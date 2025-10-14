Anlegerstimmung kippt in den Fear-Bereich: Der Fear & Greed Index notiert bei 33 Punkten – deutlich im „Fear“-Bereich. Diese wachsende Unsicherheit könnte kurzfristig zu erhöhter Volatilität, aber auch zu Chancen für eine technische Gegenbewegung führen.

Technische Hürde bei 24.450 Punkten bleibt entscheidend: Solange der Index die Zone um 24.450 Punkte (SMA50/SMA200) nicht nachhaltig überwindet, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch . Ein Rückfall unter 24.200 Punkte könnte weitere Abgaben auslösen.

DAX aktuell stabil über 24.400 Punkten: Trotz zwischenzeitlicher Schwäche konnte sich der DAX am Montag über der Marke von 24.400 Punkten behaupten – ein Zeichen für kurzfristige Marktstabilität, allerdings ohne klare Aufwärtsdynamik.

Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.419 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich gleich nach Aufnahme des Xetra Handels nach Norden schieben, kam aber nicht sehr weit. Der DAX wurde gleich wieder eingefangen und setzte moderat zurück. Gegen Mittag machte sich etwas mehr Schwäche breit, der Index rutschte unter die 24.300 Punkte-Marke, konnte sich am Nachmittag aber wieder über diese Marke schieben. Zu Wochenbeginn konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte der Index noch weiter zulegen und über die 24.400 Punkte-Marke laufen. Am Abend notierte der DAX dort, wo er vorbörslich in den Handel gestartet ist. Der Index ging bei 24.448 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX aktuell: Der Deutsche Aktienindex (DAX) startete am Montagmorgen bei 24.419 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Anstieg zum Handelsbeginn fiel der DAX zurück und unterschritt zwischenzeitlich die Marke von 24.300 Punkten. Am Nachmittag konnte sich der Index jedoch wieder stabilisieren und schloss den Xetra-Handel mit einem Plus bei 24.448 Punkten. Damit bewegt sich der DAX aktuell auf dem gleichen Niveau wie zum Handelsstart am Montag.

Marktentwicklung und DAX Performance

Zum Xetra-Schluss (13.10.2025) notierten 33 DAX-Aktien im Plus und 7 im Minus.

Top-Gewinner: Fresenius Medical Care (+3,16 %), Deutsche Bank (+2,56 %), Siemens Energy (+2,37 %)

Schwächste Werte: Deutsche Telekom (-0,86 %), Commerzbank (-0,57 %), Volkswagen (-3,10 %)

Die Handelsspanne lag zwischen 24.276 und 24.471 Punkten, was einer Tagesrange von 195 Punkten entspricht.

📊 Chartanalyse & DAX Prognose

1-Stunden-Chart (kurzfristige Prognose: bärisch)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX aktuell im Bereich der SMA20 (24.394) und SMA200 (24.458) pendelt. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben blieb bisher aus.

Solange der DAX sich nicht über 24.456 Punkten (SMA50) etablieren kann, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch.

Ein Fall unter die SMA20 könnte weitere Schwäche bis 23.960/23.920 Punkte auslösen.

4-Stunden-Chart (mittelfristige Prognose: neutral)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich eine Seitwärtsphase. Der DAX konnte sich zuletzt über die SMA200 (23.917) halten, fiel jedoch unter die SMA50 (24.438) zurück.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und SMA20 würde das Chartbild aufhellen. Andernfalls bleibt die DAX Prognose neutral bis leicht bärisch mit potenziellen Rücksetzern in Richtung SMA200.

🔮 DAX Prognose für den 14.10.2025 – Ausblick

Der DAX startet heute Morgen bei 24.261 Punkten und liegt damit 158 Punkte unter dem Vortag.

Wir erwarten eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung im Bereich von 24.407 / 24.534 bis 24.218 / 24.130 Punkten.

Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose:

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Mögliche Kursziele

Long-Szenario: Steigt der DAX über 24.261 Punkte, sind Anläufe auf 24.301, 24.385 und 24.550 Punkte denkbar.

Short-Szenario: Fällt der DAX unter 24.148 Punkte, könnte die Korrektur bis 23.970 Punkte reichen.

💹 DAX aktuell – Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

24.294 | 24.311–24.389 | 24.511 | 24.606 | 24.735

Unterstützungen:

24.207 | 24.176 | 24.045 | 23.984 | 23.825

🌍 Stimmung am Markt – Anlegerpsychologie

Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 33 Punkten (Fear).

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 56 (Neutral)

Vor einem Monat: 54 (Neutral)

Vor einem Jahr: 71 (Greed)

Ein Wert unter 30 signalisiert extreme Angst und kann häufig eine bullische Umkehr andeuten.

📈 Fazit zur DAX Prognose vom 14.10.2025

Der DAX aktuell zeigt sich volatil und kämpft mit zentralen charttechnischen Marken.

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt vorsichtig bärisch, solange keine nachhaltige Rückeroberung der SMA50 gelingt.

Anleger sollten auf die Zone um 24.200 bis 24.500 Punkte achten – hier entscheidet sich die kurzfristige Richtung des deutschen Leitindex.

