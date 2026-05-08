BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 stark, DAX unter Druck – Märkte zwischen KI-Rally und Iran-Konflikt (08.05.2026)

- Nasdaq 100 führt die US-Rally an
- DAX bleibt wegen geopolitischer Risiken schwach
- Ölpreis stabilisiert sich trotz Nahost-Konflikt
- Nasdaq 100 führt die US-Rally an
- DAX bleibt wegen geopolitischer Risiken schwach
- Ölpreis stabilisiert sich trotz Nahost-Konflikt
Börse Heute: Nasdaq startet Rally – DAX bleibt unter Druck 📈
Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten zeigt sich zum Wochenschluss zweigeteilt. Während die Wall Street vor allem im Technologiesektor kräftig zulegen kann, stehen europäische Indizes weiter unter Druck. Besonders der Nasdaq 100 profitiert aktuell von einer starken KI- und Tech-Dynamik, während geopolitische Risiken rund um Iran und die Straße von Hormus die europäischen Märkte belasten.
An der Börse heute stehen dabei vor allem robuste US-Arbeitsmarktdaten, sinkende Inflationserwartungen und die angespannte Lage im Nahen Osten im Fokus.
📌 Key Takeaways
- Nasdaq 100 führt die US-Rally an
- DAX bleibt wegen geopolitischer Risiken schwach
- Ölpreis stabilisiert sich trotz Nahost-Konflikt
Wall Street bleibt robust trotz geopolitischer Spannungen 🚀
Die US-Börsen zeigen sich weiterhin widerstandsfähig:
- Nasdaq 100: +1,5%
- S&P 500: +0,8%
- Dow Jones: kaum verändert
Vor allem Technologie- und KI-Werte treiben die Märkte weiter nach oben. Anleger setzen darauf, dass die US-Wirtschaft trotz globaler Unsicherheiten stabil bleibt.
Zusätzlichen Rückenwind lieferten die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten:
- Nonfarm Payrolls: +115.000 Stellen
- Erwartet wurden nur +62.000
- Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 4,3%
Allerdings zeigen Details des Berichts eine gewisse Abschwächung:
- Lohnwachstum fällt schwächer aus
- Erwerbsquote sinkt leicht
- Qualität des Arbeitsmarktes verschlechtert sich teilweise
Dadurch bleiben Zinssenkungsfantasien am Markt weiterhin bestehen.
Nahost-Konflikt bleibt wichtigster Risikofaktor 🌍
Die geopolitische Lage bleibt weiterhin extrem angespannt.
Zwischen den USA und Iran laufen zwar weiterhin diplomatische Gespräche, gleichzeitig verschärft sich die militärische Situation in der Region:
- US-Streitkräfte greifen iranische Einheiten und Tanker an
- Iran droht mit militärischer Antwort
- Die Straße von Hormus bleibt hochsensibel
Trotz der Unsicherheit zeigen sich die Ölpreise zuletzt etwas stabiler:
- Brent-Öl notiert rund um 100 USD je Barrel
Die Märkte hoffen weiterhin auf eine diplomatische Lösung, auch wenn die Gefahr einer Eskalation bestehen bleibt.
Tops und Flops im DAX 40 heute 📊
Gewinner im DAX:
- Infineon: +3,19%
- BASF: +1,41%
- Continental: +1,23%
Infineon profitierte erneut vom starken globalen Halbleitertrend und der KI-Euphorie an der Wall Street. BASF stabilisierte sich trotz schwankender Ölpreise, während Continental von Hoffnungen auf eine Erholung der Industrie profitierte.
Verlierer im DAX:
- Rheinmetall: -8,86%
- Allianz: -5,04%
- MTU Aero Engines: -4,91%
Besonders Rheinmetall geriet nach der starken Rally der vergangenen Monate deutlich unter Druck. Auch Versicherungs- und Luftfahrtwerte litten unter zunehmender Unsicherheit rund um die geopolitische Lage und volatile Energiepreise.
Kurse vom 08.05.2026, Stand: 17:30
Rheinmetall Aktie Chart (Daily Timeframe)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold und Silber bleiben gefragt
Während Aktienmärkte gemischt tendieren, bleibt die Nachfrage nach Edelmetallen hoch:
- Gold steigt auf über 4.700 USD je Unze
- Silber klettert über 80 USD
Anleger suchen weiterhin Schutz vor geopolitischen Risiken und möglichen Marktverwerfungen.
Am Kryptomarkt zeigt sich dagegen ein uneinheitliches Bild:
- Bitcoin und Ethereum handeln weitgehend seitwärts
- Neue Impulse fehlen aktuell
Börse aktuell: Verbraucherstimmung schwächer als erwartet
Die neuesten Daten der University of Michigan zeigten eine leichte Verschlechterung der Verbraucherstimmung in den USA:
- Verbraucherindex: 48,2
- Erwartet: 49,5
Positiv für die Märkte:
- Kurzfristige Inflationserwartungen sinken
- Langfristige Inflationserwartungen gehen ebenfalls zurück
Das stützt die Hoffnung auf eine weniger aggressive Geldpolitik der US-Notenbank.
Fazit
Die Börse heute bleibt geprägt von einem Spannungsfeld aus KI-Rally, robusten US-Daten und geopolitischen Risiken im Nahen Osten. Während der Nasdaq 100 weiterhin Stärke zeigt, stehen europäische Märkte wie der DAX deutlich stärker unter Druck.
Für die Börse aktuell bleiben vor allem die Entwicklungen zwischen den USA und Iran sowie die Reaktion der Öl- und Anleihemärkte entscheidend für die Richtung der kommenden Handelstage.
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