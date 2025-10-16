BÖRSE HEUTE: US-Indizes drehen ins Minus – Gold glänzt, Fed signalisiert Zinssenkungen (16.10.2025)

- US-Börsen geben Gewinne ab
Börse heute: US-Indizes drehen ins Minus – Gold weiter auf Rekordkurs, Fed bleibt locker 📊
Nach einem starken Handelsauftakt haben die US-Börsen am Donnerstag ihre Gewinne wieder abgegeben.
Der S&P 500 und der Nasdaq 100 verlieren aktuell rund 0,30 %, während der Russell 2000 mit −1,20 % stärker unter Druck steht.
Gleichzeitig schwächt sich der US-Dollar weiter ab, während Gold neue Höhen erreicht.
Anleger reagieren auf dovishe Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder sowie auf neue Unternehmenszahlen von Salesforce, TSMC und Thermo Fisher.
🚀 Key Takeaways
-
US-Börsen geben Gewinne ab: Nach frühem Anstieg drehen die wichtigsten Indizes ins Minus.
-
Goldpreis steigt weiter: Der Goldkurs nähert sich der Marke von 4.300 USD/Unze – +62 % seit Jahresbeginn.
-
Fed signalisiert Zinssenkungen: Waller, Barkin und Miran plädieren für eine lockere Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft.
🪙 Gold glänzt – Anleger flüchten in Sicherheit ✨
Der Goldpreis legte um weitere 2 % zu und steht kurz davor, die Marke von 4.300 USD/Unze zu erreichen.
Bereits gestern überschritt das Edelmetall das bisherige Rekordniveau von 4.200 USD, womit sich das Jahresplus auf über 62 % summiert.
Anleger setzen weiterhin auf sichere Häfen, da die politische Unsicherheit zunimmt und die Fed Zinssenkungen andeutet.
🏦 Fed-Signale: Weitere Zinssenkungen wahrscheinlich 📉
Mehrere Vertreter der US-Notenbank (Federal Reserve) äußerten sich dovish:
-
Christopher Waller hält eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beim nächsten Treffen für gerechtfertigt. Sollte der Arbeitsmarkt weiter schwächeln, müsse die Fed Richtung „neutraler Zinssatz“ gehen – rund 100–125 bp unter dem aktuellen Niveau.
-
Thomas Barkin sieht einen „klaren Abschwung im Arbeitsmarkt“ und warnt, dass die Fed derzeit mit unzureichenden Daten arbeite („flying blind“).
-
Stephen Miran fordert eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, verweist aber auf US–China-Handelsrisiken und mögliche Folgen für Lieferketten.
🛢️ Rohstoffe: Öl und Gas unter Druck, Gold stark 🛢️
-
WTI-Ölpreis: fällt um 2,05 % auf 57 USD je Barrel.
US-Präsident Donald Trump zeigte sich nach einem Treffen mit Wladimir Putin zufrieden – Gespräche zwischen hochrangigen Vertretern beider Länder sollen kommende Woche fortgesetzt werden.
-
Erdgas (NATGAS): fiel leicht, nachdem die EIA-Daten einen Lageraufbau von +80 bcf meldeten (erwartet: +76 bcf).
Das zeigt eine anhaltende Überversorgung am US-Markt.
💻 Aktien im Fokus: Salesforce, Thermo Fisher & TSMC 🔥
💬 Salesforce (CRM.US): +8 %
Die Aktie sprang nach einem starken Ausblick deutlich an.
Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose bis 2030 auf über 60 Mrd. USD an (Analystenerwartung: 58,37 Mrd. USD).
Das Data-&-AI-Segment wuchs um 120 % YoY auf 1,2 Mrd. USD Umsatz – ein klarer Wachstumstreiber.
🧪 Thermo Fisher Scientific (TMO.US): +4 %
Das Biotech-Unternehmen kündigte eine strategische Partnerschaft mit OpenAI an, um KI-Lösungen in Forschung, Produktion und Analyse zu integrieren.
⚙️ TSMC (TSM.US): starke Zahlen
Der taiwanische Chiphersteller TSMC übertraf die Erwartungen mit einem Rekordquartal.
Treiber sind die Boomnachfrage nach KI-Chips von Kunden wie Nvidia, Apple und AMD.
Die Ergebnisse festigen TSMCs dominierende Marktposition im AI-Bereich.
💴 Japanischer Yen stark – Kryptowährungen unter Druck 💹
Der japanische Yen zählt zu den stärksten G10-Währungen des Tages und gewinnt zwischen 0,50–0,70 %.
In Okinawa sprach BoJ-Mitglied Naoki Tamura über mögliche weitere Zinserhöhungen – ein klarer Kontrast zur US-Fed-Politik.
Im Kryptomarkt hingegen geht der Abwärtstrend weiter:
-
Bitcoin: −2 % auf 108.800 USD
-
Ethereum: −1 %
-
Altcoins: −0,8 %
Damit testet Bitcoin erneut das Liquidationstief vom Freitag – ein Zeichen anhaltender Schwäche.
🧭 Fazit: Börse aktuell volatil – Gold glänzt, Fed bleibt locker 💡
Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild:
📉 US-Aktien geben nach,
💰 Gold erreicht neue Rekorde,
🏦 Fed signalisiert Zinssenkungen,
💻 Tech- und KI-Aktien bleiben Lichtblicke.
Die Kombination aus monetärer Lockerung, geopolitischer Unsicherheit und KI-getriebenem Wachstum sorgt für Bewegung in nahezu allen Märkten.
Für Anleger heißt das: Vorsicht bei kurzfristigen Trades, aber Chancen in Gold, Technologie und defensiven Werten.
