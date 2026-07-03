Der heutige Börsentag, Freitag der 03.07.2026, liefert ein geteiltes Bild: Während an der Wall Street wegen des Feiertages Independence Day die Lichter ausblieben, nutzten die europäischen Märkte die Atempause für eine spürbare Erholung. Hier ist Ihre kompakte Zusammenfassung des globalen Marktgeschehens.

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USA: Feiertag bremst Handelsvolumen Aufgrund des Feiertags fand an den US-Märkten heute kein regulärer Handel statt, was das Volumen und die Volatilität weltweit spürbar senkte. Die Futures deuten jedoch auf eine moderate Stimmungsaufhellung nach den jüngsten Verlusten hin; der Tech-Index Nasdaq 100 / US100 schloss zuvor mit einem Plus von 1,18 %. Wichtige Unternehmensnews aus den USA: KI-Sicherheit im Fokus: Anthropic hat Maßnahmen ergriffen, um das systematische Abgreifen („Scalping“) von Daten und Algorithmen durch chinesische Firmen einzudämmen. Fast zeitgleich verbot Alibaba die interne Nutzung von Claude und berief sich dabei auf Sicherheitsbedenken.

Entspannung im Nahen Osten? In Iran fand die Beisetzung des ehemaligen „Obersten Führers“ statt. Medienberichten zufolge zeigten sich dabei zahlreiche Regierungsmitglieder, die monatelang von der Bildfläche verschwunden waren. Die Börse wertet dies als Indikator dafür, dass der US-Iran-Konflikt vorerst beigelegt ist.

Meta & KI-Wettlauf: Laut Reuters dämpfte Meta-Chef Mark Zuckerberg die Erwartungen und erklärte, dass die Entwicklung agentischer KI langsamer voranschreite als gedacht. Alexander Wang (Leiter „Superintelligence“ bei Meta) hielt öffentlich dagegen: Die internen KI-Modelle hätten technologisch zu den Branchenführern OpenAI und Anthropic aufgeschlossen.

Michael Burry wettet gegen Micron: Der berühmte „Big Short“-Investor gab bekannt, eine Short-Position gegen Micron aufgebaut zu haben. Seine Begründung: Die Bewertungen hätten sich völlig von den Fundamentaldaten entkoppelt; zudem sei das Geschäft extrem zyklisch.

Trump-Interview auf CNBC: US Präsident Donald Trump sorgte mit markanten Aussagen für Gesprächsstoff an der Börse. Er forderte, dass künftig „40–60 % der weltweiten Chipproduktion in den USA angesiedelt sein müssen“ und visiert ein US-BIP-Wachstum von „rund 12–13 %“ an. Zudem betonte er, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook nach einem Gerichtsurteil weiterhin ablösen zu wollen.

Rückenwind für China-Zulieferer: Tesla und Apple stützen indirekt die Bewertungen ihrer chinesischen Zulieferer. Ausgewählte Unternehmen verzeichnen eine spürbar steigende Nachfrage und Produktionsauslastung. Europa: Zerrissen, aber im Plus Die europäischen Märkte zeigten sich heute hin- und hergerissen zwischen der geopolitischen Deeskalation im US-Iran-Konflikt, Sorgen um die Gasvorräte und der zukünftigen Geldpolitik der EZB. Dennoch beendeten die meisten europäischen Indizes den Tag im Plus. Bei den Index-Futures führten der spanische SPA35 und der niederländische NED25 die Gewinne mit einem Plus von über 1 % an. Wichtige Unternehmensnews aus Europa: Energiekrise flammt auf: Die europäischen Gaspreise kletterten auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Grund sind Sorgen über niedrige Lagerbestände in Europa, verschärft durch die extremen Temperaturen auf dem Kontinent.

Halbleiter-Rallye: Die europäischen Branchenführer legten deutlich zu. ASML, Nokia, STM und ASM gewannen mehr als 3 %, angetrieben von der Erwartung weiterer Großaufträge aus Asien und den USA. Analysten betonen, dass Europa durch seine Wirtschaftsstruktur ideal positioniert sei, um vom KI-Infrastrukturboom zu profitieren, ohne die extremen Entwicklungskosten der US-Giganten tragen zu müssen.

Auto1 im Aufwind: Die Aktie des deutschen Gebrauchtwagenhändlers sprang um mehr als 5 % nach oben. Auslöser war eine frische Kaufempfehlung von JP Morgan, die auf die Verbesserung operativer Kennzahlen verweist.

Bergbau-Deal wackelt: Critical Metals und European Lithium Limited haben eine aktualisierte Vereinbarung über die Übernahme des europäischen Unternehmens unterzeichnet. Beide Aktien verloren im Anschluss über 2 %. Devisen, Rohstoffe & Krypto aktuell Forex Die dynamischsten Bewegungen zeigten sich bei den Währungspaaren AUD/USD und GBP/JPY. Die hartnäckig hohe Inflation in Großbritannien und Australien zwingt den Markt dazu, dauerhaft höhere Zinssätze einzupreisen. Beide Währungen legten im Vergleich zum restlichen Major-Währungskorb um rund 0,2 % zu. Rohstoffe Durch den geschlossenen US-Markt blieb die Volatilität überschaubar. Silber und Zink: +2 %

Erdgas und Gold: +1 % Kryptowährungen Der Kryptomarkt zeigt an der Börse heute eine deutliche Erholung auf breiter Front: Bitcoin (BTC): Legt um rund 1 % zu und kämpft sich zurück über die Marke von 62.000 USD .

Ethereum (ETH) & Chainlink (LINK): Gewinnen jeweils gut 2 %.

Jens Chrzanowski Deutschland Chef von XTB Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzwelt gehört Jens Chrzanowski zu den anerkannten Experten im Bereich Wertpapiere, Börse, Kapitalmarkt, CFD und Investment. Zum Experten

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