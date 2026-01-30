BÖRSE HEUTE: Historischer Crash bei Gold & Silber (30.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Gold und Silber erleben einen historischen Crash mit extremen Tagesverlusten.

Geopolitik und Geldpolitik dominieren die Börse aktuell stärker als Unternehmenszahlen.

Der US-Dollar setzt sich als sicherer Hafen klar durch.

Börse heute: Turbulenter Wochenschluss an den Finanzmärkten 📉 Die Börse heute erlebt einen der volatilsten Wochenschlüsse seit Jahren. Massive Kursbewegungen bei Edelmetallen, geopolitische Eskalationen sowie wichtige politische und geldpolitische Entscheidungen sorgen für starke Verunsicherung. Die Börse aktuell steht ganz im Zeichen von Risikoabbau, hoher Nervosität und abrupten Trendwechseln über nahezu alle Anlageklassen hinweg. Drei Key Takeaways – Börse heute Gold und Silber erleben einen historischen Crash mit extremen Tagesverlusten. Geopolitik und Geldpolitik dominieren die Börse aktuell stärker als Unternehmenszahlen. Der US-Dollar setzt sich als sicherer Hafen klar durch. Edelmetalle im freien Fall – historischer Ausverkauf ⚠️ Gold und Silber verzeichneten den schwierigsten Handelstag ihrer modernen Geschichte. Gold verlor zeitweise mehr als 10,5 %, während Silber um bis zu 30 % auf rund 76,5 USD je Unze einbrach – der größte prozentuale Tagesverlust aller Zeiten und sogar schlimmer als der berühmte Crash zur Zeit der Hunt-Brüder in den 1980er-Jahren. Kurz vor Handelsschluss verlangsamte sich der Abverkauf etwas. Silber reagierte technisch an der 50-Tage-EMA, was auf erste Stabilisierungstendenzen hindeutet – allerdings auf extrem niedrigem Niveau. Börse aktuell unter geopolitischem Druck 🌍 US-Präsident Donald Trump sorgte mit mehreren Statements für zusätzliche Marktbewegung. Einerseits lobte er neue Rekordstände im S&P 500, andererseits kündigte er die Entsendung einer großen Zahl von Kriegsschiffen Richtung Iran an und forderte Teheran zu einem sofortigen Abkommen auf. Gleichzeitig bewertete er die Gespräche mit Venezuela positiv, was kurzfristig für Entspannungssignale sorgte. Zudem bestätigte Trump Kevin Warsh als Kandidaten für den Posten des Fed-Chefs. Warsh gilt als geldpolitischer Falke und entschiedener Kritiker quantitativer Lockerung. Diese Nachricht stützte den US-Dollar, belastete jedoch Edelmetalle und Risikoassets deutlich. Einzelwerte und Branchen im Fokus 🎮 Für zusätzliche Unruhe sorgte Googles Ankündigung von Project Genie. Die Aussicht auf KI-gestützte Spielewelten aus Text-Prompts löste Panikverkäufe bei Gaming-Aktien aus: Unity : −12 %

Roblox : −8 %

Take-Two Interactive: −7 % Demgegenüber setzte Apple ein starkes Gegengewicht: Das Unternehmen startete mit dem besten Quartal seiner Geschichte in das Geschäftsjahr 2026 und überzeugte mit starker iPhone-Nachfrage, margenstarken Services und einer kostenbewussten KI-Strategie. American Express lieferte solide Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen, getragen von höherem Kartenumsatz und steigenden Zinserträgen. Devisen & Rohstoffe: Dollar dominiert 💵 Der US-Dollar ist der klare Gewinner an den FX-Märkten. Besonders stark fiel die Aufwertung gegenüber dem australischen Dollar und dem Schweizer Franken aus. Energie-Rohstoffe profitierten zunächst von geopolitischer Unsicherheit, doch nachdem Trump Gesprächsbereitschaft Irans signalisierte, drehten WTI-Ölpreise nach unten, während Erdgas (NATGAS) weiterhin rund 10 % im Plus notiert. Fazit: Börse aktuell bleibt hochvolatil Die Börse heute zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich Marktstimmungen drehen können. Historische Verluste bei Edelmetallen, geopolitische Unsicherheiten und geldpolitische Weichenstellungen sorgen für extreme Volatilität. Anleger sollten in der Börse aktuell mit weiter hohen Schwankungen rechnen und Risikomanagement in den Vordergrund stellen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.