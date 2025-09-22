BÖRSE HEUTE: Wall Street im Plus – Nvidia treibt Tech, Gold auf Rekordhoch (22.09.2025)

📊 Börse Heute: Tech-Sektor treibt Wall Street ins Plus – Gold auf Rekordhoch 📰 Einleitung Die Börse heute zeigt sich stark: Trotz anfänglicher Verluste drehte die Wall Street zum Wochenstart ins Plus. Vor allem der Technologiesektor sorgte für Optimismus, nachdem Nvidia eine Investition von 100 Milliarden USD in OpenAI angekündigt hatte. Parallel dazu stieg Gold auf ein neues Allzeithoch, während Kryptomärkte deutliche Verluste verzeichneten. 📌 Key Takeaways 🚀 Tech-Sektor im Fokus: Nasdaq +0,5%, S&P 500 +0,4%, Russell 2000 +0,3%, Dow Jones +0,2%. Nvidia springt +4% nach Milliarden-Investment in OpenAI.

🪙 Edelmetalle glänzen: Gold +1,7% auf 3.745 USD (Rekordhoch), Silber +2,4%, Platin +1,3%, Palladium +3,5%.

📉 Krypto schwächelt: Bitcoin fällt -2,65% auf 112.540 USD, Ethereum -6,9% auf 4.171 USD, Altcoins mit zweistelligen Verlusten. 📈 Wall Street & Börse Aktuell Die Börse aktuell profitiert von Tech-Stärke und Zinshoffnungen: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nvidia kündigte eine 100 Mrd. USD Investition in OpenAI an – inklusive Bereitstellung von Chips mit 10 Gigawatt Rechenleistung.

Reden von Fed-Offiziellen sorgten für unterschiedliche Signale: Während Trump-Nominee Stephen Miran „50 Basispunkte Cuts in Serie“ forderte, warnten andere vor Inflationsrisiken. 🪙 Edelmetalle auf Rekordkurs Gold legte fast 1,7% zu und erreichte 3.745 USD – ein frisches Allzeithoch. Silber (+2,4% auf 44,05 USD), Platin (+1,3%) und Palladium (+3,5%) folgten dem Aufwärtstrend. Anleger schichteten Kapital von riskanteren Assets wie Kryptowährungen in sichere Häfen um. 📉 Rohstoffe & Devisen Kakao : 5. Verlusttag in Folge (-4%), niedrigster Stand seit Nov. 2024.

Weizen & Soja : -2% nach optimistischen Exportmeldungen.

USDIDX: -0,3% – der Dollar verliert nach drei Tagen Aufwärtsbewegung. Euro stärkster G10-Wert (+0,4% auf 1,1795). Pfund ebenfalls fester (+0,4%) 💻 Kryptomarkt unter Druck Die Stimmung im Kryptomarkt kippte: Bitcoin : -2,65% auf 112.540 USD

Ethereum : -6,9% auf 4.171 USD

