BÖRSE HEUTE: Technologie treibt Wall Street nach oben. Märkte lassen Spannungen zwischen den USA und dem Iran unbeeindruckt

Die Börse heute zeigt sich deutlich freundlicher. Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage kehren die Käufer an die internationalen Aktienmärkte zurück. Vor allem Technologiewerte und Halbleiteraktien sorgen für eine Erholung an der Wall Street, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten weiterhin ein bedeutender Risikofaktor für Anleger bleiben. Gleichzeitig richten Investoren ihren Blick auf Konjunkturdaten, Rohstoffe und Kryptowährungen.

📈 Börse heute: Wall Street startet Erholungsversuch

Nach den deutlichen Rückschlägen der vergangenen Handelstage zeigt sich die Börse aktuell wieder freundlicher. An der Wall Street notieren die wichtigsten Indizes im Plus.

Der Dow Jones gewinnt rund 0,3 %, der S&P 500 steigt um 0,8 %, während der Nasdaq 100 mit einem Plus von etwa 1,2 % erneut die stärkste Entwicklung unter den großen US-Indizes zeigt.

Vor allem der Technologiesektor profitiert von einer deutlichen Erholung der Halbleiterwerte. Obwohl die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin für Unsicherheit sorgen, setzen viele Anleger auf die langfristig hohe Nachfrage nach KI-Technologien.

🤖 KI-Boom treibt Halbleiteraktien an

Im Mittelpunkt der Börse heute stehen erneut die Halbleiterunternehmen.

Nachdem chinesische Chipwerte zuletzt kräftig zulegen konnten, verbesserten sich auch die Aussichten für US-Unternehmen wie:

Micron

Intel

AMD

Marvell

Besonders positiv wurde aufgenommen, dass Micron seine Investitionen in den USA bis zum Jahr 2035 auf mehr als 250 Milliarden US-Dollar erhöhen möchte.

Das Unternehmen plant den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für moderne Speicherchips, insbesondere für High Bandwidth Memory (HBM), die in KI-Rechenzentren eingesetzt werden. Neue Produktionsstandorte in New York, Idaho und Virginia sollen gleichzeitig Zehntausende Arbeitsplätze schaffen und die Abhängigkeit der USA von asiatischen Lieferketten reduzieren.

Auch Meta Platforms sorgte für positive Impulse. Das Unternehmen plant bereits im September den Produktionsstart eines eigenen KI-Chips und möchte seine Rechenkapazitäten deutlich ausbauen.

Zusätzliche Fantasie entsteht durch den geplanten US-Börsengang von SK Hynix, der mit einer Bewertung von über 26 Milliarden US-Dollar zu den größten IPOs der vergangenen Jahre zählen könnte.

Europäische Börsen folgen der positiven Stimmung

Auch an den europäischen Aktienmärkten überwogen die Kursgewinne.

Während der britische FTSE 100 leicht im Minus schloss, konnten die meisten anderen Leitindizes zulegen:

DAX: +0,8 %

IBEX 35: +1,1 %

Die freundliche Entwicklung wurde insbesondere durch die positive Stimmung an der Wall Street unterstützt.

🌍 Geopolitik bleibt das größte Börsenrisiko

Trotz der freundlichen Kursentwicklung bleibt die geopolitische Lage angespannt.

Die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran sorgen weiterhin für erhebliche Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Besonders aufmerksam beobachten Anleger die Lage rund um die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öl- und LNG-Transporte weltweit. Eine mögliche Blockade könnte den Ölpreis deutlich steigen lassen und neuen Inflationsdruck erzeugen.

Parallel laufen diplomatische Vermittlungsversuche mehrerer Staaten, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

US-Präsident Donald Trump erklärte zudem, der Iran habe Gesprächsbereitschaft signalisiert, obwohl beide Seiten zuletzt ihre militärischen Aktivitäten deutlich ausgeweitet hatten.

📊 Makrodaten stützen die Börse aktuell

Unterstützung erhielt die Börse heute außerdem durch positive Konjunkturdaten aus den USA.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank auf 215.000 und fiel damit besser aus als erwartet.

Die Daten sprechen weiterhin für einen robusten US-Arbeitsmarkt und reduzieren kurzfristig die Sorgen vor einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung.

Für die US-Notenbank Fed bedeutet dies allerdings auch, dass der Spielraum für schnelle Zinssenkungen begrenzt bleibt.

🛢️ Rohstoffe: Öl korrigiert, Gold und Silber gefragt

Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Tage kam es beim Ölpreis zunächst zu Gewinnmitnahmen.

Viele Marktteilnehmer gehen derzeit davon aus, dass beide Konfliktparteien trotz der militärischen Eskalation den diplomatischen Weg nicht vollständig verlassen werden.

Davon profitieren erneut die klassischen sicheren Häfen.

🥇 Gold steigt um rund 1,5 % auf etwa 4.150 US-Dollar je Unze.

🥈 Silber gewinnt fast 4 % und nähert sich der Marke von 61 US-Dollar.

🪙 Kryptowährungen ebenfalls freundlich

Auch am Kryptomarkt überwiegen die Kursgewinne.

Bitcoin steigt um mehr als 1 % und testet die Marke von 68.000 US-Dollar .

Ethereum legt rund 0,5 % zu und notiert bei etwa 1.750 US-Dollar.

Die insgesamt freundlichere Risikostimmung unterstützt derzeit auch digitale Vermögenswerte.

📌 Fazit: Börse heute zwischen KI-Euphorie und geopolitischen Risiken

Die Börse aktuell profitiert von einer deutlichen Erholung im Technologiesektor und anhaltendem Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Milliardeninvestitionen von Micron, positive Nachrichten von Meta und robuste US-Konjunkturdaten sorgen kurzfristig für Unterstützung an den Aktienmärkten. Gleichzeitig bleibt der Nahost-Konflikt der wichtigste Unsicherheitsfaktor für Investoren. Sollte sich die geopolitische Lage weiter verschärfen, dürfte die Volatilität an den Börsen hoch bleiben. Langfristig richtet sich der Fokus der Anleger jedoch weiterhin auf KI, Halbleiter und die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve.

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