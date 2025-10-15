BÖRSE HEUTE: Wall Street erholt sich nach Powell-Kommentar – LVMH, ASML und Banken im Fokus (15.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze

Börse heute: Wall Street erholt sich nach Fed-Signalen – Banken und Luxusaktien treiben Märkte 📊

Nach den Verlusten vom Vortag zeigen sich die US-Börsen heute deutlich erholt.

Ausschlaggebend waren die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der auf ein baldiges Ende der Bilanzreduzierung (Quantitative Tightening) und mögliche weitere Zinssenkungen hindeutete.

Powell warnte zugleich vor einem Abschwung am US-Arbeitsmarkt, betonte aber die grundsätzliche Stabilität der US-Wirtschaft.

🚀 Key Takeaways

Fed stützt Märkte: Jerome Powell signalisiert Zinssenkungen und das mögliche Ende der Bilanzreduktion. Starke Bankenergebnisse: Morgan Stanley und Bank of America übertreffen Erwartungen deutlich. Europa zieht nach: Der CAC40 steigt um fast 2 %, während LVMH und ASML positive Impulse setzen.

💵 Wall Street im Plus: US-Indizes mit starker Erholung 📈

Die Wall Street zeigt heute Stärke:

Nasdaq 100 : über 25.000 Punkte , +0,6 %

S&P 500: +0,35 %

Die Erholung wird maßgeblich durch starke Bankenergebnisse gestützt:

🏦 Banken glänzen mit starken Quartalszahlen

Morgan Stanley: Ergebnis je Aktie (EPS) 2,80 USD vs. erwartet 2,09 USD → Aktie +5,5 %

Bank of America: EPS 1,06 USD vs. erwartet 0,95 USD → Aktie +4 %

Vor allem das Investmentbanking und der Handel sorgten für kräftige Gewinne.

🇪🇺 Europa im Aufwind: Stabilisierung in Frankreich stärkt Märkte 🇫🇷

Auch die europäischen Börsen ziehen an:

CAC40 (Frankreich): +2 %, dank politischer Beruhigung und sinkendem Renditeabstand zu Deutschland

DAX: moderat im Plus

👑 LVMH überzeugt mit Umsatzwachstum

Der französische Luxuskonzern LVMH überraschte mit einem Umsatz von 18,28 Milliarden Euro – ein Ende der Negativserie.

Vor allem in den USA und Asien legte der Absatz wieder zu.

→ Aktie +13 %

⚙️ ASML sorgt für Rückenwind im Technologiesektor

Der niederländische Chipmaschinenhersteller ASML meldete starke Auftragseingänge und eine optimistische Prognose, was die Technologieaktien stützt.

→ Aktie +2,6 %

🪙 Rohstoffe & Devisen: Gold auf Rekordhoch, Öl fällt weiter ⛽

🟡 Gold erreicht neues Allzeithoch

Der Goldpreis steigt auf über 4.200 USD pro Unze – ein historisches Hoch nach einem Jahresplus von 60 %.

Analysten warnen bereits vor einer Spekulationsblase im Edelmetallsektor.

🛢️ Ölpreis weiter unter Druck

Der WTI-Rohölpreis fällt auf unter 58 USD pro Barrel, belastet durch Prognosen eines Überangebots von über 4 Mio. Barrel pro Tag im kommenden Jahr.

🧾 Wirtschaftsdaten: Positive Überraschungen in den USA & Europa 📊

NY Empire State Index: +10,7 Punkte (erwartet: −1,4) → deutliche Verbesserung der US-Konjunkturstimmung.

Inflation Frankreich & Spanien: Anstieg im Rahmen der Erwartungen – reduziert Druck auf die EZB für weitere Zinssenkungen.

Eurokurs: legt gegenüber dem US-Dollar leicht zu.

🍫 Kakaomarkt stabil – trotz negativer Daten aus Asien & Lateinamerika 🍫

Der Kakao Preis hält sich über 5.800 USD pro Tonne, obwohl schwache Verarbeitungszahlen aus Malaysia und Brasilien veröffentlicht wurden.

Die Märkte warten nun auf die europäischen und asiatischen Daten, die morgen erwartet werden.

💬 Fed-Vertreter zu KI und Zinsen 🤖

Stephen Miran: sieht in KI-bedingten Produktivitätsgewinnen Spielraum für Zinssenkungen in Richtung Neutralzins .

Christopher Waller: warnt dagegen, dass KI den Arbeitsmarkt belasten könnte.

🇨🇳 Asien: China-Inflation schwächer – Nachfrage bleibt gedämpft 🧧

Die chinesische Inflation fiel im Monatsvergleich um 0,3 %, stärker als erwartet.

Der Kernindex stieg jedoch auf +1 %, den höchsten Wert seit Februar 2024 – ein Zeichen für eine allmähliche Stabilisierung der Binnenkonjunktur.

💻 Krypto & Tech: Bitcoin und TSMC im Fokus 💎

Bitcoin: setzt seine Korrektur fort, fällt auf 110.000 USD .

TSMC: Quartalszahlen werden morgen früh veröffentlicht – Analysten erwarten ein Rekordquartal, bevor das Wachstum sich stabilisiert.

🧭 Fazit: Börse aktuell mit positiver Grundstimmung – Fed stützt Aufwärtstrend 📈

Die Börse heute zeigt sich weltweit stabil:

USA: Erholung dank starker Banken und Fed-Signalen

Europa: Rückenwind durch Luxus- und Technologiewerte

Asien: Fokus auf China-Daten und TSMC-Ergebnisse

Die Kombination aus Zinshoffnungen, robusten Quartalszahlen und politischer Entspannung sorgt für eine freundliche Marktlage – vorerst.

Anleger sollten jedoch Vorsicht bei Gold und Kryptos walten lassen, wo Anzeichen einer Überhitzung sichtbar werden.

