 Punkten. Damit verweilt er in der neutralen Zone knapp unter der 50er-Marke und liefert kein überkauftes Signal.

Wichtige Chart-Marken und Unterstützungen

Trend-Notiz: Der aktuelle Trend lässt sich als Seitwärtsbewegung mit einer leichten Abwärtstendenz beschreiben. Nach einem im Februar 2026 erreichten Hoch von rund 5.200 USD konsolidiert sich das Edelmetall nun seit über zehn Wochen in einer Spanne von etwa 4.400 bis 4.800 USD. Dabei fiel der Kurs systematisch unter aufeinanderfolgende gleitende Durchschnitte.

Für Trader, die Gold aktuell beobachten, sind in den kommenden Tagen folgende Kursmarken von Bedeutung:

Erste Unterstützung: Markiert durch das untere Bollinger-Band bei 4.488 USD.

Zweite Unterstützung: Das lokale Tief vom Mai 2026 bei rund 4.432 USD.

Erster Widerstand: Die Zone zwischen 4.617 und 4.646 USD, wo das mittlere Bollinger-Band mit der violetten 100-Tage-EMA zusammenläuft.

Zweiter Widerstand: Im Bereich von 4.675 bis 4.688 USD, wo die blaue 50-Tage-EMA auf eine frühere Konsolidierungszone trifft.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

FAQ: Goldpreis Aktuell – Technische Analyse & Markt-Insights

Warum steigt der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis steigt aktuell primär aufgrund eines schwächeren US-Dollars (USDIDX) und sinkender Inflationserwartungen, die durch den jüngsten Einbruch der Ölpreise ausgelöst wurden. Ein geringerer Inflationsdruck verringert die Wahrscheinlichkeit rascher Zinserhöhungen, was zinslose Anlagen wie Gold für Investoren attraktiver macht.

Welche charttechnischen Unterstützungen sind für Gold aktuell wichtig?

Für Gold aktuell gibt es zwei primäre Unterstützungsmarken im Chart:

Erste Unterstützung: Das untere Bollinger-Band bei 4.488 USD .

Zweite Unterstützung: Das lokale Tief aus dem Mai 2026 bei rund 4.432 USD.

Wo liegen die nächsten charttechnischen Widerstände für den Goldpreis?

Sollte der Goldpreis weiter steigen, trifft er auf folgende charttechnische Hürden:

Erster Widerstand: Die Zone zwischen 4.617 USD und 4.646 USD (mittleres Bollinger-Band und 100-Tage-EMA).

Zweiter Widerstand: Der Bereich zwischen 4.675 USD und 4.688 USD (50-Tage-EMA und historische Konsolidierungszone).

Befindet sich Gold aktuell in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend?

Der übergeordnete Trend von Gold ist derzeit als Seitwärtsbewegung mit einer leichten Abwärtstendenz zu beschreiben. Da der Kurs unter der 50- und 100-Tage-EMA notiert, ist der kurz- bis mittelfristige Trend negativ. Da sich der Preis jedoch über der 200-Tage-EMA hält, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt.

Ist Gold laut dem RSI-Indikator aktuell überkauft?

Nein, der Relative-Stärke-Index (RSI 14) liegt aktuell bei 44,5 Punkten und befindet sich damit in der neutralen Zone. Da der Kurs zudem nahe am unteren Bollinger-Band notiert, deutet die aktuelle Lage eher auf eine lokale, kurzfristige Überverkaufung hin als auf eine Überhitzung.