DAX Prognose & DAX aktuell: Technische Analyse und Ausblick für den 08.12.2025

- DAX kurzfristig bullisch
- 24.030 Punkte als Tagespivot
- Marktstimmung verbessert sich
Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.943 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich hat der DAX das Tagestief formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels direkt weiter aufwärts. Es haben sich bis zum Nachmittag zwar immer wieder Rücksetzer eingestellt, diese waren aber ausgesprochen moderat und hatten einen übersichtlichen Charakter. Das Tageshoch wurde am späten Nachmittag formatiert und direkt wieder abverkauft. Es hat dennoch für einen Xetra Gewinn gereicht. Nachbörslich haben sich die Gewinnmitnahmen fortgesetzt. Der DAX gab im Zuge dessen wieder unter die 24.050 Punkte nach. Der DAX ging bei 24.041 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX kurzfristig bullisch: Sowohl 1h- als auch 4h-Chart zeigen eine aufgehellte Struktur, solange der Index über SMA20 und SMA200 bleibt. Aufwärtsziele bis 24.405+ Punkte sind möglich.
-
24.030 Punkte als Tagespivot: Oberhalb dominieren die Bullen mit zahlreichen Aufwärtszielen; darunter könnten Rücksetzer bis in den Bereich 23.748/46 Punkte einsetzen.
-
Marktstimmung verbessert sich: Der Fear-&-Greed-Index ist von „Extreme Fear“ auf „Fear“ gestiegen und signalisiert eine allmähliche Normalisierung – ein Faktor, der die bullische DAX Prognose unterstützt.
Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.943 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich wurde das Tagestief markiert, bevor der Index mit Öffnung des Xetra-Handels weiter anzog. Zwischenzeitliche Rücksetzer blieben moderat. Das Tageshoch wurde am späten Nachmittag erreicht und anschließend direkt abverkauft, dennoch schloss der DAX den Xetra-Handel im Plus. Nachbörslich kam es zu weiteren Gewinnmitnahmen, wodurch der DAX wieder unter 24.050 Punkte fiel. Der Schlusskurs lag bei 24.041 Punkten.
Von den im DAX gelisteten Werten schlossen am Freitag (05.12.2025) 29 Aktien im Plus, während 11 Werte Verluste verzeichneten. Besonders stark zeigten sich BMW (+3,75 %), Infineon (+2,82 %) und Mercedes-Benz Group (+2,44 %). Am unteren Ende lagen E.ON (–0,94 %), RWE (–0,83 %) und Bayer (–0,64 %).
DAX aktuell – Marktstatistik vom 05.12.2025
|Kennzahl
|05.12.
|04.12.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch
|24.142
|23.941
|24.153
|24.142
|Tagestief
|23.931
|23.805
|23.863
|23.931
|Xetra Schluss
|24.039
|23.894
|–
|–
|Tagesschluss
|24.041
|23.900
|–
|–
|Range*
|211 Punkte
|136 Punkte
|–
|–
*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
Chartcheck – DAX Prognose aus dem 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte am Freitagmorgen über der SMA20 (24.056 Punkte) und konnte den Aufwärtstrend im Stundenchart weiter bestätigen. Die SMA20 wurde intraday nicht getestet; erst im frühen Montagshandel wurde die Linie kurzzeitig unterschritten.
Für ein bullisches Stundenchart benötigt der Index eine Rückkehr über die SMA20 und eine anschließende Stabilisierung. Dann wären Anstiege in Richtung 24.190/210 Punkte und 24.405/425 Punkte möglich.
Scheitert der Index an der SMA20, könnte die SMA50 (23.962 Punkte) als zusätzliche Unterstützung dienen. Erst ein Stundenschlusskurs unter dieser Marke würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Korrektur in Richtung SMA200 (23.776 Punkte) läuft.
Einschätzung 1h-Chart: bullisch bis neutral
DAX Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zum Wochenbeginn war der DAX unter die SMA20 (23.912 Punkte) gefallen, stabilisierte sich jedoch im Bereich der SMA50 (23.802 Punkte). Der Kerzenkörper blieb dabei klar über der Durchschnittslinie. Bis zum Ende der Woche konnte sich der DAX über die SMA200 (23.862 Punkte) schieben.
Das Chartbild hat sich im 4h-Chart damit bullisch aufgehellt. Solange der DAX über SMA20 + SMA200 notiert, bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen in Richtung der in der Stundenanalyse genannten Zielmarken.
Rücksetzer hätten gute Stabilisierungschancen im Bereich SMA20/SMA200. Erst ein Bruch dieser Unterstützungen würde die SMA50 wieder in den Fokus rücken.
Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Ausblick für Montag – DAX aktuell in der Vorbörse
Der DAX notiert am Montagmorgen bei 24.030 Punkten. Damit liegt er 87 Punkte über dem Vorbörsenwert vom Freitag und 11 Punkte unter dem Tagesschluss.
Trading-Setup – DAX Prognose für den Handelstag
Long-Szenario
Hält sich der DAX über 24.030 Punkten, sind folgende Aufwärtsziele erreichbar:
24.042/44 • 24.067/69 • 24.082/84 • 24.101/03 • 24.118/20 • 24.135/37 • 24.155/57 • 24.171/73 • 24.189/91 • 24.205/07 • 24.221/23 • 24.239/41 • 24.256/58
Über 24.256/58 liegen weitere Ziele bei:
24.272/74 • 24.293/95 • 24.311/13 • 24.327/29 • 24.345/47 • 24.361/63 • 24.383/85 • 24.402/04 • 24.419/21 • 24.440/42 • 24.463/65 • 24.484/86 • 24.505/07 • 24.521/23 • 24.541/43 • 24.564/66
Short-Szenario
Unterhalb von 24.030 Punkten könnten die Bären den DAX an folgende Unterstützungen drücken:
24.019/17 • 23.996/94 • 23.978/76 • 23.955/53 • 23.936/34 • 23.920/18 • 23.898/96 • 23.880/78 • 23.861/59 • 23.841/39 • 23.819/17 • 23.798/96 • 23.780/78 • 23.765/63 • 23.748/46
Darunter würden Ziele folgen bei:
23.728/26 • 23.710/08 • 23.698/96 • 23.680/78 • 23.664/62 • 23.645/43 • 23.628/26 • 23.610/08 • 23.593/91 • 23.577/75 • 23.560/58 • 23.545/43 • 23.529/27 • 23.513/11 • 23.494/92 • 23.480/78
DAX-Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
24.056/63/93 • 24.133/84 • 24.227/96 • 24.363 • 24.423/70/96
Unterstützungen:
23.997/62/40/12 • 23.861/55/02 • 23.776/43/06 • 23.653 • 23.520 • 23.461 • 23.364/33
DAX Prognose – Erwartete Tagesrange
Erwartete Range:
24.173 / 24.241 bis 23.918 / 23.839 Punkte
Wahrscheinlichkeiten:
• Bull-Szenario: 65 %
• Bear-Szenario: 35 %
Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-&-Greed-Index notiert aktuell bei 40 (Fear).
Vor einer Woche: 18 (Extreme Fear)
Vor einem Monat: 29 (Extreme Fear)
Vor einem Jahr: 54 (Neutral)
Extreme Werte unter 30 oder über 70 deuten potenzielle Trendwenden an. Der aktuelle Anstieg aus dem Extrembereich könnte eine Stabilisierung begünstigen.
