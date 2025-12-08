Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, 08.12.2025

- Bullisches Gesamtbild über SMA20 und SMA200
- Zentrale Unterstützungen bieten Halt
- Leichte Aufwärtswahrscheinlichkeit dominiert
- Bullisches Gesamtbild über SMA20 und SMA200
- Zentrale Unterstützungen bieten Halt
- Leichte Aufwärtswahrscheinlichkeit dominiert
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.679 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag in einer Box seitwärts / abwärts. Die Notierungen bröckelten am frühen Nachmittag ab, das Tagestief, das in einer dynamischeren Bewegung formatiert wurden, ist direkt wieder zurückgekauft worden. Es ging nachfolgend dynamisch aufwärts. Das Tageshoch wurde ebenso direkt abverkauft, der Nasdaq setzte unter die 25.700 Punkte zurück, konnte sich im Bereich dieser Marke stabilisieren. Zu einer größeren Erholung hat es dann aber nicht mehr gereicht.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Bullisches Gesamtbild über SMA20 und SMA200
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hält sich der Nasdaq über entscheidenden gleitenden Durchschnitten, was eine Fortsetzung der Erholung begünstigt.
-
Zentrale Unterstützungen bieten Halt
Rücksetzer könnten zunächst an SMA20, SMA50 sowie dem 23,6-%-Retracement stabilisieren. Diese Marken sind entscheidend, um das bullische Szenario intakt zu halten.
-
Leichte Aufwärtswahrscheinlichkeit dominiert
Das Setup ergibt eine 60-%-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario. Die erwartete Tagesrange signalisiert einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag.
Unsere aktuelle Nasdaq Prognose für den 08.12.2025 basiert auf einer detaillierten Nasdaq Analyse der jüngsten Kursbewegungen und der relevanten technischen Indikatoren. Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.679 Punkten. Bis zum Mittag bewegte sich der Index seitwärts bis leicht abwärts. Am frühen Nachmittag schwächten sich die Notierungen weiter ab, das dynamisch erreichte Tagestief wurde jedoch direkt wieder zurückgekauft. Im Anschluss folgte eine impulsive Aufwärtsbewegung, deren Tageshoch wiederum zügig abverkauft wurde. Der Index stabilisierte sich anschließend im Bereich um 25.700 Punkte, konnte sich aber nicht mehr weiter erholen.
Marktdaten 05.12. vs. 04.12.
|05.12.
|04.12.
|Range 05.12.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch (TH)
|25.834
|25.699
|25.780
|25.834
|Tagestief (TT)
|25.547
|25.456
|25.575
|25.547
|Tagesschluss
|25.692
|25.598
|Range (Punkte)*
|287
|243
*Zeitraum 08:00–22:00 Uhr
Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq eröffnete am Freitagmorgen über der SMA20 (25.717 Punkte). Während der Intraday-Schwäche fiel der Index kurzzeitig sowohl unter die SMA20 als auch die SMA50 (25.659 Punkte), konnte sich jedoch wieder darüber stabilisieren. Ein klarer Ausbruch nach oben blieb allerdings aus.
Wesentliche Ableitungen der Nasdaq Analyse:
-
Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.
-
Potenzielle Kursziele auf der Oberseite: 25.910/25 sowie 26.115/35 Punkte.
-
Rücksetzer könnten an der SMA20 oder SMA50 auffangen werden.
-
Unterhalb der Unterstützung besteht das Risiko eines Tests des 23,6-%-Retracements, dessen Bruch per Stundenschluss vermieden werden muss.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch.
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich, dass der Nasdaq die SMA200 (25.343 Punkte) überwinden konnte, sich jedoch zunächst schwer tat, sich davon zu lösen. Erst mehrere Anläufe später setzte eine nachhaltigere Erholung ein. Der Wochenschluss wurde oberhalb der SMA20 (25.643 Punkte) formatiert.
Kernaussagen der übergeordneten Nasdaq Analyse:
-
Oberhalb der SMA20 bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.
-
Relevante Unterstützungen: SMA20 sowie das 23,6-%-Retracement, das zuletzt stabilen Halt bot.
-
Oberseitige Ziele decken sich mit der Stundenanalyse.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch.
Nasdaq Prognose – Ausblick für den 08.12.2025
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.762 Punkten, also 83 Punkte über dem Freitagmorgenwert.
Long-Szenario
Hält sich der Index über 25.762 Punkten, könnten folgende Ziele angesteuert werden:
25.780/82 – 25.797/99 – 25.818/20 – 25.837/39 – 25.855/57 – 25.871/73 – 25.888/90 – 25.907/09
Über 25.907/09 wären erreichbar: 25.921/23 – 25.936/38 – 25.955/57 – 25.971/73 – 25.990/92 – 26.010/12 – 26.029/31 – 26.054/56
Short-Szenario
Unterhalb von 25.762 Punkten liegen mögliche Ziele bei:
25.749/47 – 25.730/28 – 25.711/09 – 25.687/85 – 25.667/65 – 25.648/46 – 25.627/25 – 25.598/96 – 25.578/76 – 25.558/56 – 25.540/38 – 25.517/15 – 25.495/93 – 25.479/77
Darunter folgen: 25.460/58 – 25.444/42 – 25.427/25 – 25.410/08 – 25.393/91 – 25.376/74 – 25.360/58 – 25.346/44 – 25.326/24 – 25.307/05 – 25.286/84 – 25.265/63
Wichtige Nasdaq Widerstände
-
25.834/79
-
26.069
-
26.159
Relevante Nasdaq Unterstützungen
-
25.716
-
25.659/43
-
25.575
-
25.428
-
25.376/43
-
25.161/55
Wahrscheinlichkeitsszenarien – Nasdaq Prognose
Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange:
25.873 / 25.992 Punkte bis 25.685 / 25.538 Punkte
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
FAQ für Snippets – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
1. Was zeigt die aktuelle Nasdaq Prognose für den 08.12.2025?
Die Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel hin, basierend auf einem bullischen technischen Gesamtbild.
2. Wie lautet die wichtigste Erkenntnis aus der Nasdaq Analyse?
Der Nasdaq hält sich über zentralen gleitenden Durchschnitten wie SMA20 und SMA200, was die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Erholung erhöht.
3. Welche Unterstützungen sind heute besonders relevant?
Wesentliche Supports liegen bei 25.716, 25.659/43 sowie dem 23,6-%-Retracement.
4. Welche Widerstände könnten den Nasdaq ausbremsen?
Relevante Widerstände befinden sich bei 25.834/79, 26.069 und 26.159 Punkten.
5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Szenarios?
Die Analyse ergibt eine 60-%-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario und 40 % für ein bärisches.
6. Was ist die erwartete Nasdaq Tagesrange?
Die heute erwartete Range liegt zwischen 25.873 / 25.992 Punkten auf der Oberseite und 25.685 / 25.538 Punkten auf der Unterseite.
Magnum Aktie: Schwacher Börsenstart – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🍦
Chart des Tages 🔴 EURUSD Forexpaar (10.12.2025)
Amazon erhöht seine Investitionen in Indien. Könnte dies ein Wachstumsmotor sein?
Thyssen Krupp Aktie: Rückschlag nach schwacher Prognose – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🔧
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.