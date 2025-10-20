Der Fear & Greed Index notiert bei 27 Punkten – Anleger zeigen also deutliche Vorsicht. Historisch betrachtet entstehen in solchen Phasen häufig kurzfristige Erholungschancen im DAX.

Die SMA50 bei 24.041 Punkten bleibt das entscheidende Widerstandsniveau. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde das bullische Szenario bestätigen und Potenzial bis 24.350 Punkte eröffnen.

Der DAX konnte sich nach einem schwachen Freitag wieder über der Marke von 24.000 Punkten festsetzen. Das kurzfristige Chartbild zeigt eine Stabilisierung, die auf eine mögliche Erholung zu Wochenbeginn hindeutet.

Einleitung Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.972 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab mit Aufnahme des vorbörslichen Handels dynamisch nach, konnte sich aber bereits am Vormittag stabilisieren und nach einer kurzen Konsolidierung wieder aufwärtsschieben und eine V-Formation abbilden. Am Nachmittag ging es zunächst moderat abwärts. Der Xetra Schluss war tiefrot. Nachbörslich haben es die Bullen geschafft, den DAX wieder in den Bereich der 24.000 Punkte zu schieben. Der Index ging bei 23.989 Punkten aus dem Tageshandel und endete den Tageshandel damit etwa auf dem Niveau der ersten vorbörslichen Notierung. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für Montag, den 20.10.2025 Der DAX startete am Freitagmorgen bei 23.972 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem dynamischen Rücksetzer zu Beginn stabilisierte sich der DAX aktuell bereits am Vormittag und bildete eine V-Formation aus. Trotz zwischenzeitlicher Schwäche am Nachmittag gelang es den Bullen, den Index zum Handelsschluss wieder in den Bereich der 24.000 Punkte zu bringen. Der Xetra-Schluss lag bei 23.845 Punkten, der Tagesschluss bei 23.989 Punkten. Von den 40 DAX-Werten schlossen 21 Aktien im Plus. Spitzenreiter war Continental mit +8,27 %, gefolgt von Brenntag (+3,32 %) und Porsche Automobilholding (+2,34 %). Schwächste Werte waren Deutsche Bank (-4,54 %), Allianz (-3,60 %) und Siemens Energy (-3,22 %). Technische DAX Analyse – Chartcheck & Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX im 1-Stunden-Chart Im Stundenchart notierte der DAX aktuell unter der SMA20 (23.954 Punkte). Nach anfänglicher Schwäche konnte sich der Index zurück über diese Linie kämpfen. Die SMA50 bei 24.041 Punkten stellt nun den nächsten wichtigen Widerstand dar.

DAX Prognose: Ein Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild aufhellen und einen Test der SMA200 bei 24.336 Punkten ermöglichen. Scheitert der DAX erneut an der SMA50, könnte die SMA20 als Unterstützung dienen. Kurzfristige Einschätzung (1h-Chart): neutral Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX im 4-Stunden-Chart Nach dem jüngsten Allzeithoch setzte der DAX deutlich zurück. Weder die SMA20 (24.098 Punkte) noch die SMA50 (24.323 Punkte) konnten den Abverkauf stoppen. Erst an der SMA200 (23.939 Punkte) gelang eine Stabilisierung.

DAX Prognose: Gelingt es den Bullen, den DAX über die SMA20 zu treiben, wären kurzfristig 24.323 – 24.350 Punkte erreichbar. Fällt der Index erneut unter die SMA200, droht eine Korrektur bis zum 23,6 %-Retracement. Kurzfristige Einschätzung (4h-Chart): bärisch / neutral DAX Prognose für den Handel am 20.10.2025 Der DAX aktuell startet am Montagmorgen bei 24.058 Punkten, rund 86 Punkte über der Freitags-Eröffnung.

Handelsspanne (Range): erwartet zwischen 24.119 / 24.246 und 23.957 / 23.877 Punkten. Long-Szenario Bleibt der DAX über 24.058 Punkten, liegen die nächsten Kursziele bei 24.087, 24.119, 24.154 und 24.210 Punkten. Ein Ausbruch darüber könnte die Bewegung bis 24.335 – 24.351 Punkte ausweiten. Short-Szenario Fällt der DAX unter 24.058 Punkte, drohen Rücksetzer bis 23.983, 23.919 und im Extremfall 23.769 Punkte. DAX-Widerstände: 24.082 / 24.136 / 24.210 / 24.323 / 24.404 / 24.511

DAX-Unterstützungen: 24.041 / 23.996 / 23.827 / 23.781 / 23.579 / 23.395 Wahrscheinlichkeiten laut Setup: Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 % Stimmung am Markt – Fear & Greed Index Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 27 Punkten (Bereich „Extreme Fear“).

Vor einer Woche lag der Wert bei 31, vor einem Monat bei 58 („Neutral“).

Vor einem Jahr befand sich der Markt mit 68 Punkten im Bereich „Greed“. Extreme Werte unter 30 deuten häufig auf übertriebene Angst und damit auf potenziell bullische Umkehrchancen hin. Fazit zur DAX Prognose 20.10.2025 Die DAX Prognose für Montag fällt leicht positiv bis neutral aus. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50, wäre eine Erholung in Richtung 24.300 – 24.350 Punkte möglich.

Bleibt der DAX dagegen unter 24.000 Punkten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. 👉 DAX aktuell: 24.058 Punkte

👉 Tagesausblick: seitwärts bis leicht aufwärts

