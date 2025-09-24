BÖRSE HEUTE: Wall Street schwächelt – Europa im Plus, Rohstoffe stark (24.09.2025)

📊 Börse heute: Wall Street unter Druck – Europa im Plus, Rohstoffe stark 📰 Einleitung Die Börse heute zeigt sich mit gemischten Vorzeichen: Während die Wall Street nach anfänglichen Gewinnen ins Minus drehte, beendeten die wichtigsten europäischen Indizes den Handelstag im Plus. Rohstoffe wie Kupfer und Kaffee sorgten für positive Schlagzeilen, während Edelmetalle unter Druck standen. 📌 Key Takeaways 📉 Wall Street schwächelt: Nasdaq 100 und Russell 2000 mit den größten Verlusten nach Powell-Kommentaren.

🏡 US-Immobilienmarkt boomt: Verkäufe neuer Häuser steigen um 20 % gegenüber Vormonat.

🛢️ Rohstoffe im Fokus: Ölpreise steigen, Kupfer +3,5 % wegen Minenschließungen in Peru & Indonesien. 📉 Wall Street: Anleger verunsichert durch Powell Die US-Indizes starteten positiv, rutschten jedoch ins Minus. Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell belasten die Märkte weiterhin. Besonders stark betroffen sind der Nasdaq 100 und der Russell 2000. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🏡 Immobilienmarkt: Starker Anstieg bei Neubauten Die Verkäufe neuer Häuser in den USA stiegen um beeindruckende 20 % im Monatsvergleich und lagen deutlich über den Erwartungen. Dies wirft Fragen zur weiteren Zinsentwicklung der Fed auf. 🛢️ Öl & Rohstoffe: Kupfer im Höhenflug Die neuesten Öllagerbestände zeigten eine robuste US-Nachfrage, was die Preise antrieb. Kupfer verteuerte sich um 3,5 %, nachdem Minenschließungen in Peru und Indonesien das Angebot verknappten. Auch Zink und Nickel legten über 1 % zu. 🥇 Edelmetalle & Kaffee: Korrektur und Preissprung Gold und Silber gaben leicht nach – getrieben von angepassten Fed-Erwartungen. Im Gegensatz dazu stiegen Kaffee-Futures um über 4 %, gestützt von Gewinnmitnahmen sowie ungünstigen Wetterprognosen in Anbaugebieten. 💵 Devisen & Krypto: Dollar stärker, Bitcoin stabil Der US-Dollar konnte deutlich zulegen und machte Verluste der letzten Wochen teilweise wett. Der Krypto-Markt bleibt ruhig mit niedriger Volatilität – Bitcoin legte leicht um 1 % zu. 🏢 Unternehmensnews: Micron & Lithium America Micron (MU.US): Trotz starker Quartalszahlen mit zweistelligem Wachstum in Schlüsselbereichen verlor die Aktie fast 4 %.

Lithium America (LAC.US): Explosiver Anstieg um knapp 100 %, nachdem die US-Regierung eine 10%-Beteiligung bekanntgab. ✅ Fazit Die Börse aktuell bleibt von gegensätzlichen Impulsen geprägt: Schwäche in den USA, Optimismus in Europa und starke Bewegungen bei Rohstoffen. Anleger sollten die kommenden Fed-Signale genau beobachten, da sie entscheidend für die nächsten Marktbewegungen sein könnten.

