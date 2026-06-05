TRADINGIDEE des Tages 🔴 Gold (05.06.2026)

Tradingidee: Goldpreis im Abwärtsstrudel

Die Dynamik am Edelmetallmarkt hat sich nach den jüngsten US-Konjunkturdaten dramatisch verändert. Wer den Goldpreis aktiv beobachtet, sieht sich mit einem massiven fundamentalen und charttechnischen Wendepunkt konfrontiert. Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht (NFP) hat die Erwartungen an die US-Geldpolitik komplett auf den Kopf gestellt. Für Investoren und Devisenhändler ergibt sich aus diesem makroökonomischen Befreiungsschlag der US-Wirtschaft eine hochgradig asymmetrische Tradingidee auf der Short-Seite, da der anhaltende Druck auf das zinslose Edelmetall drastisch zunimmt.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Key Takeaways

Bärisches Chartbild: Der Goldpreis notiert im D1-Zeitfenster stabil unter den Linien EMA 10, EMA 30 und EMA 100.

Zinswende abgesagt: Die Wahrscheinlichkeit für eine US-Zinserhöhung im Jahr 2026 schießt am Swap-Markt auf 99 % hoch.

Konkrete Tradingidee: Ein prozyklischer Short-Einstieg (Verkaufen) zielt auf die alten Konsolidierungsmarken unter 4.300 USD.

US-Arbeitsmarkt läuft heiß und fegt den Goldpreis weg

Der Hauptauslöser für den aktuellen Rutsch beim Goldpreis ist der phänomenale NFP-Bericht für den Monat Mai 2026. Die US-Wirtschaft schuf beeindruckende 172.000 neue Arbeitsplätze, während der Bloomberg-Konsens lediglich von mageren 88.000 Stellen ausgegangen war. Öl ins Feuer gossen zudem die massiven Aufwärtsrevisionen der Vormonate: Der März-Wert wurde von 178.000 auf 185.000 nach oben geschraubt, und der April-Wert sprang nachträglich von 115.000 auf starke 179.000 Jobs. Dieser unbestreitbar heiße Arbeitsmarkt gibt der Federal Reserve (Fed) die perfekte Rückendeckung, um den Fokus wieder voll auf die Bekämpfung der Inflation zu richten.

Swap-Märkte wetten auf Zinserhöhung: Todesstoß für den Goldpreis?

Angesichts einer US-Inflation von hartnäckigen 3,8 % beginnt der Markt nun in Rekordtempo das Szenario einer weiteren geldpolitischen Straffung einzupreisen. Innerhalb von nur einer Woche schoss die vom Swap-Markt (OIS-Kurve) implizierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Jahr 2026 von zuvor 57 % auf astronomische 99 % nach oben. Diese drastische Verschiebung der Markterwartungen stärkt den US-Dollar und treibt die Renditen von Staatsanleihen an. Für unsere Tradingidee ist dies der fundamentale Katalysator: Die Opportunitätskosten für das Halten von Gold explodieren, was den Goldpreis, der ohnehin mühsam die psychologische Marke von 4.500 USD pro Unze verteidigen musste, massiv unter Verkaufsdruck setzt.

Technische Analyse: Indikatoren untermauern die Short-Tradingidee 📊

Das charttechnische Bild liefert die perfekte Bestätigung für dieses fundamentale Bären-Szenario. Der GOLD-Kontrakt eröffnete am heutigen Handelstag bereits die vierte Sitzung in Folge unterhalb der exponentiellen 10-Tage-Linie (EMA 10; gelb). Schaut man sich das große Bild im Daily-Chart (D1) an, befindet sich der Goldpreis mittlerweile stabil unterhalb aller drei maßgeblichen gleitenden Durchschnitte: der EMA 10, der EMA 30 und der EMA 100. Diese lückenlose Abwärtsstruktur signalisiert ein klares Übergewicht der Verkäufer und untermauert die hier vorgestellte Tradingidee, auf den bestehenden Abwärtstrend aufzuspringen.

Strukturierung des Setups: Einstieg, Gewinnmitnahme und Risikobegrenzung

Die Kombination aus falkenhaften Notenbank-Erwartungen und der klaren charttechnischen Schwäche erlaubt eine präzise Strukturierung dieses Trades. Die Tradingidee basiert auf einer fundierten Preishandlungs-Methodik (Price Action) und wird wie folgt am Markt umgesetzt:

Mögliche Positionierung: Short -Position ( Verkaufen ) auf GOLD zum aktuellen Marktpreis.

Möglicher Take Profit 1 (TP1): 4.250,00 USD (innerhalb der starken Konsolidierungszone von Dezember 2025).

Möglicher Take Profit 2 (TP2): 4.200,00 USD (untere Begrenzung der historischen Unterstützungszone).

Möglicher Stop Loss (SL): 4.550,00 USD (sauber platziert auf Höhe der EMA 30, die mit dem psychologischen Widerstand im Bereich von 4.500 bis 4.550 USD verschmilzt).

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Fazit

Die Luft für den Goldpreis wird dünner. Während geopolitische Ängste den Kurs in den vergangenen Wochen künstlich gestützt haben, sorgt die wirtschaftliche Realität der USA nun für ein böses Erwachen der Bullen. Der heiße US-Arbeitsmarkt fegt die Hoffnung auf Zinssenkungen endgültig vom Tisch und macht verzinste Anlagen deutlich attraktiver. Für Trader bietet dieses unmissverständliche Umfeld eine erstklassige Tradingidee: Durch die klare technische Abweisung an den gleitenden Durchschnitten und die fundamentalen Zinssorgen der Fed besitzt der Short-Ansatz beim Goldpreis in den kommenden Wochen das mit Abstand beste Chance-Risiko-Verhältnis.

Gold Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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