BÖRSE HEUTE: Tech stark, Öl schwach – alle wichtigen Börsen News (03.09.2025)

Börse heute: US-Märkte uneinheitlich – Tech stark, Öl unter Druck 📊 Die Börse heute zeigt ein geteiltes Bild: Während Technologieaktien wie Google die Börse aktuell antreiben und Nasdaq sowie S&P 500 nach oben ziehen, leidet der Dow Jones unter schwachen Konjunkturdaten. Auch an den Anleihe-, Rohstoff- und Kryptomärkten ergeben sich spannende Bewegungen, die Anleger genau beobachten sollten. 💹 Aktienmärkte: Tech rettet die Indizes Nasdaq und S&P 500 steigen dank starker Tech-Werte, insbesondere Google , das nach einem gewonnenen Kartellrechtsprozess rund 8 % zulegt .

Apple profitiert indirekt und legt ebenfalls zu.

Der Dow Jones bleibt dagegen unter Druck und verliert 0,38 %, belastet durch schwache Arbeitsmarktdaten. 💵 Anleihemärkte und Konjunkturdaten In den USA sinken die Renditen, was auf eine Flucht in sichere Häfen hindeutet.

In anderen G7-Staaten, vor allem im UK , steigen die langfristigen Zinsen auf Mehrjahreshochs.

Schwache Beschäftigungsindikatoren, wie der JOLTS-Bericht mit sinkenden Stellenangeboten, erhöhen die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed. 🪙 Edelmetalle & Rohstoffe Gold erreicht neue historische Höchststände bei über 3.550 USD je Unze , Silber steigt über 41 USD .

Kupfer fällt dagegen unter die Marke von 10.000 USD.

Ölpreise geben nach: Rohöl verliert über 2 % nach Gerüchten über eine Produktionsausweitung durch OPEC+.

Erdgas steigt auf über 3,1 USD/MMBTU, stabilisiert sich jedoch leicht über 3 USD. 🌍 Globale Konjunkturdaten Australien : BIP-Wachstum Q2 bei 1,8 % J/J (erwartet 1,6 %).

China : PMI-Dienstleistungen 53 Punkte (über Erwartung).

Eurozone : PMI-Dienstleistungen fällt auf 50,5 Punkte, belastet durch Deutschland, Italien und Spanien.

PPI-Inflation steigt um 0,2 % J/J und 0,4 % M/M – stärker als erwartet. 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Tech stützt die Börse heute Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Google und Apple sorgen mit starken Kursgewinnen für positive Stimmung im Nasdaq und S&P 500. 2️⃣ Edelmetalle glänzen, Öl unter Druck Gold und Silber erreichen neue Hochs, während die Ölpreise nach OPEC+-Gerüchten deutlich nachgeben. 3️⃣ Globale Datenlage gemischt Während Australien und China positiv überraschen, schwächelt die Eurozone mit schwachen PMI-Daten. ✅ Fazit Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild: Während Tech-Aktien und Edelmetalle glänzen, leidet Öl unter Produktionssorgen und der Dow Jones unter Konjunkturschwäche. Anleger sollten die kommenden Daten der Fed, Rohstoffberichte und internationale Konjunkturindikatoren im Blick behalten – die Volatilität dürfte anhalten. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.