BÖRSE HEUTE: Iran-Konflikt, Ölpreise & Märkte unter Druck (25.03.2026)

Das Wichtigste in Kürze Iran-Konflikt bleibt ungelöst

Ölpreise stabil

Märkte uneinheitlich

Börse heute: Geopolitik dominiert Märkte 🌍 Die Börse heute steht erneut im Zeichen geopolitischer Spannungen. Nachdem Iran den 15-Punkte-Plan von Donald Trump abgelehnt hat, bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Für die Börse aktuell bedeutet das vor allem eines: Unsicherheit – und damit erhöhte Volatilität an den globalen Finanzmärkten. Während Ölpreise stabil hoch bleiben und Gold zulegen kann, zeigen sich Aktienmärkte zurückhaltend. Gleichzeitig liefern neue Konjunkturdaten und Unternehmensnews zusätzliche Impulse für Anleger. 🔑 Key Takeaways Iran-Konflikt bleibt ungelöst: Absage an US-Friedensplan hält Risiko hoch

Ölpreise stabil: Trotz Lageraufbau keine Entspannung am Energiemarkt

Märkte uneinheitlich: Gold steigt, Aktien und EURUSD unter Druck Geopolitik bleibt der Haupttreiber der Börse aktuell Iran hat den Vorschlag der USA klar abgelehnt und signalisiert, dass ein Ende des Konflikts nur zu eigenen Bedingungen möglich ist. Forderungen wie Reparationszahlungen, ein vollständiger Rückzug der USA sowie die Aufhebung aller Sanktionen zeigen, dass eine schnelle Lösung derzeit unwahrscheinlich ist. Gleichzeitig deuten Berichte über Angriffe auf iranische Infrastruktur darauf hin, dass sich die Lage weiter zuspitzen könnte. Für die Börse heute bedeutet das: Das Risiko einer Eskalation bleibt ein zentraler Faktor für alle Assetklassen. Ölpreis stabil trotz Lageraufbau Ein überraschend starker Anstieg der US-Öllagerbestände um rund 7 Millionen Barrel konnte die Preise nicht nachhaltig belasten. WTI Öl hält sich über 88 USD

Brent Öl bleibt über 95 USD Das zeigt: Der Markt ignoriert kurzfristige Fundamentaldaten und fokussiert sich klar auf geopolitische Risiken. Solange keine Entspannung in Sicht ist, dürfte der Ölpreis ein entscheidender Treiber für die Börse aktuell bleiben. Gold profitiert – Aktienmärkte bleiben vorsichtig Während Aktienmärkte nur begrenzte Gewinne verzeichnen, zeigt sich der Goldpreis robust und steigt wieder über 4.500 USD je Unze. Dies deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin Absicherung suchen. Parallel dazu: EURUSD fällt unter Druck durch geopolitische Risiken

Bitcoin stabil bei rund 70.000 USD

Wall Street mit begrenzten Gewinnen trotz einzelner positiver Impulse Konjunkturdaten und Unternehmen im Fokus Auch makroökonomische Daten beeinflussen die Börse heute: US-Importpreise steigen deutlich stärker als erwartet → Inflationsdruck bleibt

UK-Inflation stabil, aber Kerninflation höher → Zinserhöhungen im Fokus Auf Unternehmensseite sorgt besonders Arm Holdings für Aufmerksamkeit:

Die Aktie steigt um bis zu 15%, nachdem das Unternehmen seine Strategie radikal ändert und künftig eigene Chips produzieren will. Gleichzeitig könnten Engpässe bei wichtigen Rohstoffen wie Helium die Chipproduktion global belasten. Fazit: Börse aktuell zwischen Hoffnung und Risiko Die Börse heute bewegt sich in einem Spannungsfeld aus geopolitischen Risiken, stabil hohen Energiepreisen und gemischten Wirtschaftsdaten. Solange der Konflikt im Nahen Osten ungelöst bleibt, dürften Ölpreise hoch und Märkte anfällig für schnelle Richtungswechsel bleiben. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung bei Gold und Währungen, dass Anleger weiterhin vorsichtig agieren. Kurzfristig bleibt die Börse aktuell stark von Nachrichten abhängig – und damit besonders volatil. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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