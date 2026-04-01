BÖRSE HEUTE: Hoffnung auf Iran-Deal treibt Märkte – Öl fällt, Nasdaq 100 steigt (01.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze Hoffnung auf Waffenstillstand treibt Börse heute nach oben

Ölpreise fallen deutlich, Nasdaq und S&P 500 steigen

Makrodaten zeigen gemischtes Bild mit Inflationsrisiken

Börse aktuell: Märkte setzen Erholung fort – Hoffnung auf Iran-Deal 📈 Die Börse heute zeigt sich weiter im Erholungsmodus. Trotz anhaltender militärischer Spannungen im Nahen Osten treiben zunehmende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung die Märkte nach oben. Aussagen aus den USA und Berichte über mögliche Verhandlungen mit Iran sorgen für Optimismus an der Börse aktuell, auch wenn die Lage weiterhin widersprüchlich bleibt. Während geopolitische Risiken bestehen, setzen Investoren zunehmend auf ein Szenario der Deeskalation – mit klaren Auswirkungen auf Aktien, Rohstoffe und Währungen. 🔑 Key Takeaways Hoffnung auf Waffenstillstand treibt Börse heute nach oben

Ölpreise fallen deutlich, Nasdaq und S&P 500 steigen

Makrodaten zeigen gemischtes Bild mit Inflationsrisiken 🌍 Geopolitik bleibt der wichtigste Treiber Die aktuelle Entwicklung an der Börse aktuell wird klar von geopolitischen Faktoren dominiert: Trump spricht von möglichem Waffenstillstand

Gespräche zwischen USA und Iran laufen weiter

Gleichzeitig eskaliert die militärische Lage kurzfristig ⚠️ Widerspruch: Iran bestreitet US-Aussagen

Angriffe auf Infrastruktur und Ziele in der Region gehen weiter 👉 Fazit: Märkte handeln aktuell eher die Hoffnung auf Frieden als die Realität. 📈 Aktienmärkte weltweit im Aufwind Die Börse heute reagiert positiv auf die Aussicht auf Deeskalation: Nasdaq 100 Futures: +1,7 %

S&P 500 Futures: +1,1 %

Nikkei 225 : +3 %

DAX (DE40): +1,3 %

Spanien (SPA35): +2,3 % 📊 Auch technisch: EURUSD durchbricht Abwärtstrend

Bitcoin stabilisiert sich Richtung 69.000 USD ➡️ Risk-On-Stimmung kehrt zurück. 🛢️ Ölpreise fallen – Entspannung am Energiemarkt Ein klarer Indikator für die aktuelle Marktstimmung ist der Ölpreis: Brent : ~102 USD (-1%)

WTI : testet 100 USD

NatGas: -2,8 % 👉 Grund: Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus

Rückgang der geopolitischen Risikoprämie ➡️ Das entlastet Inflationserwartungen und unterstützt Aktienmärkte. 📊 Makrodaten: Inflation bleibt Thema Neben Geopolitik liefern Wirtschaftsdaten wichtige Impulse: USA: ISM Manufacturing: 52,7 (über Erwartungen)

Preise stark gestiegen ( 78,3 ) → Inflationsrisiko

ADP: 62k (über Erwartungen) Europa: Eurozone PMI leicht besser

Schweiz überraschend stark 👉 Interpretation: Wirtschaft stabil

Inflation bleibt ein zentrales Risiko 🥇 Gold, Silber und Währungen reagieren Gold : +2,5 % (Richtung 4.800 USD)

Silber : +0,7 %

EURUSD : über 1,16 → Trendbruch

USD schwächer ➡️ Märkte positionieren sich für sinkende Unsicherheit, aber nicht ohne Absicherung. 🧭 Was heute wichtig wird Ein zentrales Ereignis für die Börse aktuell steht noch bevor: Rede von Donald Trump (03:00 CET)

Mögliche Ankündigung zum Ende der Operationen in Iran 👉 Diese könnte den nächsten großen Impuls liefern – nach oben oder unten. Fazit: Börse heute zwischen Hoffnung und Realität Die Börse aktuell befindet sich in einer spannenden Phase: Optimismus über mögliche Friedensgespräche treibt die Kurse, während reale Risiken weiterhin bestehen. 👉 Kurzfristig: Positive Dynamik durch Deeskalationshoffnungen 👉 Mittelfristig: Inflation, Geopolitik und Geldpolitik bleiben entscheidend Für Anleger gilt: Die Börse heute bietet Chancen durch Momentum – bleibt aber stark nachrichtengetrieben und volatil. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.