BÖRSE HEUTE: Wall Street schwach – DAX mit gemischten Signalen (23.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes deutlich im Minus

deutlich im Minus Geopolitik belastet die Börse aktuell

Ölpreis steigt, Dollar gewinnt

Börse heute: Märkte schalten in den Risiko-Modus ⚠️ Die Börse heute zeigt ein klar defensives Bild. Nach einem uneinheitlichen Start rutschten die US-Märkte deutlich ins Minus. Besonders der Nasdaq 100 verlor rund 1 %, während auch S&P 500, Dow Jones und der Russell 2000 nachgaben. In der Börse aktuell stehen geopolitische Risiken erneut im Mittelpunkt. Aussagen aus Israel und Berichte über militärische Vorbereitungen im Iran sorgen für Nervosität. Anleger reagieren mit Zurückhaltung und schichten Kapital aus risikoreichen Anlagen um. 📉 Key Takeaways US-Indizes deutlich im Minus

Geopolitik belastet die Börse aktuell

Ölpreis steigt, Dollar gewinnt Börse aktuell: Tech-Sektor zieht Märkte nach unten 📊 Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Börse aktuell ist der Technologiesektor. Besonders Software-Aktien geraten unter Druck, nachdem enttäuschende Zahlen von ServiceNow einen breiteren Abverkauf ausgelöst haben. Auch andere Tech-Werte wie Meta verlieren, nachdem Kostensenkungen und Stellenabbau angekündigt wurden. Gleichzeitig zeigen starke PMI-Daten zwar eine robuste Wirtschaft, erhöhen aber die Sorge vor anhaltend hoher Inflation. Börse heute: Rohstoffe und Währungen im Fokus 🛢️ Die Börse heute wird zusätzlich durch Bewegungen an den Rohstoff- und Devisenmärkten geprägt: Ölpreise steigen stark ( Brent nahe 100 USD)

US-Dollar gewinnt als sicherer Hafen

EURUSD fällt leicht auf rund 1,1680 Gold gibt hingegen nach, während Gaspreise deutlich fallen. Diese Entwicklung zeigt, dass Anleger aktuell verstärkt auf Liquidität und Sicherheit setzen. Börse aktuell: Europa zeigt gemischtes Bild Auch in Europa ist die Lage uneinheitlich. Während einige Indizes wie der CAC 40 zulegen konnten, standen andere Märkte unter Druck. Der DAX schloss leicht im Minus, was die allgemeine Unsicherheit widerspiegelt. Positive Impulse kamen vor allem von starken Unternehmenszahlen einzelner Konzerne, die jedoch nicht ausreichten, um den Gesamtmarkt zu stabilisieren. Tops & Flops am Aktienmarkt in Deutschland heute Top-Performer: Infineon : +6,01 %

Siemens Energy : +5,63 %

Continental: +1,67 % Flop-Aktien: SAP : -6,49 %

Qiagen : -5,90 %

Fresenius: -4,58 % Die Gewinner profitieren vor allem von positiven Branchentrends und technischer Erholung. Auf der Verliererseite stehen dagegen wachstumsorientierte und defensive Werte unter Druck, was die aktuelle Unsicherheit an der Börse heute widerspiegelt. Fazit Die Börse heute zeigt eine klare Risk-Off-Stimmung. Geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise und ein schwächelnder Technologiesektor belasten die Märkte. In der Börse aktuell bleibt die Lage angespannt. Anleger sollten kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen und die geopolitische Entwicklung genau im Blick behalten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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