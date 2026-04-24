BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 & S&P 500 auf Rekordkurs (24.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq und S&P 500 auf neuen Rekordständen

und auf neuen Rekordständen Tech - und Halbleiterwerte treiben die Rally

- und treiben die Rally Dollar schwächer, Edelmetalle im Plus

Börse heute: US-Märkte erreichen neue Rekorde 🚀 Die Börse heute zeigt sich in starker Verfassung. Angetrieben von Technologie- und Halbleiterwerten steigen die US-Indizes deutlich an. Der Nasdaq 100 gewinnt rund 1,85 %, während der S&P 500 um 0,7 % zulegt – beide erreichen neue Allzeithochs. In der Börse aktuell sorgen zudem Hoffnungen auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran für zusätzlichen Optimismus. Investoren setzen verstärkt auf eine Entspannung der geopolitischen Lage, was die Risikobereitschaft weiter erhöht. 📊 Key Takeaways Nasdaq und S&P 500 auf neuen Rekordständen

Tech- und Halbleiterwerte treiben die Rally

Dollar schwächer, Edelmetalle im Plus Börse aktuell: Tech-Aktien treiben die Märkte 📈 Ein zentraler Treiber der Börse aktuell ist der Technologiesektor. Besonders Halbleiterwerte stehen im Fokus: Nvidia steigt um fast 5 % auf ein neues Allzeithoch

KI-Boom sorgt weiterhin für starke Nachfrage

Nasdaq 100 profitiert überdurchschnittlich Diese Entwicklung zeigt, dass Investoren weiterhin stark auf Zukunftstechnologien setzen und Wachstum im Bereich künstliche Intelligenz erwarten. Börse heute: Währungen, Rohstoffe und Krypto im Blick ⚠️ Neben Aktien bewegen sich auch andere Märkte deutlich: US-Dollar gibt nach

Silber steigt über 1,5 %, Gold rund 0,6 % im Plus

Bitcoin bleibt unter Druck bei etwa 77.500 USD Die Börse heute zeigt damit ein klassisches Risk-On-Szenario: Aktien steigen, während sichere Währungen wie der Dollar schwächer werden. Börse aktuell: Konjunkturdaten stützen die Stimmung Positive Impulse kommen auch von der US-Wirtschaft. Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan übertraf die Erwartungen deutlich. Konsumklima verbessert sich

Wirtschaft zeigt Stabilität

Inflationserwartungen bleiben gemischt Diese Daten stärken das Vertrauen in die US-Wirtschaft und unterstützen die aktuelle Rally an der Börse aktuell. Tops und Flops im DAX 40 heute Top-Performer: SAP : +4,78 %

Siemens Energy : +2,76 %

Infineon: +1,48 % Flop-Aktien: Rheinmetall : -6,37 %

MTU Aero Engines : -4,16 %

E.ON: -3,90 % Die Gewinner profitieren vor allem von positiven Branchentrends im Tech- und Industriesektor. Auf der Verliererseite stehen hingegen zyklische und energieabhängige Werte unter Druck, was die aktuelle Unsicherheit an der Börse heute widerspiegelt. Kurse vom 24.04.2026, Stand: 17:30 SAP Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Sonstiges: Politik und Notenbank im Fokus Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Börse aktuell durch politische Entwicklungen in den USA. Die Einstellung einer Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell könnte den Weg für mögliche Veränderungen an der Spitze der Notenbank ebnen. Diese Entwicklungen könnten langfristig Einfluss auf die Geldpolitik und damit auch auf die Märkte haben. Fazit Die Börse heute zeigt ein starkes Momentum, insbesondere durch den Technologiesektor. Neue Allzeithochs bei Nasdaq und S&P 500 unterstreichen die positive Marktstimmung. In der Börse aktuell überwiegt aktuell der Optimismus, doch geopolitische Risiken und geldpolitische Entwicklungen bleiben entscheidende Faktoren für die weitere Richtung der Märkte. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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