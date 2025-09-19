BÖRSE HEUTE: Wall Street auf Rekordhoch – Fed-Zinsfantasie treibt Märkte (19.09.2025)

📈 Börse Heute & Börse Aktuell: Wall Street auf Rekordhoch am Triple Witching Day 📰 Einleitung

Die Börse Heute zeigt starke Aufwärtsbewegungen: Am sogenannten Triple Witching Day erreichen die großen US-Indizes neue Allzeithochs. Die Märkte interpretieren den jüngsten Fed-Zinsentscheid weiterhin dovish, was die Kauflaune zusätzlich beflügelt. Parallel stehen Notenbank-Entscheidungen, Konjunkturdaten aus Europa und Asien sowie geopolitische Impulse im Fokus. 📌 Key Takeaways Wall Street im Aufwind : Nasdaq 100 +0,4 % über 24.800 Punkte, S&P 500 +0,15 % über 6.700 Punkte.

Edelmetalle erholen sich : Gold +0,7 %, Silber +2,0 % – Silber kurz vor höchstem Tages-Schluss seit 2011.

Wechselkurse schwanken: EUR/USD fällt den 3. Tag in Folge auf 1,1750 – nach Fed-Zinsentscheid zwischen 1,19 und 1,17. Wall Street & Fed-Signale Die US-Indizes setzen ihre Rally fort. Neel Kashkari betonte seine Unterstützung für die Zinssenkung und sprach sich für zwei weitere Schritte noch in diesem Jahr aus. Miran, neues Mitglied im Fed-Board, plädierte sogar für eine Senkung um 50 Basispunkte, um ein „neutrales“ Zinsniveau zu erreichen. 💱 Devisenmarkt im Fokus Trotz dovisher Fed-Auslegung verliert der Euro zum Dollar an Stärke. Das Paar EUR/USD rutschte auf 1,1750 ab, nachdem es zur Zinsentscheidung kurzzeitig 1,19 erreicht hatte – den höchsten Stand seit 2021. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🪙 Rohstoffe & Kryptos Goldpreis steigt um 0,7 %, Silberpreis um 2 % – Silber nahe dem höchsten Schlusskurs seit 2011.

Öl & Gas : Markt wartet auf weitere Förder- und Lagerdaten.

Bitcoin verliert -1,3 % auf rund 115.670 USD, Ethereum -3 % auf 4.460 USD. 🌍 Globale Märkte 🇯🇵 Bank of Japan belässt Zins bei 0,50 % und kündigt schrittweisen Verkauf von ETFs und REITs an.

🇬🇧 UK Retail Sales : +0,5 % im August, stärker als erwartet (+0,3 %).

🇩🇪 Deutschland : Produzentenpreise -0,5 % MoM, schwächer als erwartet (-0,1 %).

Die Börse Aktuell steht klar im Zeichen von Fed-Zinsfantasie, geopolitischen Impulsen und starker Anlegerstimmung. Während US-Indizes neue Höchststände markieren, bleibt die Dollar-Schwäche ein dominierendes Thema. Edelmetalle profitieren, Kryptowährungen schwächeln, und globale Konjunkturdaten zeigen ein gemischtes Bild. Anleger sollten vor allem die kommende Moody's-Ratingentscheidung für Polen und neue Zentralbank-Signale im Blick behalten.

