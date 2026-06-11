EURUSD Prognose: Kann die EZB den Euro stützen? | Forex Aktuell

Die heutige Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte für die Märkte keine Überraschung bereithalten. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte gilt als nahezu sicher und ist bereits vollständig eingepreist. Im Fokus der Anleger steht daher weniger die heutige Entscheidung als vielmehr die Frage, welchen Kurs die Notenbank in den kommenden Monaten einschlagen wird. Für eine nachhaltige Aufwertung des Euro wären allerdings außergewöhnlich klare und restriktive Signale notwendig. Trotz der Erwartung weiterer Zinsschritte in der Eurozone bleibt der EURUSD unter Druck. Worauf sollten Anleger im Rahmen der Forex Aktuell-Analyse besonders achten?

► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

EURUSD Prognose: Falkenhafte EZB dominiert die Kommunikation

Der sogenannte EBCspeak-Index von Bloomberg Economics, der die Kommunikation europäischer Notenbanker misst, hat den höchsten Stand seit rund zweieinhalb Jahren erreicht. EZB-Vertreter wie Isabel Schnabel und Peter Kazimir haben deutlich gemacht, dass weitere geldpolitische Straffungen notwendig sein könnten.

Die EZB möchte verhindern, dass sich eine Situation wie im Jahr 2022 wiederholt. Deshalb setzt die Notenbank zunehmend auf frühzeitige und präventive Maßnahmen, um Inflationsrisiken einzudämmen.

Kerninflation unterstützt weitere Zinsschritte

Unterstützung erhält das restriktive Lager innerhalb der EZB durch die jüngsten Inflationsdaten. Die Kerninflation stieg im Jahresvergleich auf 2,5% nach 2,2% im April. Dieser Anstieg erhöht den Druck auf die Währungshüter, den Straffungskurs fortzusetzen.

Neue EZB-Prognosen im Fokus

Die Märkte erwarten, dass die aktualisierten EZB-Prognosen weiterhin von zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr ausgehen. Das Basisszenario sieht einen Zinsschritt im Juni sowie einen weiteren im September vor. Aufgrund des anhaltenden Preisdrucks könnten einzelne Ratsmitglieder jedoch bereits eine Erhöhung im Juli bevorzugen.

Eine klare Andeutung eines Zinsschritts im Juli könnte die Grundlage für eine kurzfristige Erholung im EURUSD schaffen und die EURUSD Prognose verbessern.

Schwaches Wachstum belastet den Euro

Gleichzeitig verschlechtert sich das wirtschaftliche Umfeld in der Eurozone. Die BIP-Prognosen dürften nach unten angepasst werden. Im ersten Quartal 2026 schrumpfte die Wirtschaft überraschend um 0,2%, während Ökonomen mit einem Wachstum von 0,1% gerechnet hatten.

Zusätzlich signalisieren die jüngsten PMI-Daten eine deutliche Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität. Damit steht die EZB vor dem schwierigen Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturrisiken.

Warum eine hawkishe EZB dem Euro nicht zwingend helfen muss

Der EURUSD bewegt sich derzeit in einer engen Handelsspanne zwischen 1,1530 und 1,1550. Ein deutlicher Anstieg wäre denkbar, falls EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine weitere Zinserhöhung im Juli explizit in Aussicht stellt, insbesondere falls sich die Lage an den Energiemärkten nicht entspannt.

Allerdings ist die aktuelle Inflation in Europa vor allem energiegetrieben und weniger das Ergebnis einer überhitzten Wirtschaft. Weitere Zinserhöhungen könnten daher nur begrenzte Wirkung auf die Preisentwicklung haben, während die Belastung für die Konjunktur zunimmt.

A significantly greater impact on EURUSD quotations is related to the formation of energy prices. EURUSD is still holding relatively high due to the fact that TTF gas prices have not increased to triple-digit levels. The level of 50 EUR/MWh is high looking at the last 2-3 years, but at the same time much lower than in the catastrophic situation of 2022.

Energiepreise bleiben entscheidend für die EURUSD Prognose

Während sich die Korrelation zwischen EURUSD und den Renditedifferenzen zuletzt abgeschwächt hat, spielen Energiepreise weiterhin eine zentrale Rolle.

Der Euro hält sich bislang relativ stabil, weil die europäischen Gaspreise nicht auf die Extremniveaus von 2022 gestiegen sind. Zwar liegen die TTF-Gaspreise mit rund 50 EUR/MWh deutlich über den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre, bleiben jedoch weit unter den Krisenniveaus der Energiekrise.

Kurzfristig zeigt sich weiterhin eine starke Korrelation zwischen EURUSD und den TTF-Gaspreisen. Aus dieser Perspektive erscheint der Euro derzeit leicht unterbewertet, gleichzeitig bleiben die Energiekosten jedoch auf erhöhtem Niveau.

Forex Aktuell: Wichtige technische Marken im EURUSD

Sollte die EZB heute keine außergewöhnlich restriktiven Signale liefern, dürfte sich der EURUSD weiterhin seitwärts bewegen oder sogar erneut unter Druck geraten.

Unterstützung bei 1,1500

Die Marke von 1,1500 stellt eine bedeutende Unterstützung dar. In diesem Bereich konzentrieren sich umfangreiche Optionspositionen im Volumen von rund 8,5 Milliarden Euro. Ein Bruch dieser Zone könnte den Weg in Richtung der März-Tiefs bei 1,1411 freimachen.

Widerstand bei 1,1600

Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müsste der EURUSD über den Bereich von 1,1600 ausbrechen. Dort treffen aktuell der 55-Tage-Durchschnitt sowie das 61,8%-Retracement aufeinander und bilden einen wichtigen Widerstandsbereich.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

EURUSD Prognose: Lagarde entscheidet über die nächste Bewegung

Die heutige Zinserhöhung allein dürfte nicht ausreichen, um dem Euro neue Stärke zu verleihen. Entscheidend wird sein, ob Christine Lagarde Hinweise auf einen Zinsschritt im Juli oder sogar eine Serie weiterer Zinserhöhungen liefert.

Aus Sicht der Marktteilnehmer werden daher die Pressekonferenz der EZB-Präsidentin sowie die aktualisierten makroökonomischen Projektionen die wichtigsten Impulse für die kurzfristige EURUSD Prognose liefern. Wer den Devisenmarkt beobachtet, sollte die heutigen Entwicklungen daher besonders aufmerksam verfolgen. Im Bereich Forex Aktuell dürfte die EZB-Sitzung das dominierende Thema bleiben.

SO SEHEN SIEGER AUS!