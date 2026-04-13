BÖRSE HEUTE: US-Märkte drehen ins Plus (13.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes erholen sich trotz Unsicherheit

Small Caps führen die Gewinne an

Dollar schwächer, Öl unter 100 USD

Börse heute: US-Märkte drehen ins Plus trotz geopolitischer Spannungen 📈 Die Börse heute zeigt sich überraschend robust. Trotz anfänglicher Verluste infolge gescheiterter Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran sowie der angekündigten Blockade der Straße von Hormus konnten die Märkte ins Plus drehen. Neue Hoffnung auf diplomatische Lösungen sorgt dafür, dass sich die Börse aktuell stabilisiert und Anleger wieder vorsichtig optimistisch werden. Key Takeaways zur Börse aktuell ⚡ US-Indizes erholen sich trotz Unsicherheit

Small Caps führen die Gewinne an

Dollar schwächer, Öl unter 100 USD Börse aktuell: US-Indizes mit starker Gegenbewegung Die Börse aktuell in den USA zeigt eine klare Erholung nach einem schwachen Start. Besonders kleinere Unternehmen stehen im Fokus: Der Russell 2000 steigt um rund 1 % und führt damit die Gewinne an. Auch die großen Indizes entwickeln sich positiv: S&P 500 und Nasdaq 100 legen jeweils etwa 0,5 % zu

Dow Jones steigt um rund 0,3 % und gleicht frühere Verluste aus Selbst belastende Faktoren wie der Kursrückgang bei Goldman Sachs konnten die Börse heute nicht nachhaltig nach unten drücken. Börse heute: Wirtschaftsdaten und Inflation im Blick 🌍 Neben geopolitischen Entwicklungen beeinflussen auch Konjunkturdaten die Börse aktuell. Die US-Immobilienverkäufe sind stärker als erwartet gefallen, was auf eine mögliche Abschwächung der Wirtschaft hindeutet. Gleichzeitig warnte ein Vertreter der US-Notenbank, dass Ölpreise über 90 US-Dollar langfristig zu mehr Inflation führen könnten. Diese Kombination aus schwächeren Daten und Inflationsrisiken sorgt für ein gemischtes Bild an der Börse heute. Börse aktuell: Europa stabil – Devisen und Rohstoffe im Fokus 💱 Auch in Europa zeigt sich die Börse aktuell leicht positiv. Während der niederländische Markt zulegen kann, bleiben andere Indizes weitgehend unverändert. Am Devisenmarkt verliert der US-Dollar an Stärke, da die Nachfrage nach sicheren Häfen nachlässt. Besonders der Euro sowie australische und neuseeländische Dollar profitieren. Bei den Rohstoffen bleibt Öl ein zentrales Thema: Brent fällt leicht unter die Marke von 100 US-Dollar

Gold kann Verluste begrenzen und stabilisiert sich Diese Entwicklungen spiegeln die aktuelle Unsicherheit wider, die die Börse heute weiterhin prägt. Fazit: Börse heute zwischen Hoffnung und Risiko Die Börse heute zeigt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Trotz geopolitischer Risiken und schwacher Wirtschaftsdaten bleibt die Börse aktuell stabil, gestützt durch Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte. Kurzfristig dürfte die weitere Entwicklung stark von politischen Nachrichten und der Ölpreisentwicklung abhängen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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