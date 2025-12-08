Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, 08.12.2025

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.679 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag in einer Box seitwärts / abwärts. Die Notierungen bröckelten am frühen Nachmittag ab, das Tagestief, das in einer dynamischeren Bewegung formatiert wurden, ist direkt wieder zurückgekauft worden. Es ging nachfolgend dynamisch aufwärts. Das Tageshoch wurde ebenso direkt abverkauft, der Nasdaq setzte unter die 25.700 Punkte zurück, konnte sich im Bereich dieser Marke stabilisieren. Zu einer größeren Erholung hat es dann aber nicht mehr gereicht.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Bullisches Gesamtbild über SMA20 und SMA200

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hält sich der Nasdaq über entscheidenden gleitenden Durchschnitten, was eine Fortsetzung der Erholung begünstigt.

Zentrale Unterstützungen bieten Halt

Rücksetzer könnten zunächst an SMA20, SMA50 sowie dem 23,6-%-Retracement stabilisieren. Diese Marken sind entscheidend, um das bullische Szenario intakt zu halten.

Leichte Aufwärtswahrscheinlichkeit dominiert

Das Setup ergibt eine 60-%-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario. Die erwartete Tagesrange signalisiert einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag.

Unsere aktuelle Nasdaq Prognose für den 08.12.2025 basiert auf einer detaillierten Nasdaq Analyse der jüngsten Kursbewegungen und der relevanten technischen Indikatoren. Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.679 Punkten. Bis zum Mittag bewegte sich der Index seitwärts bis leicht abwärts. Am frühen Nachmittag schwächten sich die Notierungen weiter ab, das dynamisch erreichte Tagestief wurde jedoch direkt wieder zurückgekauft. Im Anschluss folgte eine impulsive Aufwärtsbewegung, deren Tageshoch wiederum zügig abverkauft wurde. Der Index stabilisierte sich anschließend im Bereich um 25.700 Punkte, konnte sich aber nicht mehr weiter erholen.

Marktdaten 05.12. vs. 04.12.

05.12. 04.12. Range 05.12. Erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.834 25.699 25.780 25.834 Tagestief (TT) 25.547 25.456 25.575 25.547 Tagesschluss 25.692 25.598 Range (Punkte)* 287 243

*Zeitraum 08:00–22:00 Uhr

Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq eröffnete am Freitagmorgen über der SMA20 (25.717 Punkte). Während der Intraday-Schwäche fiel der Index kurzzeitig sowohl unter die SMA20 als auch die SMA50 (25.659 Punkte), konnte sich jedoch wieder darüber stabilisieren. Ein klarer Ausbruch nach oben blieb allerdings aus.

Wesentliche Ableitungen der Nasdaq Analyse:

Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.

Potenzielle Kursziele auf der Oberseite: 25.910/25 sowie 26.115/35 Punkte .

Rücksetzer könnten an der SMA20 oder SMA50 auffangen werden.

Unterhalb der Unterstützung besteht das Risiko eines Tests des 23,6-%-Retracements, dessen Bruch per Stundenschluss vermieden werden muss.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch.

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich, dass der Nasdaq die SMA200 (25.343 Punkte) überwinden konnte, sich jedoch zunächst schwer tat, sich davon zu lösen. Erst mehrere Anläufe später setzte eine nachhaltigere Erholung ein. Der Wochenschluss wurde oberhalb der SMA20 (25.643 Punkte) formatiert.

Kernaussagen der übergeordneten Nasdaq Analyse:

Oberhalb der SMA20 bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Relevante Unterstützungen: SMA20 sowie das 23,6-%-Retracement , das zuletzt stabilen Halt bot.

Oberseitige Ziele decken sich mit der Stundenanalyse.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch.

Nasdaq Prognose – Ausblick für den 08.12.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.762 Punkten, also 83 Punkte über dem Freitagmorgenwert.

Long-Szenario

Hält sich der Index über 25.762 Punkten, könnten folgende Ziele angesteuert werden:

25.780/82 – 25.797/99 – 25.818/20 – 25.837/39 – 25.855/57 – 25.871/73 – 25.888/90 – 25.907/09

Über 25.907/09 wären erreichbar: 25.921/23 – 25.936/38 – 25.955/57 – 25.971/73 – 25.990/92 – 26.010/12 – 26.029/31 – 26.054/56

Short-Szenario

Unterhalb von 25.762 Punkten liegen mögliche Ziele bei:

25.749/47 – 25.730/28 – 25.711/09 – 25.687/85 – 25.667/65 – 25.648/46 – 25.627/25 – 25.598/96 – 25.578/76 – 25.558/56 – 25.540/38 – 25.517/15 – 25.495/93 – 25.479/77

Darunter folgen: 25.460/58 – 25.444/42 – 25.427/25 – 25.410/08 – 25.393/91 – 25.376/74 – 25.360/58 – 25.346/44 – 25.326/24 – 25.307/05 – 25.286/84 – 25.265/63

Wichtige Nasdaq Widerstände

25.834/79

26.069

26.159

Relevante Nasdaq Unterstützungen

25.716

25.659/43

25.575

25.428

25.376/43

25.161/55

Wahrscheinlichkeitsszenarien – Nasdaq Prognose

Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange:

25.873 / 25.992 Punkte bis 25.685 / 25.538 Punkte

FAQ für Snippets – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

1. Was zeigt die aktuelle Nasdaq Prognose für den 08.12.2025?

Die Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel hin, basierend auf einem bullischen technischen Gesamtbild.

2. Wie lautet die wichtigste Erkenntnis aus der Nasdaq Analyse?

Der Nasdaq hält sich über zentralen gleitenden Durchschnitten wie SMA20 und SMA200, was die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Erholung erhöht.

3. Welche Unterstützungen sind heute besonders relevant?

Wesentliche Supports liegen bei 25.716, 25.659/43 sowie dem 23,6-%-Retracement.

4. Welche Widerstände könnten den Nasdaq ausbremsen?

Relevante Widerstände befinden sich bei 25.834/79, 26.069 und 26.159 Punkten.

5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Szenarios?

Die Analyse ergibt eine 60-%-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario und 40 % für ein bärisches.

6. Was ist die erwartete Nasdaq Tagesrange?

Die heute erwartete Range liegt zwischen 25.873 / 25.992 Punkten auf der Oberseite und 25.685 / 25.538 Punkten auf der Unterseite.